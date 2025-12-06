Artistas internacionales le rinden homenaje a Shakira en Colombia y en las redes sociales celebran su impacto global

Shakira conquista corazones: Dua Lipa, Damiano David y Cazzu rinden homenaje a la estrella colombiana en sus conciertos - crédito @shakira/Instagram

En redes sociales se ha generado una ola de comentarios positivos alrededor del impacto cultural y musical que Shakira ha construido a lo largo de décadas, no solo en Colombia sino en el mundo entero.

La conversación se ha intensificado en las últimas semanas luego de que varios artistas internacionales, durante sus conciertos en el país, decidieran rendirle homenaje interpretando canciones del repertorio de la barranquillera, un gesto que muchos usuarios han leído como una prueba irrefutable de su legado y de la huella que ha dejado en la música global.

Colombia se ha convertido recientemente en parada obligatoria de grandes figuras de la música internacional, y lo que más ha llamado la atención del público no ha sido solo la magnitud de los espectáculos, sino un detalle que se repite: cuando estos artistas deciden interpretar canciones colombianas, Shakira es siempre la elegida.

Para los fanáticos, no se trata de una coincidencia, más bien de un reconocimiento espontáneo a quien consideran la artista colombiana más influyente de todos los tiempos.

El legado de Shakira brilla más que nunca: Artistas internacionales la eligen para homenajes en Colombia - crédito @elizabethmiiiranda / Instagram y @shakira/Instagram

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Dua Lipa, en su presentación en el estadio El Campín de Bogotá, sorprendió al público al interpretar Antología, ya que eligió una de las baladas más emblemáticas de Shakira y este gesto fue recibido con emoción por los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Videos del momento circularon acompañados de mensajes que resaltaban el respeto y la admiración de la estrella británica por la artista barranquillera y por la música colombiana.

“Quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es Antología”, dijo ante el público que estalló en euforia.

Dua Lipa emociona Bogotá con homenaje a Shakira - crédito tavosummers/tiktok

Otro homenaje que encendió las plataformas digitales fue el protagonizado por Damiano David, el que era vocalista de la banda Måneskin, el cual durante su paso por Colombia interpretó La tortura de Shakira con Alejandro Sanz.

La canción, que marcó una etapa clave en la carrera internacional de la artista barranquillera, fue coreada con entusiasmo por el público y celebrada como un gesto poderoso de conexión cultural. Para muchos, ver a un referente del rock europeo versionar una canción tan icónica del pop latino reafirmó la trascendencia mundial de la colombiana.

Los homenajes a Shakira que emocionan a Colombia - crédito @damianodavid/tiktok

A estos momentos se sumó Cazzu, la argentina que durante su presentación en el Movistar Arena interpretó Hay amores, tema que Shakira grabó para la película El amor en los tiempos del cólera.

La elección fue interpretada como un homenaje cargado de sensibilidad y respeto artístico, por lo que varios asistentes al concierto compartieron el momento en las redes sociales, mostrando cómo “La Jefa” cantaba y disfrutaba de su presentación en Bogotá. Sin embargo, la artista no solo sorprendió a Colombia con esa interpretación, pues en medio de su fiesta de sonidos urbanos, transformó rápidamente el espacio en un homenaje a la música vallenata.

Cazzu empezó a interpretar canciones que son un símbolo de la cultura del país como, por ejemplo, Me sobran las palabras, un clásico del vallenato, popularizado por el Binomio de Oro, el cual tan pronto sonaron las primeras notas en el recinto, el público bogotano reaccionó con entusiasmo.

Cazzu rindió homenaje a Shakira al interpretar una balada clásica del repertorio de la barranquillera - crédito @shakiraxspain/X

Las reacciones no se han hecho esperar y están circulando comentarios como: “Qué bonito ver que toda artista que pisa Colombia la tiene clara de quién es la más grande artista que ha dado el país” en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Para los seguidores, estos tributos confirman que Shakira no solo es un ícono local, sino una referencia obligada para músicos de distintas generaciones y géneros alrededor del mundo.