Colombia

Partido Liberal definió los primeros lugares de su lista al Senado con miras a las elecciones: actual presidente del Congreso ocupará el primer lugar

La colectividad que dirige el expresidente César Gaviria Trujillo quiere seguir siendo una de las colectividades con mayor peso en el órgano legislativo, en el que actualmente cuenta con 15 senadores

Guardar
El presidente del Congreso, Lidio
El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, ocupará el primer renglón en la lista del partido Liberal - crédito Senado

El Partido Liberal, que hizo parte de la coalición de Gobierno nacional, pero que ha tomado distancia del actual mandatario, Gustavo Petro, definió la estrategia con la que buscará consolidar su presencia en el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026: en la que se reconfigurarán las fuerzas en el órgano legislativo para los próximos cuatro años y se podrían perfilar importantes respaldos para la contienda presidencial del 31 de mayo.

La segunda colectividad más longeva de Colombia anunció que Lidio García, actual presidente del Congreso, encabezará la lista y ocupará el primer lugar en el tarjetón, en una decisión que marca el inicio de las inscripciones ante la Registraduría. Lo anterior, conforme a lo que sucedió en los comicios de 2022, cuando el bolivarense obtuvo 175.199 votos que lo convirtieron en el parlamentario más apoyado de la colectividad y lo llevaron a ser el titular del Congreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del mismo modo, la directiva del partido reveló la ubicación de los demás nombres en el primer lote de aspirantes que acompañarán a García en la contienda. Entre ellas el número 100, adjudicado a María Paz Gaviria: hija del exmandatario César Gaviria, además del senador Alejandro Carlos Chacón, que estará en la casilla 10; el representante Juan Carlos Losada, que quiere dar el salto a esta corporación en el 22, al igual que Leonardo Gallego, en la casilla 99.

María Paz Gaviria fue director
María Paz Gaviria fue director de ArtBo, antes de confirmarse su intención de llegar al Congreso - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Del mismo modo, aparecen el influenciador Bitter Yeison y Horacio José Serpa, hijo del fallecido excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe, que volverá al Congreso tras su fallida candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Llama la atención que en la lista aparece Richard Aguilar: exgobernador de Santander y que tiene abiertos diferentes procesos por presunta corrupción durante su mandato como mandatario regional, entre 2012 y 2015.

De acuerdo con la representatividad, la diversidad de perfiles y regiones buscaría una óptima representación del liberalismo en la próxima legislatura, en la que jugarán un papel clave: en el sentido de que si podrá mantener -y por qué no- aumentar su participación en el Senado, que actualmente es de 15 parlamentarios; o, por el contrario, se podrían ver perjudicados por una eventual reducción de curules para la colectividad y, por ende, menor influencia.

Horacio José Serpa con su
Horacio José Serpa con su padre, Horacio Serpa, que murió en 2020 - crédito suministrada a Infobae Colombia

Lista del partido Liberal será abierta para las elecciones del 2026

En ese orden de ideas, la colectividad también confirmó que la lista será abierta, lo que permitirá a los votantes elegir entre los distintos candidatos y no solo por el partido. “En los próximos días se darán a conocer más nombres sobre quiénes estarán aspirando al Senado”, informó el liberalismo, teniendo en cuenta que el plazo definitivo para la inscripción de listas se vence el 8 de diciembre, cuando quedarán confirmados los 100 lugares a la corporación.

Esto, a diferencia de otros partidos, como el Pacto Histórico, que hace parte del Gobierno, y el Centro Democrático, de la oposición, que irán con lista cerrada a los comicios; en pro de ubicar a sus perfiles más destacados, gracias al respaldo que puedan tener como representatividad en bloque, por figuras como el hoy mandatario Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez: que arrastrarían votos a cada uno de sus equipos en la jornada electoral que se avecina.

Los lugares más destacados de la lista del partido Liberal

1 Lidio García

2 Fabio Amín

3 Richard Aguilar

4 Yirley Vargas

5 Yesid Pulgar

6 Bitter Yeison

7 Laura Fortich

8 Karina Espinosa

9 Horacio José Serpa

10 Óscar Sánchez

11 Santiago Montoya

12 Jaime Durán

13 Camilo Torres

14 Alejandro Vega

15 Álvaro Monedero

16 Diego Patiño

17 María Eugenia Lopera

Alejandro Chacón busca continuar en
Alejandro Chacón busca continuar en el Senado en representación del partido Liberal - crédito Congreso de la República

20 Alejandro Chacón

22 Juan Carlos Losada

99 Leonardo Gallego

100 María Paz Gaviria

Temas Relacionados

Lidio GarciaPartido LiberalLista Partido Liberal SenadoLiberales SenadoSenado ColombiaCongreso ColombiaCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Pacto Histórico sumó nuevo partido: Progresistas, de María José Pizarro, ya hace parte de la fusión de los sectores de izquierda

El proyecto del presidente de la República de ver a todas las colectividades que integran la coalición que hoy está en el poder en un partido único sigue consolidándose, pese a que no se ha dado el aval para que suceda en el caso de Colombia Humana

Pacto Histórico sumó nuevo partido:

Calendario lunar 2025: días ideales para cortarse el cabello y renovar su look en época navideña

Existen periodos concretos en los que realizar estas prácticas puede potenciar los resultados

Calendario lunar 2025: días ideales

María Corina Machado será una de las figuras clave en el ‘Hay Festival’ de Colombia 2026: de qué se trata el evento

La líder opositora venezolana y Nobel de Paz 2025 conversará sobre su lucha democrática en un evento que incluirá diferentes debates, como de ciencia y arte, política y mesas redondas sobre los problemas más urgentes del mundo

María Corina Machado será una

Trabajadores del Dapre salieron en defensa de Angie Rodríguez tras anuncio de que seguiría en Presidencia: “Reconocemos su trabajo”

El presidente Petro había pedido la carta de renuncia de la alta funcionaria; sin embargo, frenó su salida del cargo

Trabajadores del Dapre salieron en

Lista de los podcast más escuchados en Spotify 2025: Vos podés, Microdosis de amor propio y más en exclusiva en infobae

Más Allá del Silencio y Conducta Delictiva, ambos enfocados en el true crime, también encabezan la lista de los más populares

Lista de los podcast más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Crisis en la casa Gamma del ‘Desafío Siglo XXI’: fuerte pelea desató la tensión en el equipo

Serie sobre la masacre de Pozzetto se estrena en Netflix, esto es lo que debe saber del hecho real

Cazzu probó comida colombiana en su paso por Bogotá y su reacción sorprendió: “Se me bajó la presión”

Valentino Lázaro protestó por decisión de la producción del programa ‘Tamo en vivo’: “No voy a mendigar espacios”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Posible desaparición del Deportivo Pereira provocaría revolcón en el fútbol colombiano: estos equipos buscarían su lugar

Hora y dónde ver el UFC 323: la cuarta defensa de Merab Dvalishvili en 2025

Estos son los 100 mejores futbolistas que estarán en el mundial: un colombiano supera a Cristiano Ronaldo