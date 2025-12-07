Luis Gilberto Murillo marca distancia y critica estrategia de Petro: “El Frente Amplio no existe” y “la paz total fracasó”

El exministro Luis Gilberto Murillo expuso las bases de su candidatura presidencial y presentó sus propuestas para fortalecer el desarrollo nacional. - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

En entrevista con Blu Radio, Luis Gilberto Murillo, ex canciller, ex ministro de Ambiente y exgobernador de Chocó, aseguró que el Frente Amplio “no existe” y la estrategia de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro fracasó.

En conversación con el programa El Radar, el exfuncionario, quien adelanta su propia candidatura presidencial para 2026, expuso críticas directas a la coalición oficialista y señaló profundas diferencias sobre el enfoque en seguridad y política de paz.

“El Frente Amplio no existe”

Murillo descartó sumarse a cualquier consulta de un llamado Frente Amplio en la antesala de la campaña presidencial, al considerar que “no existe” como una fuerza real y cohesionada. “Se hizo un Frente Amplio para la segunda vuelta en la campaña de 2022. No terminó bien y ahí hay lecciones que revisar. Yo veo que el Frente Amplio no existe”, expresó.

El ex ministro puntualizó que tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder “no se gobernó como Frente Amplio”. Sostuvo que, para hablar genuinamente de una coalición de este tipo, debe haber igualdad entre los distintos movimientos, lo cual no observa actualmente en la dinámica oficialista. “Si eso no está pasando, pues no existe”, insistió.

Críticas a la “paz total”

Uno de los énfasis de la charla se centró en el balance sobre la principal apuesta en materia de seguridad y convivencia del actual Gobierno. Murillo afirmó que la política de “paz total”, tal y como está formulada, fracasó. Se manifestó contrario a la posibilidad de entablar diálogos políticos con los grupos ilegales que tienen presencia en el país, alegando que “la característica de los grupos que están hoy en Colombia es la de típico grupo criminal dedicado a la captura y lucha por rentas ilícitas”.

El exgobernador de Chocó propuso como línea de política pública un marco jurídico claro para el sometimiento de los actores armados fuera de la ley. Según sus palabras, “no hay un planteamiento político, entonces usted no puede hablar de política, tiene que hablar de sometimiento bajo un esquema clarísimo, un marco jurídico clarísimo de sometimiento”. Subrayó que existen precedentes internacionales en este tipo de procesos.

Además, Murillo enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia y la capacidad tecnológica de la Fuerza Pública en los territorios. “Hay que recuperar la capacidad de la fuerza pública en temas de inteligencia, en temas tecnológicos y en presencia en el territorio”, declaró, planteando la importancia de una doctrina renovada para afrontar los nuevos desafíos en seguridad.

Cinco ejes para una candidatura presidencial

Durante la entrevista, el aspirante presidencial presentó cinco ejes de transformación que estructuran su propuesta de gobierno. El primero, y más destacado, es el de seguridad y paz, cuyo objetivo fundamental sería la sustitución de economías ilícitas por economías lícitas y la generación de oportunidades para los jóvenes en las regiones más afectadas por la violencia. “La otra seguridad también es importante. Hay que darle oportunidades a la gente de empleo, de educación, de salud”, argumentó el exministro.

El segundo pilar se basa en el desarrollo de infraestructura sostenible e innovación, buscando mejorar la conectividad en todos los frentes: terrestre, digital y energética.

El tercer eje gira alrededor de la inversión y el comercio justo, resaltando que durante su periodo como embajador se logró el acceso de nuevos productos agrícolas a mercados internacionales, como el caso de mangos y aguacates hacia Estados Unidos. “Estados Unidos está dispuesto a certificar quinientas fincas para procesos expeditos de revisión aduanera”, aseguró.

El bienestar social y la inclusión conforman el cuarto punto en el programa del exfuncionario, quien subrayó la urgencia de promover igualdad de oportunidades y mayor autonomía regional. Mencionó que “tú tienes casi tres países en uno y necesitamos una sola Colombia, que la gente realmente tenga propósitos y que le llegue y darles más oportunidad”.

Finalmente, Murillo propuso el fortalecimiento y modernización del Estado como el quinto eje, pues considera que las instituciones actuales operan como “instituciones del siglo XX” y requieren transformaciones tecnológicas, procesos de ventanilla única y mayor eficiencia para ciudadanos y empresarios. “El Estado tiene que ser un Estado facilitador”, afirmó.

Perspectiva frente a Venezuela

Sobre la política exterior, el exministro sostuvo que la relación con Venezuela debe operar bajo una lógica de Estado a Estado, manteniendo distancia prudente, pero sin cerrar escenarios de coordinación en frontera. Propuso que Colombia juegue un papel activo en la búsqueda de una solución democrática, aspecto para el que resulta clave mantener una interlocución fluida con Estados Unidos.

“Aquí se hizo una conferencia sobre Venezuela. Esa conferencia llegó a que se comprometieran en una fecha electoral. Si no hay fecha de elecciones, ni usted ni otros podían estar hablando de la ilegitimidad del gobierno de Maduro”, puntualizó durante la entrevista. No reconoció a Nicolás Maduro, pero defendió la importancia de mantener una mínima coordinación institucional por el bienestar de las comunidades fronterizas.

Blu Radio recalcó que Murillo proyecta su candidatura presidencial para 2026 y sostiene que “este debate necesita voces distintas, historias distintas (…) Eso enriquece el debate democrático”. Aseguró que seguirá adelante en la carrera por la Presidencia y que centrará su discurso en una mirada alternativa a los problemas estructurales de Colombia.