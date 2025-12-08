Colombia

Pico y placa en Cali hoy 8 de diciembre de 2025, así regirá la medida

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Que el Pico y Placa de este lunes 8 de diciembre no lo tome por sorpresa; revise si puede manejar su auto en Cali y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: No aplica,, .

Taxis: No aplica,, .

Transporte público colectivo: 2, 3,.

Motos: No aplica,, .

El Pico y Placa de Cali empieza en las primeras del día a las 6:00 horas y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular no aplica los fines de semana, así como los días de asueto establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

Pico y Placa 2025

Cada determinado tiempo, la alcaldía de Santiago de Cali renueva por completo los lineamientos del Pico y Placa en la ciudad.

Para la segunda mitad de este año, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2.

Esta aplicación funcionará durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Hibridos y electricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿A cuanto asciende la multa por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaPico y placa para hoy en caliCaliPico y placa en CaliA qué horas empieza el pico y placa en calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Disidencias atacaron con ráfagas de fusil estación de Policía del corregimiento El Limón, sur del Tolima

Aunque no se reportaron heridos los habitantes vivieron momentos de tensión por el hostigamiento. La gobernadora del Tolima condenó el hecho y aseguró que no se normalizará la violencia en la región

Disidencias atacaron con ráfagas de

El Pico y Placa en Cartagena para este lunes 8 de diciembre

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

El Pico y Placa en

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este lunes 8 de diciembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa en Villavicencio:

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Medellín este lunes 8 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pilas: Así rotará el Pico

Francia Márquez inició nueva gira por África: visitará Togo, Ghana, Senegal y Benín

La vicepresidenta inició una agenda diplomática de diez días para fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental. Durante la gira participará en el Congreso Panafricano y avanzará en la preparación de una futura cumbre entre la Celac y países africanos prevista para 2026

Francia Márquez inició nueva gira
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Karol G invitó a sus

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Prime Video: las películas preferidas este día por el público colombiano

Deportes

Asamblea de Dimayor: el futuro

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”