Colombia

Karol G lanzará el video oficial de ‘Ivonny Bonita’ durante ‘La premiEre’ de ‘Tropiqueta’: esto se sabe del nuevo sencillo

Karol G reveló el estreno de ‘La PremiEre’, un documental que muestra el proceso creativo detrás de su último álbum, ‘Tropicoqueta’, y que busca reunir a familias y amigos frente al televisor el 7 de diciembre

Guardar
Karol G anunció el lanzamiento
Karol G anunció el lanzamiento de 'Ivonny Bonita' durante la 'PremiEr' de 'Tropicoqueta' en la tarde del 7 de diciembre - crédito montaje @karolg/ Instragram

Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un documental que explora el proceso de creación de su más reciente álbum, Tropicoqueta. Esta producción audiovisual se presenta como una ventana al lado más íntimo de la artista, mostrando desde la concepción de las canciones hasta la construcción del universo sonoro y visual que rodea su obra.

Según reveló Karol G en sus redes sociales, la intención del proyecto es reunir a las familias frente al televisor para vivir una experiencia musical y cultural, evocando los momentos tradicionales en que la televisión servía como punto de encuentro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La transmisión de La PremiEre está programada para el 7 de diciembre a las 5:00 p. m. a través del Canal RCN, en una emisión que se realizará de manera simultánea en varios países latinoamericanos. El documental, producido por Bichota Films, fue rodado en Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, y cuenta con presentaciones inéditas e invitados sorpresa. Karol G destacó que parte de su motivación es celebrar la riqueza de la herencia latinoamericana, la unión y la entrega de la comunidad que representa, aspectos que también forman la esencia de Tropicoqueta.

La cantante colombiana Karol G
La cantante colombiana Karol G invita a sus seguidores a vivir una experiencia audiovisual única con el documental 'La PremiEre', grabado en varias ciudades y que será transmitido de manera gratuita y simultánea en Latinoamérica - crédito @bichotarecords/ Instagram

La artista, ganadora de ocho premios Latin Grammy, compartió que este proyecto encierra un deseo personal de mostrar su música no solo como un producto, sino como parte de una experiencia colectiva y familiar. El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes han manifestado su entusiasmo en redes sociales y esperan que la producción audiovisual funcione como antesala a una posible gira internacional, tras el impacto positivo de la nueva etapa musical de la cantante paisa.

Como parte de la promoción de su nuevo producto audiovisual, la cantante de Papasito sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram anunciando que el estreno del documental llegara también con el video oficial de Ivonny Bonita, canción que desde el lanzamiento de Tropicoqueta se ha convertido en una de las favoritas de sus fans.

La cantante paisa reveló que
La cantante paisa reveló que el video oficial de 'Ivonny Bonita' será lanzado en la tarde del 7 de diciembre - crédito @karolg/ Instagram

La noticia llegó por medio de una historia de Instagram en la que la cantante escribió: “Video oficial de Ivonny Bonita. Estreno oficial mañana (7 de diciembre) durante la transmisión de la Premier”, mensaje que fua acompañado por emoticones de un corazón naranja, un destello amarillo, una rama de un árbol y cadenas, lo que serían pistas de lo que se podrá ver en el clip musical.

Ivonny Bonita se convierte en el cuarto single de Tropicoqueta uniéndose a Si antes te hubiera conocido, Latina Foreva y Papasito. Aunque seguidores de la paisa consideraban que el próximo sencillo sería Coleccionando Heridas junto a Marco Antonio Solis, la canción escogida ha tenido un crecimiento en plataformas digitales desde que Karol la presentó en vivo durante el show de Victoria´s Secret en el mes de octubre.

Karen Sevillano recibe consejos de Karol G para su atuendo en el estreno de La PremiEre

La influencer Karen Sevillano compartió con sus seguidores en redes sociales que recibió una respuesta personalizada de Karol G relacionada con el lanzamiento de La PremiEre.

La presentadora caleña preguntó a la cantante qué vestimenta sería adecuada para disfrutar el estreno del nuevo documental, “Dios mío, ¿qué me pongo?”, recibiendo recomendaciones directas de la artista.

La caleña presumió la respuesta que le dio la cantante sobre la ropa que debía usar para ver el evento - crédito @karensevillano/ Instagram

Karen Sevillano expresó su admiración por Karol G y reveló que no esperaba recibir un mensaje de la intérprete de Verano Rosa, que le sugirió optar por un look “bien sabrosa y guapachosa, pelo naranja, cocos? flores?, yo veo, pues ese look”, respondió la cantante proponiendo varias opciones.

La creadora de contenido mostró a sus más de tres millones de seguidores la propuesta de atuendo que planea lucir la noche del evento, incluyendo un vestido naranja, collares coloridos y un tocado azul.

Temas Relacionados

Karol G La PremiEreKarol GIvonny Bonita video oficialKarol G La PremiEre hora y dónde verestreno La PremiEre 2025Canal RCN Karol GKarol G Ivonny Bonita video oficialColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

La influencer colombiana compartió en redes sociales los detalles de los procedimientos a los que se sometió para resaltar su imagen, generando reacciones divididas entre seguidores y el apoyo público de una familiar cercana

Aida Victoria Merlano muestra su

Gustavo Petro sacó pecho por decisión del Gobierno de negar exploración minera en Jericó, Antioquia, pese a críticas: “Cumplí mi palabra”

El presidente aseguró que la cancelación del permiso de exploración que tenía la minera de cobre Quebradona haría parte de sus propuestas como candidato para acabar con la exploración de recursos minerales

Gustavo Petro sacó pecho por

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

El streamer manifestó su respaldo al participante pese a las críticas y la polémica por su relación pasada con Aida Victoria Merlano, lo que ha intensificado el debate en redes sobre la estrategia del programa

Westcol demostró su apoyo al

Chontico Día resultados 7 de diciembre de 2025

Con este popular juego puedes multiplicar hasta 4.500 veces el dinero de su a puesta

Chontico Día resultados 7 de

La alerta Naranja se mantiene en el volcán Puracé por sismicidad y emisiones recientes, según el SGC

La dispersión de material volcánico y el aumento de temperatura en el cráter fueron documentados durante el periodo de observación, mientras se refuerza la advertencia de no acercarse a la zona

La alerta Naranja se mantiene
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Westcol demostró su apoyo al

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Pipe Bueno se vuelve viral tras los audios expuestos por Luisa Fernanda en los que le hace una comprometedora petición: “Siempre es lo mismo”

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras su secuestro en Cauca: su padre lo acompañó en la emotiva presentación

Deportes

Balance de la temporada de

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo