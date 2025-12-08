Disidencias atacaron con ráfagas de fusil estación de Policía del corregimiento El Limón, sur del Tolima

En un video se observa el momento del ataque con ráfagas de fusil contra la estación policial de El Limón, sur del Tolima, durante el Día de las Velitas. No se reportaron heridos.

La celebración del Día de las Velitas en el corregimiento El Limón, ubicado en el municipio de Chaparral, sur del Tolima, se vio empañada por un ataque con ráfagas de fusil contra la estación de Policía local.

El hostigamiento, que tuvo lugar en la noche de este domingo, generó alarma entre los residentes y refuerza la preocupación por la persistente violencia en la región.

Gobernadora del Tolima rechaza ataque y llama a la calma

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó el ataque alrededor de las 7:00 p.m. a través de su cuenta personal de X, expresando su rechazo total a este tipo de hechos:

“No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas. El hostigamiento de la guerrilla contra nuestra Fuerza Pública en el corregimiento El Limón de Chaparral es un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”, escribió la mandataria.

La gobernadora del Tolima condenó el ataque calificándolo como un intento de atemorizar a la comunidad. - crédito @AdrianaMatizTol/X

Según Matiz, estos grupos armados ilegales buscan silenciar a la comunidad a punta de terror, pero enfatizó que no lograrán su objetivo:

“La comunidad merece vivir en paz, no bajo la amenaza de fusiles. El Tolima se respeta y nuestra gente no será jamás rehén de quienes quieren destruir la tranquilidad y la esperanza”.

Primeros reportes: sin heridos y hostigamiento de corta duración

Caracol Radio informó que el ataque no dejó civiles ni uniformados heridos y que, al parecer, se trató de un hostigamiento de corta duración. Por ahora, no se ha confirmado qué grupo armado sería responsable, aunque las autoridades investigan si podrían estar involucradas disidencias de las Farc, con presencia en la zona a través de los frentes Joaquín González e Ismael Ruiz.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento del ataque, con ráfagas de fusil que alteraron la tranquilidad de los habitantes. Algunos residentes, pese al riesgo de balas perdidas, salieron a observar la situación, evidenciando la tensión que generan estos hechos en la comunidad.

Contexto de violencia en el sur del Tolima

El corregimiento de El Limón se encuentra en una región históricamente golpeada por grupos armados ilegales, lo que convierte cualquier ataque a la Fuerza Pública en un recordatorio del riesgo constante para los habitantes. Este hecho se suma a otros incidentes ocurridos este fin de semana en distintas regiones del país, como en el Cauca, generando exigencias al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de los ciudadanos.

La Policía Nacional aún no ha emitido un reporte oficial sobre posibles daños materiales o nuevas amenazas, mientras las autoridades mantienen la zona bajo estricta observación.

Durante la celebración del Día de las Velitas, los habitantes de El Limón vivieron momentos de tensión por el hostigamiento a la estación policial, - crédito captura de video

Llamado a la comunidad y a las autoridades

La gobernadora Matiz reiteró que durante su administración no se normalizará la violencia ni el miedo en los habitantes del Tolima. Su mensaje busca transmitir un llamado a la calma y a la resistencia frente a las acciones de grupos armados:

“En nuestro gobierno no aceptamos ni normalizamos el miedo. La comunidad merece vivir en paz. ¡El Tolima se respeta!”

Hernán Tena advierte que la “paz total” de Petro y Cepeda deja a Colombia en inseguridad

Hernán Tena Cortés, politólogo y crítico de la izquierda, calificó el ataque de disidentes de las FARC en El Limón (Tolima) como una amenaza directa a la seguridad de la región.

El politólogo advierte que los ataques de disidentes de las FARC reflejan la inseguridad persistente bajo la administración de Petro y la política de “paz total”.

Señaló que hechos como este reflejan la inseguridad persistente bajo la administración de Gustavo Petro y la “paz total” promovida por Iván Cepeda, advirtiendo que continuar con este modelo podría repetir la historia y prolongar la desprotección ciudadana por cuatro años más.

Además, cuestionó la relación de los congresistas del Partido Comunes con los responsables del ataque y planteó que los colombianos deben elegir entre continuar con el “desastre” actual o buscar un cambio hacia un país más seguro.