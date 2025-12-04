Colombia

Trabajadores del Dapre salieron en defensa de Angie Rodríguez tras anuncio que saldría de Presidencia: “Reconocemos su trabajo”

El presidente Petro había pedido la carta de renuncia de la alta funcionaria; sin embargo, frenó su salida del cargo

Trabajadores del Dapre salieron en
Trabajadores del Dapre salieron en defensa de Angie Rodríguez tras anuncio que seguiría en Presidencia - crédito Presidencia

La permanencia de Angie Rodríguez al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) se mantiene en suspenso, tras intensas versiones sobre su posible salida y un posterior cambio de postura por parte del presidente de la República, Gustavo Petro.

Aunque inicialmente se difundió que el mandatario le solicitó la renuncia debido a desacuerdos en la designación de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), fuentes consultadas en la Casa de Nariño indicaron que Petro habría reconsiderado su decisión, permitiendo que Rodríguez continúe en el cargo.

En medio de la incertidumbre, funcionarios y directivos del Dapre manifestaron respaldo a Rodríguez mediante una carta en la que destacaron su gestión y rechazaron los cuestionamientos surgidos en torno a su desempeño.

Los firmantes expresaron: “Nos permitimos dirigirle esta comunicación para expresarle, de manera respetuosa y sincera, nuestro respaldo, reconocimiento y gratitud, por la labor que usted viene desarrollando al frente de la entidad”. Además, subrayaron el compromiso de la directora con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y rectitud, así como la dedicación con la que asumió las funciones encomendadas por el presidente de la República.

“Durante su gestión, ha demostrado liderazgo capacidad de gestión y un profundo sentido humano que se refleja en el trato digno, cercano y respetuoso que brinda a todos los colaboradores. Su esfuerzo por fortalecer los procesos institucionales, promover la «coordinación intersectorial y mantener un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto, es la impronta de su gestión”, puntualiza la misiva.

Funcionarios y directivos del Dapre
Funcionarios y directivos del Dapre manifestaron respaldo a Rodríguez mediante una carta en la que destacaron su gestión y rechazaron los cuestionamientos surgidos en torno a su desempeño - crédito X

El documento también aborda las denuncias hechas por Rodríguez, que afirmó que la casa de sus padres fue allanada y que se sustrajeron documentos relacionados con su labor en el gobierno de Gustavo Petro. Los funcionarios lamentaron que informaciones imprecisas generaron cuestionamientos sobre su integridad y desempeño, y reiteraron su solidaridad por los efectos personales que estas situaciones provocaron.

“Conocemos de primera mano la integridad con la que ejerce su labor y lamentamos que informaciones imprecisas hayan dado lugar a cuestionamientos que no se corresponden con la realidad ni con su desempeño. Expresamos, además, nuestra solidaridad ante los efectos que estas situaciones han podido generar para usted y su familia, reiterándole nuestra admiración y apoyo”, señalaron los funcionarios del Dapre.

Al cierre de la carta reiteraron: “Queremos que tenga la certeza de que cuenta con un equipo comprometido, que reconoce su profesionalismo y su vocación de servicio, y que continúa trabajando bajo su liderazgo con la convicción de que el DAPRE es un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento de la Presidencia de la República”.

Benedetti elogió a Rodríguez y
Benedetti elogió a Rodríguez y aseguró que le "duele" la denuncia hecha por la exfuncionaria - crédito @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se sumó con un mensaje de solidaridad a Angie Rodríguez, destacando su profesionalismo.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el funcionario en X.

Los motivos que pusieron en la rampa de salida a Angie Rodríguez

Los motivos que pusieron en
Los motivos que pusieron en la rampa de salida a Angie Rodríguez - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La controversia se originó por el profundo desacuerdo entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez respecto a la vinculación de José Alexis Mahecha, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), como secretario general de la ITRC. Este episodio habría tensado la relación entre ambos, aunque, según fuentes de la Casa de Nariño, el jefe de Estado continúa asignando tareas a Rodríguez, que sigue cumpliendo con sus responsabilidades habituales.

No es la primera vez que una salida de alto nivel en la Presidencia de Colombia se detiene a último momento. Un antecedente reciente fue el anunciado remezón ministerial tras la derrota del gobierno de Gustavo Petro en la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, proceso que finalmente quedó inconcluso.

