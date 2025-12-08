Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple Colombia

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. El Beneficio De La Duda

Grupo Firme

El Beneficio De La Duda no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en la primera posición.

2. Solo Un Cigarrillo

Pastor López

Solo Un Cigarrillo de Pastor López se vende como pan caliente. Pasa del puesto 145 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Plena (W Sound 05), debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. top diesel

Beéle

top diesel de Beéle se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. Cantares de Navidad

Rodolfo Aicardi y Los Hispanos

El sencillo más reciente de Rodolfo Aicardi y Los Hispanos ya se vislumbra como un nuevo clásico. Cantares de Navidad entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. Mi Fortuna

Ryan Castro y SOG

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Ryan Castro y SOG. Quizás por esto es que Mi Fortuna debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. no tiene sentido

Beéle

El que fuera un exitazo de Beéle va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la séptima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3.

8. quédate

Beéle

quédate se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Las Cuatro Fiestas

Diomedes Díaz y Juancho Rois

Lo más nuevo de Diomedes Díaz y Juancho Rois, Las Cuatro Fiestas, entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. Cariñito

Rodolfo Aicardi y Los Hispanos

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rodolfo Aicardi y Los Hispanos. Quizás por esto es que Cariñito debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.