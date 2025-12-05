Salario mínimo 2026: Dane reveló dato crucial para la concertación del nuevo ajuste

La inflación es uno de los factores determinantes en el aumento del salario, pues mide la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores - crédito Colprensa

La inflación volvió a moderarse en noviembre y llegó en un momento clave para el país. Según el Dane, el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0,07%, mientras que el año corrido cerró en 4,82% y la variación anual se ubicó en 5,30%.

El retroceso frente al comportamiento de octubre —cuando la inflación anual estaba en 5,51%, con un avance mensual de 0,18% y un año corrido de 4,74%— envía una señal relevante justo cuando comenzó la discusión más sensible de fin de año, el salario mínimo de 2026.

Aunque el dato confirmó que el costo de vida mantiene una trayectoria descendente, también mostró que el ritmo de desaceleración es más lento que a comienzos de 2025. Y eso, para las negociaciones, pesa.

Con la instalación de la mesa de concertación, esta cifra se convierte en la referencia técnica de partida. Para los sindicatos, la inflación es el piso que debe impedir que el ingreso mínimo pierda poder de compra, especialmente después de un año en el que la canasta de alimentos y los arriendos siguieron presionando el bolsillo. Los empresarios, por su parte, advierten que cualquier aumento debe ser compatible con la productividad y con la capacidad real de sostener empleo formal en sectores que todavía no recuperan su dinamismo.

El Gobierno llega a la mesa con un dato más favorable que el de octubre, pero sin margen para decisiones improvisadas. Lo que pase con el mínimo dependerá, en gran parte, de cómo se lea este comportamiento de los precios y de qué tan posible sea equilibrar las expectativas de trabajadores y empleadores en un escenario económico más estable, pero aún frágil.

Noticia en desarrollo...