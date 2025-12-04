Colombia

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este jueves 4 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber cuáles vehículos no pueden transitar este jueves 4 de diciembre en Cartagena.

La Alcaldía de Cartagena detalla que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 9, 0,.

Particulares: 9, 0,.

Taxis: No aplica,, .

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

Pico y Placa 2025

La alcaldía de Cartagena publicó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguiresta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del auto y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y placaPico y placa CartagenaPico y placa de motos en Cartagenacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Meta 3 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de

Pico y Placa Villavicencio evita multas este jueves 4 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Villavicencio evita

Efraín Cepeda arremete contra el Gobierno por la reforma tributaria: “Exigimos respeto a la Constitución y la separación de poderes”

El senador recordó que dos comisiones ya habían decidido archivar la reforma y exigió que se respete el fallo legislativo sin presiones del Gobierno

Efraín Cepeda arremete contra el

Los cortes de agua en Bogotá este 4 de diciembre

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Los cortes de agua en

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este jueves 4 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Año Nuevo Chino 2026: lo

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Ibrahim Salem responsabilizó a La Toche de supuestas amenazas en su contra: “Quejándose de odio y vean lo que generó”

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Deportes

Deportes Tolima es el primer

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles