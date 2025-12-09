Colombia

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 9 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Torremolinos.Lugar: De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Eduardo Santos, El Vergel.Lugar: De la Carrera 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 1 a la Calle 3.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Taponamiento red acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz).Lugar: De la Carrera 68G a la Carrera 71B, entre la Avenida Calle 12 a la Avenida Calle 13.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

Localidad: Kennedy.Barrios: Pastrana.Lugar: De la Transversal 78H a la Transversal 78H Bis, entre la Calle 42F Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Libertadores.Lugar: De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 28 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín.Lugar: De la Calle 48 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Inpec reveló que más de 33.000 celulares han sido incautados este año en cárceles del país

En los últimos tres años han sido sancionados 600 funcionarios y se han iniciado investigaciones contra 2.800 empleados de la entidad que habrían favorecido el ingreso de celulares, módems, cargadores y simcards a los reclusorios

Inpec reveló que más de

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 8 de diciembre

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados del último sorteo de

Estrategias de Famisanar para agilizar trámites y reducir quejas en todas sus regionales del país

En una reunión con gerentes de distintas zonas del país, la EPS Famisanar definió nuevas acciones para fortalecer la atención, optimizar procesos internos y organizar la operación territorial

Estrategias de Famisanar para agilizar

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este martes

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy martes

Tenga en cuenta: Así regirá

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Villavicencio este martes 9 de diciembre

Esto le interesa si va a manejar en la Villavicencio hoy martes

Pico y Placa: qué vehículos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Altafulla se posicionó como la persona más buscada en Google Colombia durante 2025: así reaccionó

Laura de León acabó con los rumores sobre su separación de Salomón Bustamante

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Deportes

La Dimayor anunció fechas de

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón

Atlético Nacional sin la estrella de diciembre: América logró imponerse al cuadro verdolaga, dándole el paso a Junior de Barranquilla

Celébralo “Curramba”: Junior es finalista de la Liga BetPlay y va por su estrella número 11 contra el Tolima

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026