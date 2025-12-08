Colombia

Gustavo Bolívar acusó a “las elites” de bloquear la reforma tributaria y perpetuar privilegios en Colombia: “Una estrategia orquestada”

El exsenador consideró “un crimen” rechazar la reforma tributaria en medio de los elevados niveles de desigualdad en Colombia

Guardar
Gustavo Bolívar advirtió que negar
Gustavo Bolívar advirtió que negar la reforma tributaria obstaculiza la redistribución de riqueza y beneficia a grandes capitales - crédito @AnatoNacional/X

El exdirector del Dapre, Gustavo Bolívar, habló en una columna de opinión que publicó en su blog y en su cuenta en X sobre la desaprobación de la reforma tributaria de la administración de Gustavo Petro y los beneficios que trae para las personas que la han obstaculizado en el Congreso de la República.

Según el exsenador, el país registra uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, situación que alimenta el debate sobre la urgencia de aprobar una reforma tributaria de fondo.

La controversia involucra a sectores políticos, económicos y sociales, en momentos en que el coeficiente de Gini alcanza 54,8, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud, 2025), indicador que posiciona al país entre los tres más desiguales del planeta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El debate adquiere nuevas dimensiones cuando se incorporan cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que muestra que Colombia tributa en promedio el 19% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras la media de los países miembros ronda el 34%.

Gustavo Bolívar habló de la
Gustavo Bolívar habló de la reforma tributaria y llamó al Congreso "corrupto" - crédito @GustavoBolivar

Analistas y sectores políticos argumentan que la estructura tributaria actual recae de manera desproporcionada sobre la clase media y mantiene exenciones fiscales que benefician únicamente a grandes grupos económicos.

Según los datos de la Ocde, superar la pobreza en Colombia requeriría 11 generaciones, cifra que expresa la magnitud de los retos sociales.

La discusión pública se intensificó luego de las recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, escritor y excongresista, que tildó de “crimen” negar la reforma tributaria en el contexto colombiano.

“Negar la tributaria en el país más desigual del continente es un crimen”, sentenció Bolívar, al tiempo que describió a Colombia como un “laboratorio perfecto donde las élites económicas, políticas y mediáticas experimentan para conservar privilegios”.

La posición de Bolívar también resalta el papel histórico de las élites en el diseño de modelos económicos y legislativos orientados a la protección de intereses particulares en detrimento de una redistribución equitativa de la riqueza.

“Colombia es un laboratorio donde
“Colombia es un laboratorio donde las élites experimentan para conservar privilegios”, afirmó Gustavo Bolívar, que criticó la oposición a cambios en el sistema tributario - crédito Carlos Ortega/EFE

El argumento planteado por Bolívar se apoya en la evidencia de que “el 1% más rico posee casi la mitad de todo lo que existe, mientras miles de millones sobreviven en la pobreza”.

Una de las críticas centrales que han marcado el debate gira en torno a la gestión de fondos de pensión y los beneficios obtenidos por los grandes capitales.

Bolívar puso en entredicho la independencia de algunas posturas institucionales, al cuestionar la “férrea y casi criminal oposición de la Corte Constitucional a la Reforma Pensional”, y advirtió sobre los intereses económicos que influyen en la financiación política.

“Imaginen lo que pueden comprar con una caja de 500 billones de pesos”, afirmó el exsenador, al aludir a los fondos de pensión administrados por privados.

La polémica también se refleja en la cobertura mediática, en la que se han intensificado las narrativas en torno a supuestos riesgos de fuga de capitales y afectación al ahorro de los trabajadores.

Según Bolívar, esas versiones “no tienen sustento en el articulado” y forman parte de “una estrategia orquestada para conservar exenciones y bajos niveles de tributación”.

Gustavo Bolívar advirtió que negar
Gustavo Bolívar advirtió que negar la reforma obstaculiza la redistribución de riqueza y beneficia a grandes capitales - crédito Prensa Senado

Lo anterior se suma al argumento de que las reformas recientes habrían sido redactadas o influenciadas por técnicos y legisladores vinculados a los grandes gremios, lo que perpetuaría las ventajas competitivas de ciertos grupos empresariales.

Gustavo Bolívar ha recogido distintas voces de expertos que alertan sobre los efectos de un sistema fiscal que, hasta la fecha, “ha recaudado poco y mal, afectando mayormente a los mismos sectores”.

Además, apunta que, según expertos de la Ocde, Colombia es el país con menor carga tributaria en la región si se compara con el tamaño de su economía, refutando la idea de que se pagan más impuestos de los que corresponden al contexto internacional.

Bolívar concluyó su exposición señalando que el Congreso, históricamente financiado por grupos económicos beneficiados por el sistema, ha aprobado en cadena reformas tributarias, pensionales y laborales diseñadas para no afectar los altos niveles de concentración de la riqueza.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarPacto HistóricoReforma tributariaCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro recibió dura derrota en el Congreso en su último esfuerzo por salvar el polémico Ministerio de la Igualdad

La falta de cuórum en el Legislativo impidió que se llevara a cabo el debate sobre la cartera que creó el presidente Petro

Gobierno Petro recibió dura derrota

Archivo de la reforma tributaria obligará a Gustavo Petro a recortar el presupuesto: “El Gobierno fabrica la emergencia”

El revés legislativo obliga al Ejecutivo a buscar alternativas para cubrir el faltante en las cuentas públicas de 2026 y afrontar el desafío de la sostenibilidad fiscal

Archivo de la reforma tributaria

Hija del expresidente César Gaviria pidió alejarse de la “política de los likes” ante la futura presencia de influenciadores en el Congreso

María Paz Gaviria, candidata al Senado por el Partido Liberal, aseguró que, aunque la diversidad de voces es positiva, es fundamental evaluar la preparación real de los candidatos más allá de su popularidad en redes sociales

Hija del expresidente César Gaviria

Armando Benedetti ‘estalló’ por el hundimiento de la ley de financiamiento: “El Congreso vota con las vísceras”

El ministro del Interior auguró un agravamiento de la crisis económica en el país por el archivo de la reforma tributaria

Armando Benedetti ‘estalló’ por el

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

La gira del artista paisa incluirá presentaciones en 10 ciudades principales tras su rotundo ‘sold out’ en Bogotá y posicionarse como el artista más escuchado en el país durante 2025

Blessd anunció su primera gira
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Blessd anunció su primera gira

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025