Siete capturados por abusos sexuales en el Valle de Aburrá en operativos contra delitos que afectaron a menores

Imagen de referencia - - crédito Colprensa

En una serie de acciones adelantadas por la división de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, se efectuaron capturas en municipios del Valle de Aburrá con base en órdenes judiciales vigentes relacionadas con presuntos delitos contra niñas, adolescentes y una mujer adulta.

De acuerdo con la información divulgada por Revista Semana, se trata de padres, padrastros, un tío, un instructor de conducción y un músico investigados por hechos que se habrían presentado en contextos familiares, escolares y comunitarios.

Las autoridades indicaron que los procedimientos se desarrollaron en Medellín, Bello, La Estrella, Envigado y Sabaneta, tras procesos de investigación que estaban en curso.

Menor de edad - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según versiones preliminares, varios de los casos involucran a hombres señalados de agredir a sus propias hijas, en episodios presuntamente ocurridos en sus viviendas cuando no había otros adultos presentes.

En uno de los expedientes fue reportado que las conductas se extendieron a lo largo de varios años, tiempo durante el cual la víctima habría estado sometida a presiones y advertencias por parte del agresor, lo que habría influido en la ausencia de denuncias iniciales.

Las autoridades explicaron que estos procesos se conocieron luego de que familiares acudieran a entidades encargadas de acompañamiento psicosocial y orientación a menores de edad.

En el caso de un tío detenido por agentes de la Policía, la investigación refiere situaciones que afectaron a tres sobrinas de distintas edades, con episodios que habrían ocurrido dentro de la casa familiar.

(Foto: Colprensa - ARCHIVO)

La presunta agresión se conoció luego de que una de las menores recibiera acompañamiento profesional que permitió identificar conductas que levantaron alertas y activaron la ruta de atención.

Otro de los capturados es un hombre vinculado a actividades artísticas, señalado de hechos que habrían ocurrido durante la noche en un domicilio donde residía la víctima, una niña de 7 años.

La información conocida por los investigadores señala que esos episodios se habrían dado cuando otros integrantes de la familia no estaban en la vivienda.

Los agentes resaltaron la importancia de las denuncias tempranas y del acompañamiento especializado, lo que permitió avanzar en el procedimiento de captura.

Las autoridades también reportaron una detención en Bello, donde un joven de 26 años es investigado por contactar a una niña mediante redes sociales. Según la información recopilada, el hombre habría utilizado los mensajes para solicitarle imágenes íntimas, lo que habría derivado en un patrón de control.

(AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

Este caso fue puesto en conocimiento de la Policía tras una alerta de la familia, que acudió a los canales habilitados para reportar situaciones que pudieran representar riesgos.

En Envigado fue capturado un hombre de 56 años señalado de hechos ocurridos, según las hipótesis iniciales, desde que su hijastra tenía 8 años.

Las autoridades explicaron que la denuncia derivó de un proceso de acompañamiento psicológico y escolar que permitió reconstruir información relevante para el expediente. Se estableció que los episodios habrían persistido durante más de un lustro, razón por la cual se activaron de inmediato las rutas de investigación y protección.

También fue reportado un procedimiento en Sabaneta, donde agentes detuvieron a un hombre que enfrenta señalamientos de violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de conductas que habrían ocurrido en distintas fechas y que fueron conocidas luego de que la víctima solicitara acompañamiento institucional en una comisaría de familia. Este caso fue trasladado a la Fiscalía para la adopción de medidas de protección.

Las autoridades del Valle de Aburrá informaron que todos los detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta audiencias preliminares para definir medidas de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones.

Explicaron que la detección de estos hechos suele estar asociada a alertas en entornos educativos, procesos de acompañamiento psicosocial y reportes directos de familiares o vecinos, elementos que permiten activar rápidamente los protocolos de seguridad.

Los canales dispuestos para reportar situaciones de riesgo incluyen la línea 141 del ICBF, el 123 de la Policía y las comisarías de familia, donde se reciben casos para activar rutas de atención, evaluación y acompañamiento especializado.

Autoridades reiteraron la importancia de utilizar estos mecanismos cuando existan indicios o información que permita prevenir situaciones que puedan comprometer la integridad de niñas, niños, adolescentes o mujeres en contextos familiares o comunitarios.