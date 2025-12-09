Colombia

El ministro Antonio Sanguino celebró el paso de Junior a la final del fútbol colombiano: “Pa’ que diciembre nos llegue con carnaval”

La reacción del titular de la cartera de trabajo se conoció luego de la victoria de Independiente Medellín, que no impidió que el equipo de Barranquilla avanzara a la última instancia del torneo nacional

Las declaraciones del ministro Antonio
Las declaraciones del ministro Antonio Sanguino reflejaron el ambiente festivo entre los seguidores del club, luego de que el conjunto barranquillero asegurara su paso a la disputa por el campeonato - crédito Ministerio del Trabajo y Jairo Cassiani/Colprensa

El Independiente Medellín logró una victoria 2 a 1 frente a Junior en el estadio Atanasio Girardot durante la sexta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay II.

Pese al triunfo local, el conjunto de Barranquilla aseguró un lugar en la final del campeonato, ya que América superó 3 a 2 a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero de Cali. Así, Junior enfrentará a Deportes Tolima, que también finalizó como líder de su grupo, en la disputa por el título.

El resultado despertó reacciones entre figuras políticas del país, como el ministro de Trabajo del Gobierno Petro Antonio Sanguino, que expresó su alegría por la clasificación del Junior a la final del fútbol colombiano a través de su cuenta en X. Sanguino compartió: “Pa’ que diciembre nos llegue con carnaval”, en alusión al ambiente festivo que genera este logro para los aficionados barranquilleros.

El jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, utilizó sus redes sociales para manifestar su satisfacción luego de que Junior asegurara su paso a la final del fútbol colombiano.

En su mensaje, Sanguino resaltó el impacto regional de la clasificación, mencionando tanto la alegría en Barranquilla como en todo el Caribe, y anticipó el ambiente festivo que espera para diciembre con la posibilidad de un nuevo título para el equipo.

“¡Junior tu papá! Hoy celebra todo el Caribe y celebra Barranquilla entera. Ahora, con toda en la final ⭐️, pa’ que diciembre nos llegue con carnaval anticipado y la onceava estrella”, escribió en su mensaje de X el funcionario perteneciente a la actual administración pública del país.

Antonio Sanguino celebró el triunfo
Antonio Sanguino celebró el triunfo de Junior en su cuenta en la red social X - crédito @AntonioSanguino

Las declaraciones del funcionario de la administración encabezada por Gustavo Petro no pasaron desapercibidas, ya que suscitaron numerosos comentarios y reacciones por parte de usuarios y seguidores, quienes expresaron opiniones diversas en torno al mensaje compartido tras la clasificación de Junior a la final.

En la publicación se observaron reacciones de todo tipo, desde mensajes de humor hasta muestras de apoyo y agradecimiento. Un usuario identificado como @miguelmar79 ironizó: “Le cayó la sal, limpien mufa a tiempo”. Por su parte, @WCervantes41561 manifestó gratitud al funcionario con un conciso “Gracias toño”, mientras que @rahegama compartió un mensaje de respaldo: “Así es señor ministro, lo aprecio mucho”.

Usuarios de X contestaron a
Usuarios de X contestaron a la publicación del ministro Sanguino - crédito Red social X

Con respecto a la final del futbol colombiano, la organización responsable del campeonato, Dimayor, dio a conocer el lunes 8 de diciembre las fechas y sedes para los encuentros de la final de la Liga BetPlay II. El primer partido se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el compromiso definitivo tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en Ibagué.

El equipo vinotinto se ganó el derecho a cerrar la serie como local gracias a su posición en la tabla de reclasificación, lo que le otorga la posibilidad de definir el título ante su afición.

El calendario de la final establece que el duelo de ida entre Junior y Tolima será el viernes 12 de diciembre a las 20:00, y la vuelta tendrá lugar el martes 16 de diciembre a las 19:30, enfrentándose Tolima y Junior.

El calendario de la final
El calendario de la final establece que el duelo de ida entre Junior y Tolima será el viernes 12 de diciembre a las 20:00, y la vuelta tendrá lugar el martes 16 de diciembre a las 19:30, enfrentándose Tolima y Junior - créditos Jairo Cassiani/Colprensa

Debido a la proximidad del sorteo de las rondas iniciales de la Copa Libertadores, que se celebrará el 18 de diciembre, Dimayor aceleró la conclusión del torneo para poder notificar con anticipación a la Conmebol los clubes que representarán al país en ese certamen.

Por otro lado, las fechas de la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional ya quedaron definidas, con los partidos programados para el 13 y el 17 de diciembre.

Junior finalizó la fase de cuadrangulares del Grupo A acumulando once puntos, aunque perdió su condición de invicto en la jornada de cierre, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer su zona defensiva de cara al desenlace del torneo.

Su rival en la disputa por el título será Tolima, que gracias a sus cincuenta y dos unidades obtenidas durante el segundo semestre, definirá la serie como local en Ibagué, tras disputarse el primer encuentro en Barranquilla.

