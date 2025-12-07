Karol G lanzará el video oficial de ‘Ivonny Bonita’ durante ‘La premiEre’ de ‘Tropiqueta’: esto se sabe del nuevo sencillo

Karol G anunció el lanzamiento de 'Ivonny Bonita' durante la 'PremiEr' de 'Tropicoqueta' en la tarde del 7 de diciembre - crédito montaje @karolg/ Instragram

Karol G anunció el estreno de La PremiEre, un documental que explora el proceso de creación de su más reciente álbum, Tropicoqueta. Esta producción audiovisual se presenta como una ventana al lado más íntimo de la artista, mostrando desde la concepción de las canciones hasta la construcción del universo sonoro y visual que rodea su obra.

Según reveló Karol G en sus redes sociales, la intención del proyecto es reunir a las familias frente al televisor para vivir una experiencia musical y cultural, evocando los momentos tradicionales en que la televisión servía como punto de encuentro.

La transmisión de La PremiEre está programada para el 7 de diciembre a las 5:00 p. m. a través del Canal RCN, en una emisión que se realizará de manera simultánea en varios países latinoamericanos. El documental, producido por Bichota Films, fue rodado en Medellín, Cartagena, Ciudad de México y Los Ángeles, y cuenta con presentaciones inéditas e invitados sorpresa. Karol G destacó que parte de su motivación es celebrar la riqueza de la herencia latinoamericana, la unión y la entrega de la comunidad que representa, aspectos que también forman la esencia de Tropicoqueta.

La cantante colombiana Karol G invita a sus seguidores a vivir una experiencia audiovisual única con el documental 'La PremiEre', grabado en varias ciudades y que será transmitido de manera gratuita y simultánea en Latinoamérica - crédito @bichotarecords/ Instagram

La artista, ganadora de ocho premios Latin Grammy, compartió que este proyecto encierra un deseo personal de mostrar su música no solo como un producto, sino como parte de una experiencia colectiva y familiar. El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes han manifestado su entusiasmo en redes sociales y esperan que la producción audiovisual funcione como antesala a una posible gira internacional, tras el impacto positivo de la nueva etapa musical de la cantante paisa.

Como parte de la promoción de su nuevo producto audiovisual, la cantante de Papasito sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram anunciando que el estreno del documental llegara también con el video oficial de Ivonny Bonita, canción que desde el lanzamiento de Tropicoqueta se ha convertido en una de las favoritas de sus fans.

La cantante paisa reveló que el video oficial de 'Ivonny Bonita' será lanzado en la tarde del 7 de diciembre - crédito @karolg/ Instagram

La noticia llegó por medio de una historia de Instagram en la que la cantante escribió: “Video oficial de Ivonny Bonita. Estreno oficial mañana (7 de diciembre) durante la transmisión de la Premier”, mensaje que fua acompañado por emoticones de un corazón naranja, un destello amarillo, una rama de un árbol y cadenas, lo que serían pistas de lo que se podrá ver en el clip musical.

Ivonny Bonita se convierte en el cuarto single de Tropicoqueta uniéndose a Si antes te hubiera conocido, Latina Foreva y Papasito. Aunque seguidores de la paisa consideraban que el próximo sencillo sería Coleccionando Heridas junto a Marco Antonio Solis, la canción escogida ha tenido un crecimiento en plataformas digitales desde que Karol la presentó en vivo durante el show de Victoria´s Secret en el mes de octubre.

Karen Sevillano recibe consejos de Karol G para su atuendo en el estreno de La PremiEre

La influencer Karen Sevillano compartió con sus seguidores en redes sociales que recibió una respuesta personalizada de Karol G relacionada con el lanzamiento de La PremiEre.

La presentadora caleña preguntó a la cantante qué vestimenta sería adecuada para disfrutar el estreno del nuevo documental, “Dios mío, ¿qué me pongo?”, recibiendo recomendaciones directas de la artista.

La caleña presumió la respuesta que le dio la cantante sobre la ropa que debía usar para ver el evento - crédito @karensevillano/ Instagram

Karen Sevillano expresó su admiración por Karol G y reveló que no esperaba recibir un mensaje de la intérprete de Verano Rosa, que le sugirió optar por un look “bien sabrosa y guapachosa, pelo naranja, cocos? flores?, yo veo, pues ese look”, respondió la cantante proponiendo varias opciones.

La creadora de contenido mostró a sus más de tres millones de seguidores la propuesta de atuendo que planea lucir la noche del evento, incluyendo un vestido naranja, collares coloridos y un tocado azul.