Partido Liberal definió los primeros lugares de su lista al Senado con miras a las elecciones: actual presidente del Congreso ocupará el primer lugar

El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, ocupará el primer renglón en la lista del partido Liberal - crédito Senado

El Partido Liberal, que hizo parte de la coalición de Gobierno nacional, pero que ha tomado distancia del actual mandatario, Gustavo Petro, definió la estrategia con la que buscará consolidar su presencia en el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026: en la que se reconfigurarán las fuerzas en el órgano legislativo para los próximos cuatro años y se podrían perfilar importantes respaldos para la contienda presidencial del 31 de mayo.

La segunda colectividad más longeva de Colombia anunció que Lidio García, actual presidente del Congreso, encabezará la lista y ocupará el primer lugar en el tarjetón, en una decisión que marca el inicio de las inscripciones ante la Registraduría. Lo anterior, conforme a lo que sucedió en los comicios de 2022, cuando el bolivarense obtuvo 175.199 votos que lo convirtieron en el parlamentario más apoyado de la colectividad y lo llevaron a ser el titular del Congreso.

Del mismo modo, la directiva del partido reveló la ubicación de los demás nombres en el primer lote de aspirantes que acompañarán a García en la contienda. Entre ellas el número 100, adjudicado a María Paz Gaviria: hija del exmandatario César Gaviria, además del senador Alejandro Carlos Chacón, que estará en la casilla 10; el representante Juan Carlos Losada, que quiere dar el salto a esta corporación en el 22, al igual que Leonardo Gallego, en la casilla 99.

María Paz Gaviria fue director de ArtBo, antes de confirmarse su intención de llegar al Congreso - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Del mismo modo, aparecen el influenciador Bitter Yeison y Horacio José Serpa, hijo del fallecido excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe, que volverá al Congreso tras su fallida candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Llama la atención que en la lista aparece Richard Aguilar: exgobernador de Santander y que tiene abiertos diferentes procesos por presunta corrupción durante su mandato como mandatario regional, entre 2012 y 2015.

De acuerdo con la representatividad, la diversidad de perfiles y regiones buscaría una óptima representación del liberalismo en la próxima legislatura, en la que jugarán un papel clave: en el sentido de que si podrá mantener -y por qué no- aumentar su participación en el Senado, que actualmente es de 15 parlamentarios; o, por el contrario, se podrían ver perjudicados por una eventual reducción de curules para la colectividad y, por ende, menor influencia.

Horacio José Serpa con su padre, Horacio Serpa, que murió en 2020 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Lista del partido Liberal será abierta para las elecciones del 2026

En ese orden de ideas, la colectividad también confirmó que la lista será abierta, lo que permitirá a los votantes elegir entre los distintos candidatos y no solo por el partido. “En los próximos días se darán a conocer más nombres sobre quiénes estarán aspirando al Senado”, informó el liberalismo, teniendo en cuenta que el plazo definitivo para la inscripción de listas se vence el 8 de diciembre, cuando quedarán confirmados los 100 lugares a la corporación.

Esto, a diferencia de otros partidos, como el Pacto Histórico, que hace parte del Gobierno, y el Centro Democrático, de la oposición, que irán con lista cerrada a los comicios; en pro de ubicar a sus perfiles más destacados, gracias al respaldo que puedan tener como representatividad en bloque, por figuras como el hoy mandatario Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez: que arrastrarían votos a cada uno de sus equipos en la jornada electoral que se avecina.

Los lugares más destacados de la lista del partido Liberal

1 Lidio García

2 Fabio Amín

3 Richard Aguilar

4 Yirley Vargas

5 Yesid Pulgar

6 Bitter Yeison

7 Laura Fortich

8 Karina Espinosa

9 Horacio José Serpa

10 Óscar Sánchez

11 Santiago Montoya

12 Jaime Durán

13 Camilo Torres

14 Alejandro Vega

15 Álvaro Monedero

16 Diego Patiño

17 María Eugenia Lopera

Alejandro Chacón busca continuar en el Senado en representación del partido Liberal - crédito Congreso de la República

20 Alejandro Chacón

22 Juan Carlos Losada

99 Leonardo Gallego

100 María Paz Gaviria