Inflación en Colombia llega a 5,3% en noviembre y pone presión a la negociación del salario mínimo para 2026

El reporte más reciente del Dane sobre el comportamiento de los precios se convierte en una pieza central para las discusiones entre Gobierno y empresarios sobre el ajuste salarial del próximo año

El más reciente balance del Dane sobre el costo de vida en Colombia coincide con el inicio de las conversaciones que definirán el salario mínimo de 2026 - crédito Pixabay

La inflación interanual de Colombia alcanzó 5,30% en noviembre de 2025, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El índice se ubicó 0,10 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo mes de 2024, cuando llegó a 5,2%.

De acuerdo con el Dane, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 0,07% durante noviembre, mientras que el acumulado de enero a noviembre sumó 4,82%, cifra ligeramente superior en comparación con el año pasado.

El comportamiento mensual del IPC durante noviembre estuvo impulsado principalmente por los precios en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como por el grupo de restaurantes y hoteles.

Sin embargo, las mayores alzas se observaron en salud (0,71%) y en bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%). El segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una disminución de 0,72%, debido a descensos importantes en productos como zanahoria (-21,04%), tomate (-16,93%) y cebolla (-9,83%).

En el análisis anual, la división con el mayor incremento correspondió a restaurantes y hoteles, con una variación de 7,65%, seguida por educación (7,36%).

Por la perspectiva mensual, el grupo de salud y el de bebidas alcohólicas y tabaco reflejaron los aumentos más pronunciados. En contraste, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una caída, con resultados negativos en productos específicos.

El dato de inflación de noviembre resulta fundamental en el contexto de la negociación del salario mínimo para 2026. Las discusiones se iniciaron el 1 de diciembre, aunque la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) no participó.

Mientras el Gobierno nacional ha propuesto un incremento superior al índice de precios, los empresarios argumentan que un ajuste mayor se traduciría en mayores costos laborales y afectaría la sostenibilidad del empleo.

El Banco de la República informó la semana anterior que la inflación mantendrá una tendencia descendente en el transcurso de 2026 y cerrará cerca del 4%. La autoridad monetaria estableció el objetivo de alcanzar el 3% en 2027.

De acuerdo con el emisor, “la meta de inflación del 3%” funciona como guía central de la política monetaria, señalando que las acciones de política han favorecido la reducción del índice de precios y que continuarán orientadas a consolidar el crecimiento económico y el empleo en una trayectoria sostenible.

Noticia en desarrollo…

