Se robo una moto, se le apagó y no pudo volver a prenderla, fue capturado cuando huía a pie: todo quedó en video

Un nuevo de caso de inseguridad se reportó en Santa Marta, cuando un delincuente se desplazaba en su motocicleta y en su intento de huida el vehículo no respondió, resultando en su captura.

El incidente ocurrió en la avenida Del Río, generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por el aumento de hechos delictivos en la zona.

En el video difundido en plataformas digitales, se observa al hombre, identificado por su vestimenta de pantalón beige y buso negro, mientras intenta encender la motocicleta para escapar tras cometer un robo.

Al no conseguirlo, optó por huir a pie, pero la rápida intervención de las autoridades permitió su captura en el lugar.

La Policía de Santa Marta trasladó al detenido y lo puso a disposición de la Fiscalía, según se informó en las publicaciones compartidas en redes sociales.

Las imágenes del suceso, que muestran el momento exacto de la detención, han sido ampliamente comentadas, con usuarios que exigen mayores medidas de seguridad y una respuesta más efectiva de las autoridades locales ante la delincuencia.

Robo frustrado en la sede del Banco de la República de Santa Marta

La jornada del miércoles 1 de octubre se vio marcada por la intensa expectación de ciudadanos y despliegue policial ante las afueras del Banco de la República, donde un operativo en desarrollo atrajo las miradas y las cámaras de decenas de testigos.

Mientras los uniformados mantenían cercado el edificio, quienes se habían agolpado en la zona no perdieron detalle del momento en que los presuntos asaltantes eran escoltados al exterior. Los videos de la captura, grabados por personas que incluso corrieron hasta los vehículos oficiales para inmortalizar la escena, no tardaron en propagarse por redes sociales, evidenciando el interés público que generó la acción.

El intento de robo fue frustrado gracias a las sospechas que generó la presencia de los sospechosos entre los empleados del lugar. La alerta fue emitida antes de que lograran acceder o extraer recursos y material sensible de la entidad. Las primeras investigaciones describieron cómo los implicados ingresaron al edificio utilizando un vehículo modificado para aparentar ser un carro de transporte de valores.

Este vehículo llevaba la imagen y los logos característicos de empresas de seguridad privada, una estrategia que, según algunos reportes, remite a la conocida modalidad del caso “el robo del siglo”, lo que provocó que el suceso tuviera aún mayor relevancia pública.

Las autoridades de la Policía Nacional respondieron con celeridad, estableciendo un cerco en torno al banco tras recibir la notificación del personal interno. La reacción oportuna del equipo de la institución fue clave para impedir que los desconocidos avanzaran en su plan.

Por varios minutos, una situación tensa se vivió dentro de las instalaciones, en la que los sujetos intentaron atrincherarse. Finalmente, los policías los redujeron sin que se reportaran heridos o daños al personal. “La respuesta temprana del personal impidió el avance del hurto”, destacaron fuentes oficiales, subrayando el valor de la alerta interna.

Los cuatro individuos capturados fueron entregados a las autoridades judiciales para continuar con las investigaciones, aunque hasta ahora la identidad de los detenidos no ha sido revelada.

Se indaga si forman parte de una organización delictiva más amplia o si recibieron colaboración logística para ejecutar la suplantación de personal de seguridad. También está bajo análisis el modo en que lograron obtener los uniformes y otros objetos empleados en el intento de engaño.

El Banco de la República informó que, pese al incidente, no se registraron pérdidas materiales ni afectaciones en su operatividad. La atención mediática y ciudadana sobre el operativo recuerda la sensibilidad que existe respecto a la seguridad en instituciones de este tipo, especialmente ante maniobras inspiradas en casos previos de alto perfil.