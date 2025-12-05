El Fondo Nacional del Ahorro abre convocatoria para prácticas profesionales con pago de $2,5 millones para jóvenes

- crédito FNA

La nueva edición del programa “Los + NOTAbles FNA”, impulsado por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), se consolidó como una estrategia dirigida a estudiantes que requieren una primera oportunidad laboral bajo modalidad de práctica.

Según la información divulgada por la entidad, el objetivo central es vincular jóvenes que sobresalgan por su desempeño académico y facilitar su integración en equipos que desarrollan funciones misionales, técnicas y administrativas.

La iniciativa permite que los seleccionados participen en procesos reales del sector público y fortalezcan sus competencias para el ingreso al mercado laboral.

El FNA señaló que esta convocatoria busca reafirmar su propósito institucional, orientado a generar espacios de formación práctica en un entorno profesional, donde los estudiantes interactúan con áreas de apoyo, dependencias estratégicas y equipos especializados.

La entidad precisó que estas prácticas se realizan en modalidad presencial y bajo el marco normativo que regula la figura de Práctica Laboral, incluida la Ley 1780 de 2016 y la Resolución 3546 de 2018 del Ministerio del Trabajo, entre otras disposiciones vigentes.

Como parte de las condiciones establecidas, los participantes recibirán un apoyo económico mensual de $2.500.000, además de las respectivas prestaciones sociales contempladas para este tipo de vinculación.

La entidad indicó que los jóvenes desarrollarán sus actividades en Bogotá D. C., donde accederán a un entorno laboral que permite la interacción con profesionales de diferentes áreas y la comprensión del funcionamiento de una entidad pública del sector vivienda y educación.

La duración de la práctica podrá extenderse hasta por seis meses, dependiendo de los lineamientos académicos de cada institución educativa.

El programa contempla la participación de estudiantes de diversas áreas de formación, lo que da lugar a un proceso multidisciplinario. Entre las carreras habilitadas figuran Administración Financiera, Administración de Empresas, Arquitectura, Comunicación Social, Contaduría Pública, Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Finanzas y Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil y Mercadeo y Publicidad. La entidad resaltó que esta variedad permite fortalecer procesos internos mediante la incorporación de nuevas perspectivas asociadas a las dinámicas académicas más recientes.

En cuanto al cronograma de la convocatoria 2026-1, el FNA detalló que el proceso comenzó el 25 de noviembre de 2025 con la apertura oficial de inscripciones. Este periodo se extenderá hasta el 8 de diciembre del mismo año.

Entre el 9 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026 se adelantará la validación de documentos y el proceso de selección, mientras que los resultados se darán a conocer el 16 de enero de 2026.

La vinculación de los seleccionados iniciará a partir del 19 de enero de 2026, conforme a las necesidades de la entidad y los lineamientos académicos.

El procedimiento de selección incluye varias etapas que buscan garantizar la idoneidad de los aspirantes.

En primer lugar, se revisará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Luego se aplicarán evaluaciones de conocimiento, pruebas de habilidades blandas y valoraciones psicométricas.

Posteriormente, los aspirantes preseleccionados pasarán a una entrevista final realizada por personal del Fondo. Estas fases permiten identificar perfiles que se ajusten a las labores que desarrollan las diferentes áreas de la entidad.

El FNA indicó que uno de los pilares del programa es promover ambientes donde los estudiantes puedan asumir responsabilidades reales asociadas a la gestión pública. Según la entidad, los participantes tendrán oportunidades de coordinar tareas, apoyar trámites técnicos, elaborar documentos y organizar información, siempre bajo la orientación de equipos con experiencia. Este acompañamiento constituye un componente clave para el afianzamiento de habilidades profesionales y el fortalecimiento de la autonomía laboral.

Durante la presentación de la convocatoria, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Laura Roa Zeidán, señaló que la iniciativa responde al compromiso institucional de abrir oportunidades para nuevos profesionales. “En el FNA creemos en la juventud colombiana, en su talento y en su capacidad para construir un mejor país. ‘Los + NOTAbles FNA’ es nuestra forma de abrirles la puerta para que comiencen a escribir sus historias profesionales con excelencia y propósito”, dijo la funcionaria.

Las personas interesadas deberán consultar los requisitos de inscripción, los criterios de evaluación y los lineamientos asociados a la normativa laboral en la resolución publicada por la entidad.

La información oficial se encuentra disponible en el portal web del FNA a través del enlace www.fna.gov.co/losmasnotables. Para resolver inquietudes adicionales, la entidad habilitó el correo electrónico losmasnotables@fna.gov.co, donde se atenderán preguntas relacionadas con el proceso.