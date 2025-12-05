Colombia

Compra de aviones Gripen: así avanza la mesa de trabajo del Ministerio de Defensa para aclarar posibles irregularidades

En Colombia se sigue hablando sobre la compra, por más de 16 billones de pesos, de 17 aviones de guerra de la empresa Saab


Este es uno de los aviones de combate más avanzados y versátiles del mercado - crédito Saab

Desde que el 14 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó el acuerdo con la empresa sueca Saab para la adquisición de 17 aviones de guerra tipo Gripen, en Colombia se ha hablado sobre las posibles irregularidades del contrato.

A pesar de que el Ministerio de Defensa y la empresa Saab han expuesto detalles del contrato, incluyendo el valor total que pagó Colombia (más de 16 billones de pesos) por los aviones y que serán entregados entre 2026 y 2032, diferentes figuras políticas han cuestionado la transparencia en el proceso de licitación.

En medio de la situación, se confirmó que el contrato sería investigado por la Procuraduría General de la Nación, cuyos representantes tuvieron un encuentro con voceros del Ministerio de Defensa en la noche del 3 de diciembre.

En la reunión se entregó toda la documentación sobre la estructuración del proceso de contratación para la compra de los aviones.

Detalles del encuentro

Desde el Ministerio de Defensa informaron que el encuentro se registró luego de que el ministro Pedro Sánchez pidió el acompañamiento del ente de control en el proceso de adquisición de los aviones de superioridad aérea, con la finalidad de brindar todas las garantías para la verificación y transparencia del proceso.

En el desarrollo de la reunión, el ministro Sánchez y su equipo presentaron los detalles de la estructuración del proyecto y ratificaron la disposición del ministerio para que los organismos competentes supervisen el proceso y se informó que la totalidad de la información y cada una de las fases del proyecto han contado con revisiones técnicas y revisión de fuentes, protocolos y criterios de planeación.

Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la intervención de los entes de control permite dar certeza sobre el cumplimiento de los principios de la función administrativa y la contratación estatal.


La cartera entregó soportes del proceso para la compra de los aviones Gripen - crédito Ministerio de Defensa

Fuentes de Infobae Colombia informaron que la presencia del ministro Sánchez, que no envió a un vocero de la cartera a pesar de que se trataba del acto protocolario de la entrega de los documentos.

En ese sentido, resaltaron algunos aspectos mencionados en la documentación expuesta públicamente por el ministerio tras la firma del mandatario, mencionando que los procesos de selección comenzaron hace 10 años por parte de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC).

Otro aspecto resaltado fue que en el proceso participó el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, que se encargaron de avalar todas las decisiones.


La compra de aviones Gripen por Colombia genera controversia por el monto de más de 16 billones de pesos y posibles sobrecostos - crédito @PedroSanchezCol/X

Por último, citaron un comunicado en el que reafirmaron que el contrato incluye otros proyectos adicionales, por lo que aseguran que no es pertinente comparar la compra de aviones realizada por otros países con lo firmado por el presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“Las comparaciones con otras adquisiciones internacionales de aviones Gripen que se han realizado por externos se han hecho sin el conocimiento profundo de lo acordado en este contrato, aplicando ejemplos de diferentes contextos, condiciones o contratos celebrados por otras naciones que conducen a errores de apreciación”.










