María José Pizarro defendió a Iván Cepeda tras insinuación de Paloma Valencia de que podría ordenar que la mataran: “Lanzó acusación gravísima”

María José Pizarro señaló que las acusaciones de Paloma Valencia en contra de Iván Cepeda "son gravísimas" - crédito Montaje Infobae

El 3 de diciembre de 2025, durante una sesión ordinaria en el Congreso de la República de Colombia, legisladores debatieron los presuntos vínculos de funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con disidencias de las Farc, tema que cobró relevancia tras la difusión de mensajes atribuidos a alias Calarcá.

En el desarrollo de la sesión, la senadora Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, cuestionó la reiterada ausencia de Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este debate parece que le molesta al Pacto Histórico y al senador Iván Cepeda, que se ausenta y desaparece cada vez que salimos a hablar del caos de la Paz Total”, manifestó Valencia.

Además, criticó la liberación de alias Calarcá bajo la figura de gestor de paz. “Liberaron a Calarcá, todo gracias a la famosa resolución que convierte a los criminales en ‘gestores de Paz’”, afirmó la congresista.

Agarrón entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en el Congreso - crédito Canal Congreso

Valencia sostuvo que Cepeda participó en acuerdos que permitirían el ingreso de menores de edad a grupos armados como el ELN.

“Senador Cepeda, los padres de familia le agradecen que haya firmado la utilización de jóvenes mayores de 15 años en el conflicto armado”, advirtió la senadora, quien también denunció presuntos planes en su contra, señalando grupos al margen de la ley.

El debate se intensificó cuando Cepeda aludió al pasado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, calificándolo de “jefe paramilitar”. “Ahora su hermano Santiago ha sido condenado a veintiocho años por criminal de lesa humanidad”, recalcó.

La confrontación subió de tono cuando Valencia interrumpió a Cepeda, quien respondió: “Cálmese, cálmese, cálmese. Oye. Cálmese, cálmese. No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador Cepeda”. Ante el ambiente tenso, Lidio García Turbay, presidente del Senado, solicitó orden.

Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente Álvaro Uribe de ser un jefe paramilitar - crédito Canal Congreso

Valencia argumentó que las acusaciones de Cepeda salieron del eje central de la sesión, exigiendo respeto por el reglamento del Congreso. “Aquí tiene que haber un respeto por los debates”, concluyó la senadora.

Pronunciamiento de María José Pizarro: “No aceptamos que se infunda terror”

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro respondió con firmeza a las declaraciones de Paloma Valencia en el Senado, calificando sus palabras como “acusación gravísima” contra Iván Cepeda.

En su cuenta de X, Pizarro señaló: “Sin una sola prueba, Paloma Valencia lanzó una acusación gravísima contra Iván Cepeda”.

Durante la sesión del Congreso, Valencia había dirigido a Cepeda la frase: “por favor senador Iván, no me mande a matar”.

Para Pizarro, estas afirmaciones resultan “irresponsables y peligrosas”. Añadió que, en democracia, no se puede tolerar “el uso político del miedo, ni la calumnia e injuria a un candidato presidencial”.

La legisladora subrayó que, como colegas en el Senado, no aceptarán “que se infunda terror para desacreditar a un adversario político”. Destacó la importancia de mantener el respeto en los debates y de centrar las discusiones en argumentos basados en hechos, no en agresiones personales.

María José Pizarro salió en defensa de Iván Cepeda y se despachó contra Paloma Valencia - crédito @PizarroMariaJo

“Somos senadores como usted, Paloma, y no aceptamos que se infunda terror”, escribió Pizarro. Además, insistió en que “el debate es con ideas y verdad”, reiterando su rechazo a la utilización de acusaciones infundadas o estrategias que generen temor en el contexto político nacional.

En otro trino, la senadora María José Pizarro destacó la solidez de Iván Cepeda frente al Centro Democrático durante un reciente debate en el Congreso.

“Primera parte de la respuesta, firme, serena y llena de verdades del próximo presidente de Colombia, Iván Cepeda, al Centro Democrático, que le dedicó un ‘debate de control político’”, escribió en X.

Pizarro interpretó la reacción de la oposición como una muestra de temor: “Están asustados. Se les nota”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al mensaje de María José Pizarro con opiniones divididas. “Están desesperados y no saben cómo pararlo”, expresó uno.

Otro señaló: “¿Cómo vamos a estar asustados con la guerrilla queriendo tomar el poder?”. Un tercero advirtió: “Veremos cuántos colombianos decidirán al próximo presidente”.