Ministro de Defensa confirmó medidas contra el general Juan Miguel Huertas por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló lo que pasará con el general Juan Miguel Huertas - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió públicamente al escándalo que involucra al general Juan Miguel Huertas, luego de que se revelara su presunta vinculación con disidencias de las Farc, específicamente el frente que lidera alias Calarcá. En sus declaraciones, el jefe de cartera detalló las acciones tomadas frente a las acusaciones que involucran al alto militar.

Frente a varios medios de comunicación, el ministro explicó que, tras los reportes sobre posibles vínculos de Huertas con disidencias de las Farc, se tomó la decisión de otorgarle un permiso, como parte de una medida preventiva mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

El ministro explicó que, en respuesta a los reportes sobre los supuestos vínculos del general Huertas con las disidencias, se le otorgó un permiso “desde el día de ayer” (3 de diciembre). Esta decisión, según Sánchez, fue tomada como parte del cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Procuraduría General de la Nación, que suspendió temporalmente al alto militar debido a los graves señalamientos, que fueron difundidos por Noticias Caracol.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio cara de las medidas que se habían tomado en contra del general Huertas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Ministro Pedro Sánchez confirma la suspensión del general Huertas

“Eso no es cierto, lo que están afirmando acá; él no sigue ejerciendo sus funciones. Desde el día de ayer, no sigue ejerciendo sus funciones. No sigue ejerciendo desde el 2 de diciembre, el 2 fue el último día que firmó”, aclaró Sánchez en respuesta a las preguntas de los periodistas. Ante la confusión generada por los medios, el ministro reafirmó que Huertas había sido apartado de sus funciones desde el 3 de diciembre y que la decisión de la Procuraduría estaba siendo acatada cabalmente.

El jefe de cartera también detalló que la decisión de suspender al general Huertas fue parte de un proceso que involucró diversas etapas legales: “Se tiene que hacer un decreto que pasa por requerimientos legales, revisión legal a nivel del Ejército, luego a nivel del Comando General, luego a nivel del Ministerio de Defensa, luego a nivel del presidente de la República. El decreto fue radicado el día de ayer y está en revisión jurídica”.

En sus declaraciones, el ministro de Defensa añadió: “Nosotros simplemente hicimos el planteamiento de la necesidad, y finalmente cuando se toma la decisión de que ya no se podía aplazar más tiempo porque estaba en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional, que dice el artículo 217: ‘protege la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional’, se avanzó en el procedimiento”.

El general Juan Miguel Huertas es señalado de tener nexos con las disidencias de las Farc, por lo que fue suspendido de sus cargos tras fallo de la Procuraduría - crédito redes sociales - Ejército Nacional/YouTube

No es la primera vez que el general Huertas protagoniza un escándalo

Cabe destacar que el general Huertas, conocido por su controvertida trayectoria en el Ejército Nacional de Colombia, fue retirado del servicio activo el 24 de diciembre de 2021 por decisión del gobierno —en ese momento Iván Duque presidía el país— bajo el mando del entonces comandante del Ejército general (r) Eduardo Zapateiro.

Su retiro estuvo marcado por graves cuestionamientos, como las denuncias sobre posibles vínculos con estructuras criminales y su implicación en casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, frente a esta situación, Huertas compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por estos señalamientos.

No obstante, a mediados de 2025, el presidente Gustavo Petro ordenó su reincorporación al servicio activo, alegando “necesidades del servicio”, cuando asumió el Comando de Personal (Coper). Esta decisión generó una fuerte polémica, especialmente por los rumores de que el general Huertas habría apoyado la campaña presidencial de Petro, lo que algunos interpretaron como un “pago de favores políticos”.

El general Huertas compareció ante la JEP por presunto involucramiento en 'falsos positivos' - crédito Colprensa

Acusaciones sobre supuesta información sensible entregada por el oficial a las disidencias

El anuncio de a suspensión del cargo del alto militar se produce después de que en un informe periodístico del medio en mención se revelara los presuntos vínculos del general Huertas con alias Calarcá, uno de los líderes de las disidencias de las Farc. Según la nota, dispositivos electrónicos incautados en un operativo en Anorí, (Antioquia), en 2024, contenían correos y chats que habrían demostrado comunicaciones entre el general —entonces retirado— y miembros de la estructura insurgente.

El material incautado expone un presunto nivel de infiltración de las disidencias en instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia. También incluyen referencias a una supuesta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, al parecer, por medio de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con los señalamientos en su contra, el general habría entregado información sensible de las Fuerzas Militares a integrantes de las disidencias de las Farc, por lo que el oficial negó la versión y afirmó que todo corresponde a una ofensiva que afecta su nombre y su carrera dentro de la institución, pero esto no impidió que se adelantaran medidas en su contra.