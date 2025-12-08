Angelica Lozano criticó la Paz Total por hostigamiento a estación de Policía en el Tolima: “No se necesita visa para ir a Chaparral”

Un nuevo episodio de hostigamiento en el sur del Tolima llevó a representantes políticos a señalar deficiencias en las acciones del Ejecutivo para garantizar la protección de la población y las fuerzas del orden - crédito Colprensa

El domingo 7 de diciembre se reportaron nuevos ataques contra miembros de la Policía en el corregimiento El Limón, área rural de Chaparral, Tolima. Según las investigaciones preliminares, el ataque habría sido perpetrado por estructuras disidentes de las Farc. El incidente generó preocupación sobre las condiciones de seguridad en el sur del departamento y motivó un incremento en las medidas de patrullaje y control por parte de las autoridades locales.

Este hecho captó la atención de varias figuras políticas nacionales. En ese contexto, la senadora Angélica Lozano expresó su inconformidad respecto a la política de Paz Total impulsada por el Gobierno y en contra del presidente Gustavo Petro, señalando: “No se necesita visa para ir a Chaparral”.

Tanto Lozano como otros integrantes del Congreso han manifestado en repetidas oportunidades cuestionamientos al primer mandatario por el manejo de la seguridad en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus redes sociales, Angélica Lozano dirigió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro donde evidenció su preocupación por la situación de violencia. La senadora señaló que la política de Paz Total, en su opinión, favorece a los grupos armados ilegales y subrayó la gravedad del hostigamiento ocurrido en Chaparral.

Además, cuestionó al mandatario nacional por, según ella, no atender de manera eficaz las dificultades de seguridad en la región.

“Qué pena presidente @petrogustavo deslizarle a su Twitter esta realidad. Hostigamiento con fusil en Chaparral Tolima. No se necesita visa para ir a Chaparral pero mire la violencia. Paz total ventaja total para el crimen”, escribió por medio de una publicación en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Angélica Lozano habló del hostigamiento en el Tolima en un mensaje en su cuenta de X - crédito @AngelicaLozanoC

Además de su mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, Angélica Lozano respondió a cuestionamientos planteados por otros usuarios en la red social X sobre la política de Paz Total. En específico, la senadora interactuó con un mensaje publicado por el usuario @TrejosRosero, que preguntó, según él, por la falta de planeación y la responsabilidad política en la implementación de esa estrategia. Lozano respaldó este señalamiento y reiteró sus críticas al Gobierno actual.

“¿Quien asume la responsabilidad política por la mala (no hubo planeación) ejecución de La Paz Total?“, cuestionó el internauta.

En su respuesta al usuario @TrejosRosero, Angélica Lozano ironizó sobre la actitud del presidente Gustavo Petro frente a las críticas dirigidas a la política de Paz Total. Según la senadora, señalar los resultados negativos de esa estrategia conlleva el riesgo de ser tachado de simpatizante de la derecha por parte del mandatario. Además, sugirió que el Gobierno valora a aquellos que niegan los problemas, calificándolos de demócratas respetables.

“Cuidado el presidente lo sindica de derechozo por mencionar el fracaso de la paz total. Al parecer quien alimente el negacionismo, ese sí es demócrata respetable para el presidente @petrogustavo (sic)”, respondió la congresista perteneciente al Partido Alianza Verde.

Angélica Lozano contestó a un usuario en X que crítico la Paz Total del Gobierno Petro - crédito @AngelicaLozanoC

En relación con los hechos violentos registrados en Chaparral, el atentado se produjo durante la tarde y generó una rápida reacción por parte de la Gobernación del Tolima. La gobernadora Adriana Magaly Matiz condenó enérgicamente lo sucedido, asegurando que representa “un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”. Además, advirtió que las organizaciones armadas buscan “silenciar a la comunidad a punta de terror”.

Durante su pronunciamiento, la mandataria departamental llamó la atención sobre la reaparición de hechos violentos en la región, haciendo alusión a que la situación recuerda a años especialmente difíciles para el Tolima. En sus palabras: “No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas”, afirmación con la que expresó un rechazo rotundo al ataque.

La gobernadora del Tolima condenó el ataque calificándolo como un intento de atemorizar a la comunidad - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora subrayó la necesidad de que los habitantes cuenten con condiciones que les permitan desarrollar su vida diaria libre de intimidaciones por parte de grupos armados.

La mandataria departamental recalcó que su gestión no admitirá que la población se acostumbre a vivir bajo temor. Remarcó que proteger a la ciudadanía es un eje fundamental para la administración y garantizó la presencia constante de las autoridades en las zonas rurales.