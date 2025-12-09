Las 10 películas favoritas de los usuarios de Disney+ Colombia para disfrutar esta noche

Un niño de diez años se queda solo en casa por accidente mientras su familia se va a Japón a pasar las fiestas navideñas. Disney

1. Zootopia

La moderna metrópoli mamífera de Zootopia es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

2. Zootopia 2 | A Special Look

Tráiler oficial de la segunda parte de Zootopia, película de Walt Disney Animation Studios, sitúa a los detectives Nick Wilde y a su compañera Judy Hopps en una misión especial del Departamento de Policía de Zootopia, de la cual dependerá su permanencia dentro de la corporación.

3. Mi pobre y dulce angelito

Un niño de diez años se queda solo en casa por accidente mientras su familia se va a Japón a pasar las fiestas navideñas. Captura de pantalla Disney+

Max Mercer se queda solo en Navidad y hará lo que haga falta para proteger su hogar de intrusos.

4. Otro viernes de locos

Ha llegado el primer adelanto de la esperada secuela de "Viernes de locos" . Crédito: YT, Disney Studios LA

Años después de que Tess y Anna atravesaran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo puede caer dos veces.

5. Mi pobre angelito 2

Donald Trump en "Mi pobre angelito 2"

En plenas fiestas navideñas, el pequeño Kevin y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones, pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York, donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido.

6. Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos presenta un nuevo tráiler.

Con un mundo retrofuturista inspirado en los años 60 como telón de fondo, la Primera Familia de Marvel deberá hacer frente a su mayor desafío hasta la fecha. Obligados a buscar el equilibrio entre su papel de héroes y sus fuertes vínculos familiares, tendrán que defender la Tierra de un hambriento dios espacial llamado Galactus y su intrigante heraldo, Estela Plateada.

7. Avatar: El camino del agua

Para consternación de los Na'vi, los humanos regresan y después de destruir unas hectáreas de selvas de Pandora con unos cañones de plasma, construyen una nueva base llamada "Ciudad Cabeza de Puente", que prepara a Pandora para ser colonizada por los humanos, ya que la Tierra agoniza.

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, ‘Avatar: The Way of Water’ empieza contando la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

8. Avatar: fuego y cenizas | Tráiler oficial

Avatar: Fuego y Cenizas presenta un nuevo tráiler.

9. Avatar

La cinta de James Cameron regresa al cine en una versión HD y en 4K

Año 2154. Jake Sully, un exmarine condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo, a pesar de ello, un auténtico guerrero. Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal.

10. Lilo & Stitch

Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona... ni te olvida. #LiloYStitch, estreno 22 de mayo, solo en cines. (Crédito: Disney)

La divertida y conmovedora historia de una muchacha hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a reconstruir su familia rota.

