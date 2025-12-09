En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 9 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Torremolinos.Lugar: De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Eduardo Santos, El Vergel.Lugar: De la Carrera 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 1 a la Calle 3.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Taponamiento red acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz).Lugar: De la Carrera 68G a la Carrera 71B, entre la Avenida Calle 12 a la Avenida Calle 13.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

Localidad: Chapinero.Barrios: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

Localidad: Kennedy.Barrios: Pastrana.Lugar: De la Transversal 78H a la Transversal 78H Bis, entre la Calle 42F Sur a la Calle 45 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Libertadores.Lugar: De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 28 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín.Lugar: De la Calle 48 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.