Hernán Cadavid lanzó dura crítica a proyecto que busca crear el Ministerio de Igualdad: “Presento ponencia de archivo a este despropósito”

La discusión sobre la nueva entidad ministerial se intensifica, mientras el legislador del Centro Democrático advierte sobre posibles riesgos y cuestiona la transparencia del proceso en las últimas sesiones parlamentarias

El trámite legislativo para establecer el Ministerio de Igualdad y Equidad toma impulso en el Congreso. Durante la mañana de este martes, a partir de las diez, las Comisiones Primeras tanto de la Cámara como del Senado celebrarán sesiones conjuntas destinadas al análisis del Proyecto de Ley número 302 de 2025 en el Senado y 020 de 2025 en la Cámara, cuyo objetivo es la formación de dicha entidad ministerial.

Dicha iniciativa sigue su curso en el Congreso, mientras surgen posturas críticas desde distintas bancadas. Recientemente, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, hizo pública su postura en contra de la iniciativa legislativa, afirmando en un mensaje en su cuenta de X lo siguiente: “Presento ponencia de archivo a este despropósito”.

En su publicación reciente a través de una publicación, Hernán Cadavid alertó sobre los riesgos legislativos que suelen surgir en los últimos momentos del periodo de sesiones del Congreso. El representante del Centro Democrático advirtió que es precisamente en esas jornadas finales cuando, según él, pueden impulsarse iniciativas controvertidas sin el debido escrutinio o goles como mencionó en su mensaje.

Cadavid cuestionó la propuesta para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad, argumentando que el Gobierno busca aprobar la entidad sin considerar los señalamientos sobre presuntos problemas de burocracia e ineficacia. Además, insistió en que, a pesar de existir escándalos que afectarían la credibilidad de la propuesta, la administración mantiene su intención de sacarla adelante.

“Mucho CUIDADO con las horas finales del Congreso que es donde meten los GOLES. MAÑANA el gobierno pretende aprobar el adefesio del Ministerio de la Igualdad ¡Aún con todos los escándalos, burocracia, ineficacia! Presento ponencia de archivo a este despropósito”, expresó el congresista", escribió el legislador por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Junto a su pronunciamiento, Hernán Cadavid compartió el documento donde se anunciaba que la iniciativa para crear el Ministerio de Igualdad y Equidad sería debatida el martes 9 de diciembre por las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. El texto detallaba la inclusión del proyecto de ley en el orden del día para su discusión

En los días previos al anuncio de Hernán Cadavid sobre la presentación de la ponencia de archivo, otros parlamentarios ya habían manifestado su oposición a la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Tanto Paloma Valencia del Centro Democrático como Germán Blanco del Partido Conservador llevaron ante las Comisiones Primeras de Senado y Cámara un informe que recomienda cerrar el trámite legislativo del Proyecto de Ley 302 de 2025 en el Senado y 020 de 2025 en la Cámara.

Con este proyecto, el Gobierno busca garantizar la permanencia de la nueva cartera ministerial tras la decisión de la Corte Constitucional que había anulado la ley original que la establecía.

De acuerdo con el informe presentado, la utilización de órdenes de prestación de servicios por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad experimentó un aumento considerable: el valor destinado a estas contrataciones ascendió de $69,5 millones en 2024 a $9.055 millones en 2025, según la información recogida en la respuesta citada.

La presentación del informe pone en tela de juicio la decisión de canalizar recursos a través de una fiducia constituida en 2023, el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, organismo que se regula por normas propias del sector privado.

Según los reportes de supervisión incluidos, el accionar del Fondo se ha limitado a contratar personal y formalizar convenios, dejando de lado la puesta en marcha de iniciativas o acciones concretas para la reducción de desigualdades.

El informe resalta que, en los años 2023, 2024 y 2025, la transferencia presupuestaria del Ministerio de Igualdad y Equidad al Fondo ha representado casi la totalidad de los recursos disponibles, con cifras que alcanzan el 93,8% en 2023 y el 83,9% en 2024. Los autores de la ponencia sostienen que, ante este panorama, mantener una entidad ministerial con una estructura tan amplia pierde justificación.