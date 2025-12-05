Yeferson Cossio recordó a su papá con conmovedora foto de los últimos días que compartieron juntos

Yeferson Cossio conmueve a sus seguidores al compartir un emotivo recuerdo junto a su padre - crédito @yefersoncossio / IG

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio compartió con sus seguidores un recuerdo íntimo que expone el impacto duradero de la pérdida de su padre, fallecido hace siete años.

A través de una publicación en sus historias de Instagram, Cossio mostró una fotografía en la que sostiene la mano de su padre durante sus últimos momentos de vida, acompañada del mensaje: “Hoy, pero hace 7 años, fue la última vez que pude agarrarle la mano mientras aún vivía”.

Este gesto generó una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de su comunidad digital, que reconoció la valentía de hacer público un episodio tan doloroso.

La imagen y el mensaje de Yeferson Cossio no solo evocaron nostalgia, también permitieron a sus seguidores comprender la profundidad del vínculo que mantenía con su padre, a pesar de las dificultades que marcaron su infancia.

La foto más personal de Yeferson Cossio: un homenaje a su padre que tocó a toda su comunidad digital - crédito @yefersoncossio/IG

En la imagen se ve a Yeferson aferrado a la mano de su papá, pues se nota la presión que estaba haciendo en ese momento, el señor, estaba conectado a lo que parece ser elementos de medicina y al parecer, estaría sobre una camilla.

Hasta el momento no conocen detalles de lo que ocurrió con el padre de los hermanos Cossio, la única información al respecto que se tiene es la que el mismo influencer dio a conocer en un emotivo video titulado “Así murió papá”, publicado en su canal de Youtube.

En ese clip, Yeferson Cossio reveló que, a pesar del tiempo transcurrido, la causa exacta del fallecimiento de su padre sigue siendo un misterio.

“Él se acostó borracho y no se despertó. Tenía muerte cerebral”, contó en el video, mientras explicaba que al notar la falta de reacción del señor fue trasladado de inmediato a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por él.

Pasaron tres días y el papá de los hermanos Cossio no presentó signos de recuperación, así que les tocó tomar decisiones cruciales.

Qué pasó con el papá de Yeferson Cossio - crédito redes sociales

“Había dos opciones: hacerle una autopsia para saber de qué se murió o donar sus órganos. Obviamente, decidimos donar todo”, explicó Cossio, asegurando que su familia optó por la posibilidad de salvar otras vidas.

Finalmente, el creador de contenido contó que su familia recibió mensajes de parte de algunas de las personas que recibieron los órganos de su padre y les dieron las gracias.

“Un año después, dos o tres personas nos escribieron para darnos las gracias, ya que los órganos de mi papá salvaron a sus seres queridos”, recordó con emoción Yeferson.

El papá de Cintia y Yeferson Cossio falleció a los 46 años, sin enfermedades ni complicaciones previas, en varias oportunidades el creador de contenido ha indicado que tuvo una relación cercana y divertida con su progenitor y lo recuerda de manera positiva.

De hecho, en el mismo clip apareció en un momento junto a su hermana y habló sobre algunos de los momentos más graciosos que vivieron juntos.

El emotivo recuerdo de Yeferson Cossio con su padre - crédito @yefersoncossio/IG

“Mi papá siempre fue genial conmigo, más que un amigo. Él era el bromista más grande, siempre me avergonzaba”, confesó entre risas.

Una de las historias que más llamó la atención fue la que contó de la inauguración en un local de tatuajes en Bogotá, donde Yeferson, tras haber bebido de más, estaba “pasado de amigable” con algunas mujeres y su papá cuando se dio cuenta de la situación, decidió intervenir, pero de una forma que hasta el momento no se le olvida.

“Me cogió la cara y me dijo: ‘Hijo, reaccione, ellas son unos murciélagos’. Y a ellas les dijo: ‘Aléjense de mi hijo’”, contó el influenciador paisa.

Cossio ha dejado claro que su padre fue una persona fundamental en su vida, la que lo apoyó en cada una de sus decisiones y también que lo recuerda en cada momento.