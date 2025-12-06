Colombia

Resultados Sinuano Día 6 de diciembre: todos los números ganadores de HOY

Como todos los sábado, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Guardar
Desde un acierto puedes obtener
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano Día publicó los resultados del último sorteo realizado este sábado, 6 de diciembre de 2025.

Se trata de una de las principales loterías colombianas que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 6 de diciembre de 2025.

Resultados ganadores: 1,2,1,5.

A que hora se juega el Sinuano Día

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día: el primero, SinuanoDía, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas; y el segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas. Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos. El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios. La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

¿Cómo ganas 4 mil 500 veces tu apuesta con el Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Disney+ busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Lo más vistó en Disney+

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Ranking Spotify en Colombia: top

Gobernador de Santander negó estar vinculado con asesinato del periodista Jaime Vásquez: anunció que colaborará con la Fiscalía

William Villamizar se pronunció tras la apertura de una indagación preliminar en su contra por parte de la Fiscalía, luego de que el comunicador fuera asesinado en 2024 mientras investigaba presuntos actos de corrupción en el departamento

Gobernador de Santander negó estar

Día de las Velitas 2025 | Colombiana en Argentina explicó por qué las encienden: “No te lo puedes perder”

Linda Karina Buitrago invitó a los connacionales y argentinos que quieran compartir de esta celebración en Mar del Plata

Día de las Velitas 2025

Venta ilegal de pólvora en Bogotá: incautaron 970 kilos de pirotecnia en operativos decembrinos

Un despliegue especial en las localidades de Mártires y Santa Fe permitió identificar focos de comercialización clandestina y aplicar sanciones conforme a la normativa vigente sobre artículos peligrosos

Venta ilegal de pólvora en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

La Liendra compartió la situación que le tocó vivir como en los viejos tiempos tras sufrir percance en su tierra natal

Yina Calderón opinó y dio consejo a Blessd por supuesto gusto hacia las mujeres trans: “Seguro se dio dos traguitos y toma”

Yeison Jiménez regresa a El Campín, nueva cita en Bogotá tras su lleno total y miles de fanáticos en espera

Deportes

Compañero de Davinson Sánchez en

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League

Fabio Cannavaro, excampeón del mundo con Italia 2006 y técnico de Uzbekistán, habló sobre la selección Colombia

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026