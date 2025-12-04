Registraduría habilita inscripción virtual para candidatos al Congreso 2026: este es el procedimiento

La Registraduría estipuló horarios de atención específicos para efectos de las inscripciones - crédito Luis Jaime Acosta

La Registraduría Nacional ya puso en marcha una nueva modalidad de inscripción virtual para los partidos y movimientos políticos que deseen presentar candidatos al Congreso de la República en las elecciones de 2026.

Esta alternativa digital, disponible a través de la página web www.registraduria.gov.co, se suma a la atención presencial en las delegaciones departamentales, el punto especial de Corferias, en Bogotá, y las sedes diplomáticas en el exterior (para quienes participen en la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes), según informó la organización electoral.

El proceso de inscripción, que se encuentra habilitado tanto en la plataforma virtual como en los puntos físicos, busca facilitar la participación de los diferentes actores políticos y sociales.

La Registraduría detalló a través de un comunicado que las delegaciones departamentales estarán abiertas desde el jueves cuatro hasta el domingo siete de diciembre, en un horario de 8:00 a. m. de la mañana a 5:00 p. m.

El lunes 8 de diciembre de 2025, último día para realizar la inscripción, la atención se extenderá hasta las 6:00 p. m.

De acuerdo con la entidad, “las delegaciones departamentales, encargadas de recibir las inscripciones de candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena) y a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente y Citrep), prestarán servicio del jueves 4 al domingo 7 de diciembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el lunes festivo de 8:00 a. m. a 6:00 p. m”.

La inscripción también está disponible en embajadas y consulados para quienes deseen postularse en la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes.

El rifirrafe entre la Registraduría y Petro

La Registraduría Nacional de Colombia, además, defendió la legitimidad de la “Línea Anticorrupción 157” tras las recientes acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos en los procesos electorales del país.

El organismo, dirigido por Hernán Penagos, contestó que esta herramienta fue presentada públicamente el 21 de enero de 2025 en un acto encabezado por el propio presidente Petro, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, representantes de organismos internacionales y la Policía Nacional.

En esa ocasión, el mandatario calificó la iniciativa como “un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024”, según el comunicado de la Registraduría.

Comunicado de la Registraduría

Incluso, en la parte final de su pronunciamiento, la Registraduría enfatizó que la implementación de la línea anticorrupción cuenta con la vigilancia de la Secretaría de Transparencia, entidad adscrita a la Presidencia, así como de las Naciones Unidas.

Además, la entidad precisó que la mayoría de los ministerios del Gobierno han adoptado mecanismos similares y que los organismos internacionales involucrados en la lucha contra la corrupción no ejercen ninguna injerencia en los procesos electorales colombianos.

El comunicado también aclaró que fue la Policía Nacional quien solicitó que en la página web de la Registraduría se incluyera un anuncio permanente sobre la línea anticorrupción. Este canal de denuncias, según la Registraduría, cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas y de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, pero su existencia no implica una intervención extranjera en los comicios, como sugirió el presidente Petro.

Pronunciamiento de Gustavo Petro

Las declaraciones del jefe de Estado surgieron después de que observara la presencia de un representante de la embajada estadounidense en la página institucional de la Registraduría. Petro expresó su preocupación al afirmar: “Por qué la registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EEUU, eso sí se llama preparar un fraude”.

El presidente ya había manifestado dudas sobre la capacidad de la Registraduría para garantizar la transparencia de las elecciones de 2026 y, el veintiuno de noviembre, advirtió sobre la posibilidad de un plan para la compra de votos supuestamente orquestado desde Estados Unidos con la participación de opositores y altos funcionarios de la Casa Blanca.