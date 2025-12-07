Colombia

Luis Gilberto Murillo marca distancia y critica estrategia de Petro: “El Frente Amplio no existe” y “la paz total fracasó”

El precandidato presidencial presentó los cinco ejes principales de su propuesta presidencial, con énfasis en seguridad, infraestructura, comercio, bienestar social y modernización del Estado. Además, defendió la autonomía regional, la transformación institucional y una política exterior orientada a relaciones de Estado con Venezuela y Estados Unidos

Guardar
El exministro Luis Gilberto Murillo
El exministro Luis Gilberto Murillo expuso las bases de su candidatura presidencial y presentó sus propuestas para fortalecer el desarrollo nacional. - crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

En entrevista con Blu Radio, Luis Gilberto Murillo, ex canciller, ex ministro de Ambiente y exgobernador de Chocó, aseguró que el Frente Amplio “no existe” y la estrategia de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro fracasó.

En conversación con el programa El Radar, el exfuncionario, quien adelanta su propia candidatura presidencial para 2026, expuso críticas directas a la coalición oficialista y señaló profundas diferencias sobre el enfoque en seguridad y política de paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Frente Amplio no existe”

Murillo descartó sumarse a cualquier consulta de un llamado Frente Amplio en la antesala de la campaña presidencial, al considerar que “no existe” como una fuerza real y cohesionada. “Se hizo un Frente Amplio para la segunda vuelta en la campaña de 2022. No terminó bien y ahí hay lecciones que revisar. Yo veo que el Frente Amplio no existe”, expresó.

El ex ministro puntualizó que tras la llegada del presidente Gustavo Petro al poder “no se gobernó como Frente Amplio”. Sostuvo que, para hablar genuinamente de una coalición de este tipo, debe haber igualdad entre los distintos movimientos, lo cual no observa actualmente en la dinámica oficialista. “Si eso no está pasando, pues no existe”, insistió.

Murillo cuestionó la existencia de
Murillo cuestionó la existencia de una coalición real bajo el llamado Frente Amplio y pidió mayor igualdad entre las fuerzas políticas. - crédito @PoderPopularCo/X

Críticas a la “paz total”

Uno de los énfasis de la charla se centró en el balance sobre la principal apuesta en materia de seguridad y convivencia del actual Gobierno. Murillo afirmó que la política de “paz total”, tal y como está formulada, fracasó. Se manifestó contrario a la posibilidad de entablar diálogos políticos con los grupos ilegales que tienen presencia en el país, alegando que “la característica de los grupos que están hoy en Colombia es la de típico grupo criminal dedicado a la captura y lucha por rentas ilícitas”.

El exgobernador de Chocó propuso como línea de política pública un marco jurídico claro para el sometimiento de los actores armados fuera de la ley. Según sus palabras, “no hay un planteamiento político, entonces usted no puede hablar de política, tiene que hablar de sometimiento bajo un esquema clarísimo, un marco jurídico clarísimo de sometimiento”. Subrayó que existen precedentes internacionales en este tipo de procesos.

Además, Murillo enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia y la capacidad tecnológica de la Fuerza Pública en los territorios. “Hay que recuperar la capacidad de la fuerza pública en temas de inteligencia, en temas tecnológicos y en presencia en el territorio”, declaró, planteando la importancia de una doctrina renovada para afrontar los nuevos desafíos en seguridad.

El exfuncionario señaló los errores
El exfuncionario señaló los errores de la estrategia de paz total y destacó la importancia de un enfoque basado en el sometimiento de los grupos ilegales. - crédito AFP

Cinco ejes para una candidatura presidencial

Durante la entrevista, el aspirante presidencial presentó cinco ejes de transformación que estructuran su propuesta de gobierno. El primero, y más destacado, es el de seguridad y paz, cuyo objetivo fundamental sería la sustitución de economías ilícitas por economías lícitas y la generación de oportunidades para los jóvenes en las regiones más afectadas por la violencia. “La otra seguridad también es importante. Hay que darle oportunidades a la gente de empleo, de educación, de salud”, argumentó el exministro.

El segundo pilar se basa en el desarrollo de infraestructura sostenible e innovación, buscando mejorar la conectividad en todos los frentes: terrestre, digital y energética.

El tercer eje gira alrededor de la inversión y el comercio justo, resaltando que durante su periodo como embajador se logró el acceso de nuevos productos agrícolas a mercados internacionales, como el caso de mangos y aguacates hacia Estados Unidos. “Estados Unidos está dispuesto a certificar quinientas fincas para procesos expeditos de revisión aduanera”, aseguró.

