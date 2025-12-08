Colombia

El uso de pirotecnia en el Día de las Velitas dejó decenas de mascotas extraviadas y heridas en Valle del Cauca

Un informe de una organización local advierte sobre el incremento de incidentes con fauna doméstica y silvestre durante las festividades, lo que genera preocupación entre defensores de animales y autoridades regionales

Guardar
La Fundación Conexión Animal reporta
La Fundación Conexión Animal reporta 110 animales afectados por pólvora durante el Día de las Velitas en el Valle del Cauca - crédito iStock

Durante la celebración del Día de las Velitas en el Valle del Cauca, la Fundación Conexión Animal reportó que 110 animales resultaron afectados por la pólvora, un fenómeno que pone de nuevo en el centro del debate el impacto de las festividades en la fauna urbana y doméstica. La cifra corresponde solamente a la noche del 7 de diciembre y se suma a los 451 casos registrados en lo que va del mes.

De los animales afectados, 137 permanecen extraviados y 301 fueron encontrados desorientados luego de la activación de pirotecnia en distintos sectores de Cali y otros municipios del Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la Fundación Conexión Animal, los animales no solo se pierden, también enfrentan situaciones de peligro en la vía pública. Al menos cinco perros sufrieron atropellos, con saldo fatal para dos de ellos, mientras que otros ocho casos correspondieron a episodios de estrés agudo, tanto en hogares como en las calles, uno de ellos con desenlace letal para una mascota.

El uso de pirotecnia en
El uso de pirotecnia en Cali y municipios del Valle del Cauca provoca desorientación y extravío de más de 130 animales - crédito iStock

Las denuncias más frecuentes llegaron desde barrios como Terrón Colorado, El Poblado, Ciudad Córdoba, Marroquín, Alfonso López y Los Lagos. Las comunas 13, 6, 11, 16, 14 y 8 acumulan la mayor cantidad de reportes.

Patricia Dosman, directora de Conexión Animal, declaró: “Este Día de las Velitas, recibimos 110 animales afectados por la pólvora sonora en Cali. En total, llevamos 451 animales reportados por diferentes afectaciones”.

Mientras algunas familias lograron reencontrarse con sus mascotas, el balance sigue siendo preocupante: solo 30 animales pudieron regresar a casa tras esta ola de emergencias asociadas al uso de pirotecnia.

La vocera de la fundación insistió en la urgencia de detener el uso de estos artefactos, especialmente ante la proximidad de fechas como el 24 y 31 de diciembre. Las autoridades y organizaciones como la Fundación Conexión Animal reiteraron su llamado a modificar las tradiciones, con el objetivo de reducir los riesgos tanto para las personas como para los animales.

Cinco perros sufren atropellos, dos
Cinco perros sufren atropellos, dos de ellos fatales, tras huir asustados por la pólvora en las calles de Cali - crédito iStock

“Seguimos haciendo el llamado a las familias caleñas y en todo Colombia para que dejen de usar pólvora y estas fechas críticas que se vienen cambien esta práctica cruel”, enfatizó la organización a través de un mensaje en redes sociales.

Los expertos recomiendan estrategias para proteger a los animales del ruido en Navidad y Año Nuevo

Durante las celebraciones de fin de año, las mascotas suelen experimentar altos niveles de estrés debido al uso intensivo de fuegos artificiales y pólvora, una situación que puede desencadenar reacciones de miedo, ansiedad e incluso intentos de escape.

De acuerdo con las recomendaciones de Gabrica, la prevención y el apoyo emocional resultan esenciales para proteger a los animales durante Navidad y Año Nuevo, ya que el impacto del ruido puede afectar gravemente su bienestar.

En casos donde los animales presentan fobia intensa al ruido, Gabrica subraya la necesidad de recurrir al contracondicionamiento, siempre bajo la supervisión de un profesional. Además, la empresa señala que las esencias florales pueden convertirse en aliadas útiles para mitigar el estrés en estos momentos críticos.

Expertos recomiendan crear refugios seguros
Expertos recomiendan crear refugios seguros y usar esencias florales para mitigar el estrés de las mascotas durante las festividades - crédito iStock

Entre las estrategias sugeridas para reducir el impacto negativo de la pólvora, se aconseja crear un refugio seguro dentro del hogar, equipado con cama, agua, juguetes y comida, además de incorporar música relajante y esencias florales. Para quienes mantienen a sus mascotas en exteriores, se recomienda el uso de collar y correa, con el fin de evitar fugas provocadas por sobresaltos.

El uso de feromonas sintéticas también figura entre las alternativas propuestas, ya que estos productos pueden liberar señales calmantes para los perros. Asimismo, el contacto físico o la compresión suave, mediante abrazos o bandas de presión, puede resultar beneficioso si el animal lo tolera.

Los especialistas insisten en que nunca se debe castigar ni regañar a las mascotas por sus reacciones de miedo, ya que esto solo incrementa su ansiedad. En situaciones de reacciones severas, Gabrica recomienda solicitar una consulta con un etólogo o veterinario.

Temas Relacionados

PólvoraFundación Conexión AnimalAnimalesValle del CaucaProtección animalColombia-Noticias

Más Noticias

Guardia de seguridad de TransMilenio conmovió al prender una velita dentro de una estación

El video se difundió ampliamente en las plataformas digitales y causó todo tipo de comentarios

Guardia de seguridad de TransMilenio

Disminuyen los reportes de emergencias en Bogotá durante la jornada del 7 de Velitas: Bomberos respondieron a 122 casos en un día

Autoridades sanitarias y de rescate intensificaron recomendaciones ante el aumento de casos, especialmente entre menores, y detallan acciones para evitar complicaciones en la salud

Disminuyen los reportes de emergencias

Euro: cotización de cierre hoy 8 de diciembre en Colombia

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 8 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Hijo de migrante colombiana quiere eliminar las visas H-1B, como propuesta para llegar a la gobernación de Florida

A pesar de su herencia migrante, James Fishback alega que el programa está creando un mercado laboral desfavorable para los estadounidenses

Hijo de migrante colombiana quiere
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje en la Noche de Velitas para su seguidores y empleados: “Este año ha sido lleno de pruebas”

La contundente respuesta de Esperanza Gómez sobre la posibilidad de actuar en una telenovela: “Jamás lo haría”

La canción de Karol G y Silvestre Dangond que ilusionó a Colombia sigue sin fecha de estreno

El emotivo mensaje de El Sebastucho a Maiker Smith tras perder el cupo en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué batallón que nos dimos”

Deportes

River Plate, São Paulo, Universidad

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

Miguel Borja le cierra la puerta a Junior FC y habría elegido a importante equipo mexicano para el 2026: este será su próximo destino

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, mandó de vacaciones a Luis Díaz en plena temporada

Este es el número de jugadores que podría convocar Néstor Lorenzo a la selección Colombia para el Mundial 2026

Marino Hinestroza estaría siendo observado por importante equipo de la Premier League: esto se sabe