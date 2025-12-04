Paloma Valencia continuó su pelea con Iván Cepeda y lo calificó como “machi-progre”: “Vaya a calmar a a Santrich y a Calarcá”

La senadora del Centro Democrático rechazó la presencia del congresista del Pacto Histórico en la La confrontación entre los senadores escaló tras señalamientos sobre órdenes de acabar con Valencia, involucrando a figuras como Santrich y Calarcá y profundizando la división política en el Congreso - crédito Colprensa

El 3 de diciembre de 2025, la sesión ordinaria del Congreso de la República estuvo marcada por un intenso intercambio entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. En esa jornada, se discutió sobre los supuestos vínculos entre integrantes del Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las Farc, tema que tomó protagonismo luego de la filtración de mensajes y correos electrónicos atribuidos a alias Calarcá.

El intercambio verbal entre ambos senadores puso en evidencia la profundidad de las diferencias políticas respecto a este caso, impulsando la tensión en la sesión legislativa.

La confrontación no se limitó al recinto del Congreso. La senadora Valencia trasladó el enfrentamiento a las redes sociales, donde en una publicación realizada en X amplió sus críticas a Iván Cepeda al referirse a él como “machi-progre”. En el mismo mensaje, expresó: “Vaya a calmar a Santrich y a Calarcá que están dando órdenes de acabar conmigo”.

En el pico de tensión dentro del Congreso, se vivió una escena particularmente áspera cuando la senadora del Centro Democrático alzó la voz, visiblemente alterada, y exclamó: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”. Mientras tanto, Iván Cepeda intentó intervenir para apaciguar la situación, insistiendo: “Cálmese, cálmese, cálmese. Oye. Cálmese, cálmese”.

Justamente fue este episodio en el Congreso al que Paloma Valencia hizo referencia en su publicación más reciente en X, donde relató cómo percibió la reacción de Iván Cepeda durante el altercado. Valencia describió el comportamiento de su colega como una muestra de una actitud que, según ella, lo caracteriza, señalando que mientras ella alzaba la voz Cepeda intentaba silenciarla.

En sus palabras: “La estrategia de respuesta de @IvanCepedaCast es la de todo machi-progre que quienes lo conocemos sabemos que es. Me dice ‘calmada, cálmese’ riéndose y callándome con la manito. Vaya a calmar a Santrich y a Calarcá que están dando órdenes de acabar conmigo”.

Valencia también abordó el tema central del debate de control político, señalando que este giraba en torno a la influencia de lo que calificó como “narcoterrorismo”, en particular de alias Calarcá y la Nueva Marquetalia, sobre las instituciones gubernamentales.

Además, responsabilizó a los mismos grupos por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y afirmó que tiene razones para temer por su vida. Valencia acusó a Iván Cepeda de haber facilitado la huida de los líderes de la Nueva Marquetalia.

“El debate de control político era sobre cómo el narcoterrorismo de Calarcá y de la Nueva Marquetalia están actuando sobre el alto gobierno. Los mismos que asesinaron a Miguel Uribe Turbay y planean matarme. La Nueva Marquetalia se creó gracias a que @IvanCepedaCast ayudó a sus cabecillas a escapar con la teoría del entrampamiento”, escribió por medio de su cuenta en la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

Y es que durante la sesión del Congreso, Paloma Valencia, quien además busca la candidatura presidencial por el Centro Democrático, dirigió sus críticas hacia Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico. Valencia expuso sus reservas frente a la participación de Cepeda en las negociaciones de la llamada ‘paz total’, en especial las que involucran al Eln, y expresó dudas sobre la efectividad de los denominados ‘gestores de paz’, advirtiendo sobre las consecuencias que han tenido estas designaciones.

“Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total. No les gusta que les digan la verdad que Colombia merece saber”, comentó Valencia en su intervención.

Y agregó: “Liberaron a Calarcá, todo gracias a la famosa resolución que convierte a los criminales en ‘gestores de Paz’. Personajes que tenían azotados a varias regiones del país”.

Al intervenir, el senador del Pacto Histórico dirigió severas críticas hacia el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, y trajo a colación la condena en segunda instancia que recibió el hermano de Uribe por su participación en organizaciones paramilitares.