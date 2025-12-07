Exministro advirtió, de nuevo, que el país camina hacia un desastre financiero en manos de Petro: “Usted nos tiene en un escenario de derroche”

José Manuel Restrepo instó a Gustavo Petro a trabajar junto al sector privado para generar empleo y reactivar la economía - crédito Andrea Puentes/Presidencia -José Manuel Restrepo/Facebook

El economista y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo respondió de manera contundente al presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara el análisis sobre el complejo esquema de canje de deuda que ha generado un aumento sustancial en los intereses que Colombia deberá pagar en el futuro.

La operación, liderada por Javier Cuéllar como director de Crédito Público, permitió al gobierno contar con caja en 2025, aunque a costa de un aumento significativo de los intereses futuros, que se estiman en $80 billones en los próximos 37 años.

Petro aseguró que los argumentos presentados no reflejaba la realidad: “Este tipo de análisis es falso. No porque la deuda interna no se encarezca en virtud de la alta tasa de interés del Banco de la república: nos endeudamos costosamente para pagar las deudas de (Iván) Duque y no para pagar nuestros programas de gobierno, sino porque no tiene en cuenta ese análisis que el gobierno giró 70 billones de pesos de su presupuesto al Fepec para pagar el subsidio de la gasolina a los usuarios de la gasolina”.

El gobierno de Gustavo Petro realizó un complejo canje de deuda liderado por Javier Cuéllar - crédito Juan Páez/Colprensa

El presidente Petro, en su mensaje, afirmó que “esta enorme cifra hizo subir el gasto público de manera sustancial y aumentó el déficit fiscal, pagamos una deuda escondida que no era del gobierno”.

Excesos en el gasto público y burocracia estatal: la denuncia del exministro

Frente a estas afirmaciones, José Manuel Restrepo respondió de manera muy directa: “¡Insisto! No por decir una mentira mil veces se vuelve verdad. Eso es puro populismo”.

El exministro añadió un ejemplo concreto: recordó que Petro decidió mantener un subsidio al Acpm que, durante varios años, ha costado alrededor de 40 billones de pesos. Restrepo aclaró que “lo demás siempre estuvo presupuestado y se pagó hace rato, luego no explica nada del déficit de hoy”. En términos sencillos, esto significa que la mayor parte del gasto que Petro menciona ya estaba planeado y pagado, y no puede ser la causa principal del déficit actual.

El presidente Petro sostiene que la deuda creció por los subsidios heredados de administraciones anteriores - crédito @petrogustavo/X

En segundo lugar, José Manuel Restrepo destacó que el déficit actual (cuando el Estado gasta más de lo que ingresa) y el nivel de deuda son muy altos y podrían alcanzar niveles históricos. Explicó que “ya tenemos deuda bruta del 65% del PIB, tan alta como en plena pandemia”. Esto significa que la deuda del país equivale a casi dos tercios de todo lo que produce Colombia en un año, lo cual es muy preocupante.

Según Restrepo, esta situación se debe principalmente a “excesos en el gasto primario”, especialmente en el funcionamiento del Estado, que incluye derroche y crecimiento excesivo de la burocracia. Es decir, gran parte del dinero se gasta en mantener la estructura del Gobierno y sus empleados, sin necesariamente generar beneficios directos para la ciudadanía.

El tercer punto que mencionó el exministro se centra en la sostenibilidad del gasto público. Restrepo aseguró que “el crecimiento del gasto público no es sostenible, especialmente cuando la deuda y el déficit están en niveles históricos”. Para explicarlo de manera más simple, comparó la situación con “una fiesta pesada donde más temprano que tarde llegará el guayabo”, es decir, que gastar tanto sin control inevitablemente traerá problemas financieros en el futuro.

José Manuel Restrepo sostiene que Colombia tiene una deuda bruta del 65% del PIB, comparable con los niveles de la pandemia - crédito @jrestrp/X

El exministro de Hacienda criticó fuertemente la propuesta de ley de financiamiento presentada por el Gobierno de Gustavo Peto. Según él, esta ley “no cubre ni la tercera parte del faltante del presupuesto de 2026, que supera los 45 billones de pesos”.

Además, Restrepo señaló que la ley afectaría negativamente a las micro y pequeñas empresas debido a un impuesto al carbono que subiría casi un 50%. Esto, explica él, provocaría que todos los colombianos paguemos más por la energía, los servicios públicos y los combustibles, generando un aumento general de precios (inflación).

El exministro también advirtió sobre el crecimiento excesivo del gasto público: “Estamos ante un escenario de derroche presupuestal. Entre 2022 y 2026, el presupuesto aumenta en 190 billones de pesos, y de ese total, 155 billones son para gastos de funcionamiento, que incluyen más burocracia estatal. Después de que logramos reducir el gasto tras la pandemia, ¡usted lo aumenta de nuevo! Solo mire cómo se dispara la deuda, que está en niveles históricos”, explicó.

Restrepo advierte que la mayor parte del gasto se destina al funcionamiento del Estado - crédito @jrestrp/X

Finalmente, hizo un llamado a la prudencia y a trabajar junto al sector privado: “Presidente, acepte ayuda para una verdadera estrategia de reactivación económica. La inversión privada está en su nivel más bajo en dos décadas, y el país solo crece si las empresas funcionan y generan empleo, no si todo se estatiza”.

Mientras el presidente argumenta que el aumento de deuda se debe a lo que recibió de gobiernos anteriores y al pago de subsidios, Restrepo insiste en que las decisiones actuales del Gobierno son las que están empeorando la situación.