Colombia

Angelica Lozano criticó la Paz Total por hostigamiento a estación de Policía en el Tolima: “No se necesita visa para ir a Chaparral”

En una declaración pública, la congresista expresó su preocupación por la situación de orden público en el sur del Tolima y criticó la política de Paz Total planteada por el Gobierno Petro

Guardar
Un nuevo episodio de hostigamiento
Un nuevo episodio de hostigamiento en el sur del Tolima llevó a representantes políticos a señalar deficiencias en las acciones del Ejecutivo para garantizar la protección de la población y las fuerzas del orden - crédito Colprensa

El domingo 7 de diciembre se reportaron nuevos ataques contra miembros de la Policía en el corregimiento El Limón, área rural de Chaparral, Tolima. Según las investigaciones preliminares, el ataque habría sido perpetrado por estructuras disidentes de las Farc. El incidente generó preocupación sobre las condiciones de seguridad en el sur del departamento y motivó un incremento en las medidas de patrullaje y control por parte de las autoridades locales.

Este hecho captó la atención de varias figuras políticas nacionales. En ese contexto, la senadora Angélica Lozano expresó su inconformidad respecto a la política de Paz Total impulsada por el Gobierno y en contra del presidente Gustavo Petro, señalando: “No se necesita visa para ir a Chaparral”.

Tanto Lozano como otros integrantes del Congreso han manifestado en repetidas oportunidades cuestionamientos al primer mandatario por el manejo de la seguridad en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus redes sociales, Angélica Lozano dirigió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro donde evidenció su preocupación por la situación de violencia. La senadora señaló que la política de Paz Total, en su opinión, favorece a los grupos armados ilegales y subrayó la gravedad del hostigamiento ocurrido en Chaparral.

Además, cuestionó al mandatario nacional por, según ella, no atender de manera eficaz las dificultades de seguridad en la región.

“Qué pena presidente @petrogustavo deslizarle a su Twitter esta realidad. Hostigamiento con fusil en Chaparral Tolima. No se necesita visa para ir a Chaparral pero mire la violencia. Paz total ventaja total para el crimen”, escribió por medio de una publicación en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Angélica Lozano habló del hostigamiento
Angélica Lozano habló del hostigamiento en el Tolima en un mensaje en su cuenta de X - crédito @AngelicaLozanoC

Además de su mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, Angélica Lozano respondió a cuestionamientos planteados por otros usuarios en la red social X sobre la política de Paz Total. En específico, la senadora interactuó con un mensaje publicado por el usuario @TrejosRosero, que preguntó, según él, por la falta de planeación y la responsabilidad política en la implementación de esa estrategia. Lozano respaldó este señalamiento y reiteró sus críticas al Gobierno actual.

“¿Quien asume la responsabilidad política por la mala (no hubo planeación) ejecución de La Paz Total?“, cuestionó el internauta.

En su respuesta al usuario @TrejosRosero, Angélica Lozano ironizó sobre la actitud del presidente Gustavo Petro frente a las críticas dirigidas a la política de Paz Total. Según la senadora, señalar los resultados negativos de esa estrategia conlleva el riesgo de ser tachado de simpatizante de la derecha por parte del mandatario. Además, sugirió que el Gobierno valora a aquellos que niegan los problemas, calificándolos de demócratas respetables.

“Cuidado el presidente lo sindica de derechozo por mencionar el fracaso de la paz total. Al parecer quien alimente el negacionismo, ese sí es demócrata respetable para el presidente @petrogustavo (sic)”, respondió la congresista perteneciente al Partido Alianza Verde.

Angélica Lozano contestó a un
Angélica Lozano contestó a un usuario en X que crítico la Paz Total del Gobierno Petro - crédito @AngelicaLozanoC

En relación con los hechos violentos registrados en Chaparral, el atentado se produjo durante la tarde y generó una rápida reacción por parte de la Gobernación del Tolima. La gobernadora Adriana Magaly Matiz condenó enérgicamente lo sucedido, asegurando que representa “un ataque directo a la tranquilidad de todo un territorio”. Además, advirtió que las organizaciones armadas buscan “silenciar a la comunidad a punta de terror”.

Durante su pronunciamiento, la mandataria departamental llamó la atención sobre la reaparición de hechos violentos en la región, haciendo alusión a que la situación recuerda a años especialmente difíciles para el Tolima. En sus palabras: “No es posible que, en pleno 2025, estemos reviviendo las mismas escenas de guerra que marcaron nuestras peores décadas”, afirmación con la que expresó un rechazo rotundo al ataque.

La gobernadora del Tolima condenó
La gobernadora del Tolima condenó el ataque calificándolo como un intento de atemorizar a la comunidad - crédito @AdrianaMatizTol/X

La gobernadora subrayó la necesidad de que los habitantes cuenten con condiciones que les permitan desarrollar su vida diaria libre de intimidaciones por parte de grupos armados.

La mandataria departamental recalcó que su gestión no admitirá que la población se acostumbre a vivir bajo temor. Remarcó que proteger a la ciudadanía es un eje fundamental para la administración y garantizó la presencia constante de las autoridades en las zonas rurales.

Temas Relacionados

Angélica LozanoPaz TotalGobierno PetroHostigamiento en ChaparralColombia-Noticias

Más Noticias

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Desde Carolina Cruz hasta Shaira, fueron varios los famosos que dejaron ver sus celebraciones a pesar de que en algunos casos, no estuvieran en su país como el caso de la presentadora vallecaucana

Así celebraron los famosos la

Gobierno nacional aprobó recursos para restauración del Canal del Dique: en qué consiste el proyecto

La asignación presupuestal permitirá avanzar en la recuperación ambiental y la mejora de la navegabilidad en una extensa área que abarca municipios de Atlántico, Bolívar y Sucre, beneficiando a más de un millón de habitantes

Gobierno nacional aprobó recursos para

Navidad en Bogotá: esta es la ruta de los alumbrados que puede hacer gratis en el centro y otras zonas de la capital

Este recorrido navideño está compuesto por decoraciones gigantes, árboles de navidad y luces led en vías y parques principales

Navidad en Bogotá: esta es

Así fue el mensaje de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, por el Día de las Velitas: “No nos divida el miedo”

A través de sus redes sociales, la abogada compartió un mensaje dirigido a todos los colombianos, junto a sus tres hijas

Así fue el mensaje de

Gustavo Bolívar acusó a “las elites” de bloquear la reforma tributaria y perpetuar privilegios en Colombia: “Una estrategia orquestada”

El exsenador consideró “un crimen” rechazar la reforma tributaria en medio de los elevados niveles de desigualdad en Colombia

Gustavo Bolívar acusó a “las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así celebraron los famosos la

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Karol G invitó a sus fans a escribir a un número colombiano en el video oficial de ‘Papasito’: esta es la sorpresa que dejó

Karol G reveló inspiración detrás de ‘Tropicoqueta’ en ‘La Premiere’ y estrenó los videos de sus canciones más exitosas

Las 10 películas más vistas en Netflix para este fin de semana

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Deportes

Colombia, campeón de los Juegos

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025, pero con menos medallas que en la edición anterior

Asamblea de Dimayor: el futuro del Pereira y la nueva sede del Atlético Huila, los polémicos temas a tratar

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón