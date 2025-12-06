Colombia

Roy Barreras insiste ante el CNE en habilitar a Iván Cepeda para participar en consulta del frente amplio en Bogotá

Mientras diferentes sectores adelantan diálogos y oficializan trámites para la contienda de marzo

Roy Barreras, exsenador y exembajador
Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El precandidato Roy Barreras reiteró su petición al Consejo Nacional Electoral para que el senador Iván Cepeda pueda presentar su nombre en la consulta del frente amplio prevista para el 8 de marzo, en la que varias fuerzas políticas han expresado interés en participar.

La solicitud fue hecha después de que el Pacto Histórico formalizara la inscripción de sus candidatos al Congreso por Bogotá, un trámite que coincidió con el registro de la lista del movimiento La Fuerza, que respalda la aspiración presidencial de Barreras.

Al presentar su posición, el dirigente planteó la necesidad de que la contienda interpartidista incluya a las figuras que han impulsado conversaciones orientadas a la construcción del espacio político.

En su pronunciamiento, Barreras afirmó que la consulta debe reflejar la diversidad del sector progresista y que la presencia de Cepeda puede aportar al proceso de articulación que se viene adelantando desde hace varias semanas.

El precandidato reiteró que su postura se fundamenta en la conveniencia de un ejercicio abierto para medir apoyos dentro del proyecto que busca consolidar un frente amplio con miras a las elecciones presidenciales.

Para él, la participación de distintos liderazgos resulta coherente con la orientación que han asumido los partidos y movimientos que promueven la iniciativa.

En este contexto, destacó su expectativa frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral, entidad que deberá responder a las solicitudes elevadas durante esta fase preelectoral.

En su declaración pública, Barreras sostuvo que “La unidad es la victoria. Y la unidad implica que estos dos caminos que hay para garantizar que el deseo de cambio de las familias colombianas, de cambio real, de avance, de progreso, de crecimiento, de seguridad y paz, se tramite el domingo 8 de marzo. Es lo ideal, en una consulta presidencial en que podremos unirnos. Vamos a competir para unirnos, es lo que espero. Y por eso he dicho públicamente que deseo que, respetando la autonomía del Consejo Nacional Electoral, el compañero mío de muchos años en el Senado, Iván Cepeda, pueda participar en la consulta, competir conmigo y garantizar que estos dos caminos se unan”.

Esta declaración se convirtió en uno de los ejes centrales de su planteamiento, al señalar que la participación de Cepeda podría contribuir al fortalecimiento de la competencia interna.

De manera paralela, el senador Iván Cepeda confirmó que se encuentra adelantando diálogos con otras organizaciones políticas para estructurar el frente amplio y que su intención es participar en la consulta programada para marzo.

El congresista explicó que las conversaciones buscan establecer los lineamientos con los que se presentará el mecanismo interpartidista, así como los procedimientos requeridos para oficializar su aspiración.

Cepeda explicó que el proceso incluye la coordinación con diferentes sectores que han manifestado interés en articular esfuerzos dentro de la propuesta del frente amplio. En su declaración, el senador señaló que “Así es, estamos en ese proceso, unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas, vamos a estructurar el Frente Amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre. Según el calendario electoral debemos solicitar a los partidos políticos esta consulta, así que lo haremos nosotros también”. Esta afirmación reflejó la intención de avanzar en los tiempos establecidos por el cronograma electoral.

Mientras tanto, otras organizaciones también han expresado su voluntad de participar en la consulta del 8 de marzo. El partido En Marcha, liderado por el precandidato Juan Fernando Cristo, envió una comunicación al Consejo Nacional Electoral en la que solicitó ser tenido en cuenta dentro del procedimiento. Este planteamiento se suma a las diligencias que varios sectores han realizado para definir su presencia en el mecanismo interpartidista que se prepara para el inicio del próximo año.

La actividad de inscripción de candidaturas al Congreso por Bogotá, sumada a los pronunciamientos de Barreras y Cepeda, marcó un nuevo momento en la preparación de la consulta. Los distintos sectores continúan ajustando sus estrategias y trámites, mientras esperan las decisiones que deberá adoptar el Consejo Nacional Electoral respecto a las solicitudes radicadas.

