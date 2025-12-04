María Fernanda Cabal denunció que la Paz Total del Gobierno Petro disparó el reclutamiento de menores

La senadora María Fernanda Cabal anunció que mantendrá su labor de denuncia pública y exigió una respuesta inmediata por parte del Estado sobre el reclutamiento de menores - crédito Hugo Sierra/Presidencia - María Fernanda Cabal/Facebook

El impacto de la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado una controversia creciente en Colombia, especialmente tras la reciente denuncia de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

Según la investigación presentada por Cabal y difundida en su cuenta de X, el número de niños reclutados por grupos armados ha experimentado un aumento significativo desde 2022, año en el que Petro asumió la presidencia. La senadora sostiene que la estrategia oficial, lejos de proteger a la infancia, ha facilitado el accionar de organizaciones criminales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Esta estrategia solo ha producido más masacres, más narcotráfico, más violencia y más niños en manos de criminales”, afirmó Cabal al medio X.

Los datos que sustentan la denuncia provienen de la Defensoría del Pueblo y fueron obtenidos a través de solicitudes oficiales realizadas por la propia senadora.

Según estos registros, desde el inicio del actual Gobierno se han reportado más de 1.239 casos de reclutamiento infantil por parte de guerrillas y narcotraficantes. Cabal subrayó que estas cifras contradicen el discurso gubernamental sobre los supuestos logros de la Paz Total.

El análisis de la Defensoría del Pueblo, citado por la senadora, identifica al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Farc como los principales responsables del reclutamiento de menores entre 2021 y 2025, con un total de 1.282 casos documentados.

María Fernanda Cabal denunció incremento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados en el actual Gobierno - crédito redes sociales/X

De estos, 788 corresponden a varones de entre 10 y 17 años, mientras que 492 son niñas. El grupo de edad más afectado es el de 16 años, aunque la investigación destaca la gravedad de que se hayan registrado casos de niños de apenas 10 años en los años 2022, 2024 y 2025, todos bajo la administración de Petro.

“Es aterrador que se hayan registrado casos de reclutamiento de niños de apenas 10 años”, denunció María Fernanda Cabal al medio X.

La senadora anunció que mantendrá su labor de denuncia pública y exigió una respuesta inmediata por parte del Estado. “No podemos permitir que los criminales sigan robándole la infancia a miles de menores mientras el gobierno justifica su inacción bajo el discurso de la paz”, reclamó Cabal.

María Fernanda Cabal se mantiene firme con el Centro Democrático

Cabal y sus compañeras de bancada siguen firmes en su intención de fortalecer la unidad del Centro Democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora María Fernanda Cabal reafirmó su respaldo al Centro Democrático tras la salida de Miguel Uribe Londoño del proceso de precandidaturas presidenciales, manifestando un “respaldo absoluto a nuestro partido” y su compromiso con una candidatura unificada junto a Paola Holguín y Paloma Valencia para las elecciones de 2026.

En un video difundido en sus redes sociales, Cabal subrayó la importancia de la unidad interna y la necesidad de fortalecer el proceso electoral del partido: “Somos tres candidatas: Paola Holguín, Paloma Valencia y quien les habla, que rodeamos para fortalecer un proceso que tiene que terminar con una candidatura única. Primero pensando en Colombia, en la libertad de los colombianos y en el bienestar de la patria”.

La senadora María Fernanda Cabal se mostró firme con el Centro Democrático y con sus colegas de cara a las elecciones 2026 - crédito @MariaFdaCabal/X

El Centro Democrático oficializó la continuidad de las precandidaturas de Cabal, Valencia y Holguín mediante un comunicado, decisión que dejó fuera a Uribe Londoño tras su acercamiento a la campaña de Abelardo de la Espriella.

El partido explicó que, tras varios intentos fallidos de reunión entre Uribe Londoño y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el precandidato optó por buscar respaldo externo y comunicó su intención de renunciar al partido.

Pese a la postura firme de Cabal, la situación interna del partido permanece tensa. Uribe Londoño respondió en la red social X con la frase “Ni renuncio ni me renuncian”, sugiriendo que aún no considera cerrada su participación en la contienda.