Cathy Juvinao pidió a Petro dejar de “derrochar” el erario y le advirtió: “Verá que la plata les alcanza”

En un tenso cruce de palabras, la representante a la Cámara del Partido Verde Cathy Juvinao reaccionó con vehemencia ante las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una posible emergencia económica en Colombia.

Petro, en un mensaje dirigido a la nación, advirtió sobre las consecuencias de no aprobar el proyecto de ley de financiamiento en el Congreso y sugirió que el país podría enfrentar serios problemas fiscales si no se toman decisiones inmediatas.

El presidente Petro aseguró que el país podría verse obligado a implementar una emergencia económica debido a los obstáculos en el Congreso para aprobar el proyecto de ley de financiamiento. Según el mandatario, la única forma de hacer frente a la crisis fiscal sería recortando el gasto en inversión, lo cual afectaría proyectos clave como las carreteras 4G y el metro de Bogotá.

“Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”, explicó Petro en un mensaje extenso que desató una serie de reacciones políticas.

El mandatario, al referirse a la situación económica del país, criticó duramente las decisiones tomadas por las comisiones económicas del Congreso, señalando que estas habían encarecido la deuda de Colombia, particularmente debido a las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República.

En su opinión, el Congreso había actuado de forma irresponsable al no aprobar el proyecto de ley de financiamiento, lo que, a su juicio, podría llevar al país a una emergencia económica de grandes proporciones.

No obstante, la respuesta más fuerte vino de Cathy Juvinao, que no dudó en refutar las palabras de Petro. A través de un mensaje en su cuenta de X, la congresista del Partido Verde aseguró que el presidente estaba tergiversando la realidad al sugerir que las decisiones del Congreso eran un factor externo e imprevisible.

“Presidente, las decisiones del Congreso no son hechos sobrevinientes. Se llama democracia, aunque a usted le seduzca más el autoritarismo”, escribió Juvinao.

La congresista, evidentemente molesta por las declaraciones de Petro, insistió en que el presidente debía aceptar que el Congreso tiene plena autonomía para tomar sus decisiones, y que no estaba dispuesto a ceder ante lo que consideró intentos de “presión dictatorial”.

“Que en su gobierno dejen de derrochar y de robar, y verá que la plata les alcanza. Además, en tres años han dejado de ejecutar $80 billones”, agregó Juvinao.

El presidente llamó al Congreso a aprobar la reforma tributaria

Petro explicó que dado el punto constitucional del gasto presupuestal, no existen alternativas viables para reducir el gasto en otras áreas sin afectar la inversión pública.

La propuesta del jefe de Estado se centra en un momento fiscal tenso en el que el Gobierno insiste en la necesidad de una reforma tributaria urgente para hacer frente a las crecientes demandas económicas del país. Según el presidente, las comisiones económicas del Congreso, al no aprobar el proyecto de ley, están tomando decisiones que encarecen la deuda pública y trasladan las consecuencias de la crisis fiscal a las generaciones futuras.

Petro destacó que, a pesar de haber presentado un camino fiscal “sano”, el sectarismo político en el Congreso ha bloqueado cualquier posibilidad de avanzar con la reforma.

La preocupación de Petro se centra en el aumento de la deuda pública, impulsada, según él, por las altas tasas de interés mantenidas por el Banco de la República. Para el presidente, el rechazo de la reforma tributaria y la falta de un acuerdo fiscal pondrían al país en una posición de vulnerabilidad económica, con un posible impacto en los proyectos de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo del país.