El bienestar social y la inclusión conforman el cuarto punto en el programa del exfuncionario, quien subrayó la urgencia de promover igualdad de oportunidades y mayor autonomía regional. Mencionó que “tú tienes casi tres países en uno y necesitamos una sola Colombia, que la gente realmente tenga propósitos y que le llegue y darles más oportunidad”.

Finalmente, Murillo propuso el fortalecimiento y modernización del Estado como el quinto eje, pues considera que las instituciones actuales operan como “instituciones del siglo XX” y requieren transformaciones tecnológicas, procesos de ventanilla única y mayor eficiencia para ciudadanos y empresarios. “El Estado tiene que ser un Estado facilitador”, afirmó.

Murillo propuso mantener relaciones de
Murillo propuso mantener relaciones de Estado a Estado con Venezuela y priorizar soluciones democráticas para la situación fronteriza. - crédito REUTERS/Fausto Torrealba

Perspectiva frente a Venezuela

Sobre la política exterior, el exministro sostuvo que la relación con Venezuela debe operar bajo una lógica de Estado a Estado, manteniendo distancia prudente, pero sin cerrar escenarios de coordinación en frontera. Propuso que Colombia juegue un papel activo en la búsqueda de una solución democrática, aspecto para el que resulta clave mantener una interlocución fluida con Estados Unidos.

“Aquí se hizo una conferencia sobre Venezuela. Esa conferencia llegó a que se comprometieran en una fecha electoral. Si no hay fecha de elecciones, ni usted ni otros podían estar hablando de la ilegitimidad del gobierno de Maduro”, puntualizó durante la entrevista. No reconoció a Nicolás Maduro, pero defendió la importancia de mantener una mínima coordinación institucional por el bienestar de las comunidades fronterizas.

Blu Radio recalcó que Murillo proyecta su candidatura presidencial para 2026 y sostiene que “este debate necesita voces distintas, historias distintas (…) Eso enriquece el debate democrático”. Aseguró que seguirá adelante en la carrera por la Presidencia y que centrará su discurso en una mirada alternativa a los problemas estructurales de Colombia.

Temas Relacionados

Luis Gilberto MurilloFrente AmplioPaz totalGustavo PetroPrecandidatos presidencialesPolítica exterior VenezuelaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Chats revelan que viceministro de Igualdad llamó “hp” a la hija de Petro y habría direccionado contrato por $55.000 millones

Dumar Guevara habría obstaculizado la visita de Andrea Petro y su madre al Ministerio de Igualdad y al parecer mantuvo vínculos previos con la firma seleccionada para operar la logística ministerial

Chats revelan que viceministro de

Lotería de Boyacá: conoce los números ganadores del sorteo del sábado 06 de diciembre de 2025

El sorteo se lleva a cabo cada sábado, en cada uno puedes ganar varios millones de pesos

Lotería de Boyacá: conoce los

Antioquia se consolida como potencia empresarial: ya concentra el 22% de los conglomerados en Colombia

La región sobresale como segundo polo corporativo del país, con fuerte presencia en manufactura, alimentos, infraestructura, energía y comercio, y una contribución relevante al desarrollo económico

Antioquia se consolida como potencia

Álvaro Uribe lamentó la muerte del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel: “Qué gran persona, qué gran colombiano”

El expresidente recordó la colaboración y el impacto del general en la seguridad de Antioquia y del país, y envió un mensaje de solidaridad a su familia, resaltando su legado como servidor público

Álvaro Uribe lamentó la muerte

Violento asesinato en Bosa: una madre fue atacada a tiros frente a sus hijos en Bogotá

Una mujer identificada como Astrid Leonor Calvo León perdió la vida tras ser agredida con arma de fuego mientras conducía un vehículo en Hato Nuevo. Los menores que la acompañaban resultaron ilesos y permanecen bajo protección

Violento asesinato en Bosa: una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Lista de los 10 videos

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

Antes de las ‘playlists’ y el Wrapped de Spotify, en Colombia se lanzaron ’Los 14 cañonazos bailables’ para las fiestas de fin de año

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Deportes

Revolcón en la nómina de

Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026

Néstor Lorenzo prendió las alarmas por una desventaja para la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

Cucho Hernández marcó gol con el Betis, pero no se salvó de la goleada del Barcelona: así fue la anotación

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo