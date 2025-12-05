Estos son los cortes de la luz del 5 de diciembre en Santander

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este viernes 5 de diciembre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Río Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Balcón De La Sierra, Villas De San Patricio, Brisas Del Mutis, Estoraques, Manzanares, Prados Del Mutis y Punta Estrella.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Campo 32, La Legía y sectores de Peroles, Oponcito y Las Marías.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Albania, Veredas Albania y sectores de Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Villa Marcela, Portal De Belén, Tejaditos, Miraflores, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores y Miraflores del Valle.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Tendidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Recreo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Torre Del Vento.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios Girón Campestre y sectores de Villas De Don Juan II y Puerto Madero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morro Recobo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Pablo VI sectores de la carrera 6 con calle 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Tendidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Torre Alminar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aguablanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Quintas Convivir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Llana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Paz sectores de las calles 200, 201 entre carreras 18 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Silvestre sectores de las manzanas 1 a la 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caño Barbu.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:55

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Motoso y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Portal De Belén sectores de la avenida 17 con calles 15, 15A, 15B y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Terrazas De Miraflores, Mirador De Tejaditos, Villa Marcela, Portal De Belén, Tejaditos, Miraflores, Palco De Barroblanco, Senderos De Miraflores y Miraflores del Valle.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio San Pedro algunos sectores de las diagonales 56, 56A y 57 con transversal 47, 47C y 47D.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Llana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Veredas Buenavista y sectores de Montebello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Quintas De La Hacienda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Ragonessi y Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario sectores de las calles 28A y 29 con carrera 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado La Foret.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Corregimiento Albania, Veredas Albania y sectores de Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Arrugas y Yarima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Laguna Del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Centro poblado Primavera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Veredas Campo 32, La Legía y sectores de Peroles, Oponcito y Las Marías.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Laguna Del Oriente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Lisboa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Veredas Santa Clara, San Isidro, San Emigdio y algunos sectores de Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Pozos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pertrecho y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Cedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villa Yolanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Covaria.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suratá.

Sector(es): Vereda Cerrillos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): La Salle sector Flor del Campo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Carlos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Batan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Jardín Limoncito sectores de las carreras 15, 15A y 16B entre calles 2 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuzaman.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vueltiada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano y las Veredas Chaguaca, Siachia, Mompa, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y sectores de Hato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas La Honda, El Líbano; Y, sectores de Árbol Solo Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carbonera y Moralito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas La Honda, El Líbano; Y, sectores de Árbol Solo Chochos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pan De Azúcar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cañaverales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Limites.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Acacias.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arbolito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Llano Hondo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la carrera 18A con calle 54.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Balcón De La Sierra, Villas De San Patricio, Brisas Del Mutis, Estoraques, Manzanares, Prados Del Mutis y Punta Estrella.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la zona Escarpa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Río Frio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tuvabita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tuvabita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.