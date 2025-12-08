Colombia

Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.821,23 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,33% comparado con el valor de la jornada previa, cuando finalizó con 3.834,05 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 1,36% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún una bajada del 8,35%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, acumuló dos fechas sucesivas en cifras negativas. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un balance superior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que está presentando un comportamiento más inestable.

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

