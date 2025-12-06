Mensajero que entregó las frambuesas con chocolate envenedadas rindió su testimonio y relacionó a alguien más

El mensajero señaló a una persona más de haberle encargado el paquete - crédito Redes sociales/X

Dos adolescentes, Emilia Forero e Inés de Bedout, fueron las víctimas fatales de un macabro plan, al parecer, orquestado por una persona cercana a la familia, que se ha convertido en objetivo de búsqueda en 196 país por parte de la Interpol.

El doble crimen ocurrió en un apartamento del barrio Rosales, en Bogotá, donde las niñas comenzaron a padecer síntomas de intoxicación grave tras consumir unas frambuesas contaminadas con talio, que llegaron a su residencia el 3 de abril de 2025 como un supuesto “regalo”.

La Fiscalía General de la Nación reveló, según información difundida por Noticias Caracol, que las frutas fueron entregadas por un mensajero, cuya identidad y declaración resultaron clave para avanzar en la investigación sobre el doble homicidio.

El mensajero, identificado tras un seguimiento a través de videos de cámaras de seguridad, relató a la Fiscalía que recibió el paquete de manos de una supuesta amiga de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada como la principal sospechosa.

Aunque el mensajero prefirió no revelar el nombre de esta persona, sí detalló que tuvo que acercarse en dos ocasiones el mismo día a la vivienda de la familia De Bedout para lograr que recibieran el paquete, bajo la premisa de que se trataba de un obsequio. En la primera ocasión se acercó hacia las 6:30 p. m., y la segunda, a las 7:15 p. m.

La Fiscalía, no obstante, sostiene que el supuesto regalo nunca existió como tal y que su envío obedeció a un plan premeditado.

Unos días después de aceptar el paquete, Emilia Forero e Inés de Bedout fueron hospitalizadas junto a otra menor de la familia, también intoxicada, pero que sigue luchando por su vida. Las dos primeras murieron como consecuencia del envenenamiento con talio, sustancia de alta toxicidad.

La investigación apunta a que Zulma Guzmán Castro, amiga cercana de la familia durante más de 20 años, planeó el ataque tras obtener información detallada sobre los hábitos de las víctimas, incluida su preferencia por frambuesas con chocolate y los momentos en los que la familia estaba reunida.

Los primeros análisis de la Fiscalía sugieren que la motivación habría sido un acto de venganza, con agresión indiscriminada y sin importar quién resultara herido.

Tras la muerte de las adolescentes, y antes de que se conocieran los resultados de la investigación, Guzmán Castro salió de Colombia rumbo a Argentina el 12 de abril de 2025. La Fiscalía informó que la sospechosa ha transitado por varios países para dificultar su localización, lo que llevó a la emisión de una circular de Interpol para solicitar la cooperación de autoridades internacionales en su búsqueda.

El supuesto mensaje de Zulma Guzmán desde la clandestinidad

La conmoción generada por la muerte de las adolescentes llevó a la emisión de una orden de captura a escala internacional y a la activación de una circular roja de Interpol contra Guzmán Castro.

Estas acciones, según lo establecido en los comunicados oficiales y la naturaleza de las pruebas, han impulsado la cooperación policial entre diferentes países para avanzar con la búsqueda y posible extradición de la sospechosa.

Semana difundió inicialmente un mensaje atribuido a Guzmán Castro, posteriormente viralizado en redes sociales, en el que la acusada rechaza las imputaciones en su contra.

En el texto, Guzmán Castro sostiene: “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no voy a ninguna parte, saben que estaba en Argentina desde hace más de dos años trabajando y que este año comienzo una maestría en periodismo; me vine a España hace un mes largo con escala en Brasil y fui a UK por mi hijo”. Además, afirma que no ha recibido una notificación formal de ninguna investigación y califica la acusación de ser un “chisme” que “está creciendo como wild fire (incendio forestal)”.

Guzmán Castro reconoce en el mismo mensaje haber sostenido una relación “clandestina” con el padre de una de las menores fallecidas, dato que aporta contexto al caso. Según registros migratorios citados por fuentes oficiales, la sospechosa dejó Colombia el 13 de abril, pocos días después de las muertes, desplazamiento que la Fiscalía relaciona con la investigación en curso.

Aunque indica que residía en Argentina desde hace dos años, los registros muestran recientes movimientos hacia España, con escalas en Brasil y el Reino Unido, trayecto que ella justifica por motivos familiares y académicos.

Por otra parte, la acusada sostiene que permanece en España con el propósito de iniciar una maestría en periodismo, y reitera su inconformidad con el procedimiento judicial. Según su versión, considera que la acusación pública se originó sin una notificación formal, mientras que la amplia cobertura mediática ha dejado en segundo plano cualquier opción de defensa en instancias judiciales.