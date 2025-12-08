El uso de pirotecnia en el Día de las Velitas dejó decenas de mascotas extraviadas y heridas en Valle del Cauca

La Fundación Conexión Animal reporta 110 animales afectados por pólvora durante el Día de las Velitas en el Valle del Cauca - crédito iStock

Durante la celebración del Día de las Velitas en el Valle del Cauca, la Fundación Conexión Animal reportó que 110 animales resultaron afectados por la pólvora, un fenómeno que pone de nuevo en el centro del debate el impacto de las festividades en la fauna urbana y doméstica. La cifra corresponde solamente a la noche del 7 de diciembre y se suma a los 451 casos registrados en lo que va del mes.

De los animales afectados, 137 permanecen extraviados y 301 fueron encontrados desorientados luego de la activación de pirotecnia en distintos sectores de Cali y otros municipios del Valle del Cauca.

Según informó la Fundación Conexión Animal, los animales no solo se pierden, también enfrentan situaciones de peligro en la vía pública. Al menos cinco perros sufrieron atropellos, con saldo fatal para dos de ellos, mientras que otros ocho casos correspondieron a episodios de estrés agudo, tanto en hogares como en las calles, uno de ellos con desenlace letal para una mascota.

Las denuncias más frecuentes llegaron desde barrios como Terrón Colorado, El Poblado, Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso López y Los Lagos. Las comunas 13, 6, 11, 16, 14 y 8 acumulan la mayor cantidad de reportes.

Patricia Dosman, directora de Conexión Animal, declaró: “Este Día de las Velitas, recibimos 110 animales afectados por la pólvora sonora en Cali. En total, llevamos 451 animales reportados por diferentes afectaciones”.

Mientras algunas familias lograron reencontrarse con sus mascotas, el balance sigue siendo preocupante: solo 30 animales pudieron regresar a casa tras esta ola de emergencias asociadas al uso de pirotecnia.

La vocera de la fundación insistió en la urgencia de detener el uso de estos artefactos, especialmente ante la proximidad de fechas como el 24 y 31 de diciembre. Las autoridades y organizaciones como la Fundación Conexión Animal reiteraron su llamado a modificar las tradiciones, con el objetivo de reducir los riesgos tanto para las personas como para los animales.

“Seguimos haciendo el llamado a las familias caleñas y en todo Colombia para que dejen de usar pólvora y estas fechas críticas que se vienen cambien esta práctica cruel”, enfatizó la organización a través de un mensaje en redes sociales.

Los expertos recomiendan estrategias para proteger a los animales del ruido en Navidad y Año Nuevo

Durante las celebraciones de fin de año, las mascotas suelen experimentar altos niveles de estrés debido al uso intensivo de fuegos artificiales y pólvora, una situación que puede desencadenar reacciones de miedo, ansiedad e incluso intentos de escape.

De acuerdo con las recomendaciones de Gabrica, la prevención y el apoyo emocional resultan esenciales para proteger a los animales durante Navidad y Año Nuevo, ya que el impacto del ruido puede afectar gravemente su bienestar.

En casos donde los animales presentan fobia intensa al ruido, Gabrica subraya la necesidad de recurrir al contracondicionamiento, siempre bajo la supervisión de un profesional. Además, la empresa señala que las esencias florales pueden convertirse en aliadas útiles para mitigar el estrés en estos momentos críticos.

Entre las estrategias sugeridas para reducir el impacto negativo de la pólvora, se aconseja crear un refugio seguro dentro del hogar, equipado con cama, agua, juguetes y comida, además de incorporar música relajante y esencias florales. Para quienes mantienen a sus mascotas en exteriores, se recomienda el uso de collar y correa, con el fin de evitar fugas provocadas por sobresaltos.

El uso de feromonas sintéticas también figura entre las alternativas propuestas, ya que estos productos pueden liberar señales calmantes para los perros. Asimismo, el contacto físico o la compresión suave, mediante abrazos o bandas de presión, puede resultar beneficioso si el animal lo tolera.

Los especialistas insisten en que nunca se debe castigar ni regañar a las mascotas por sus reacciones de miedo, ya que esto solo incrementa su ansiedad. En situaciones de reacciones severas, Gabrica recomienda solicitar una consulta con un etólogo o veterinario.