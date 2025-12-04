Mafe Carrascal arremetió en contra de varios precandidatos presidenciales: “¡Hay mucho de donde escoger en la “centro derecha”!”

La representante de izquierda utilizó su cuenta de X para señalar la variedad de aspirantes opositores y lanzar comentarios directos contra personajes como Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo entre otros - crédito @MafeCarrascal/X

Mientras la fecha de las elecciones presidenciales 2026 se aproxima, distintas figuras políticas han comenzado a pronunciarse sobre los principales candidatos que aspiran a la presidencia.

Este escenario electoral cada vez más definido ha generado un aumento en los comentarios y análisis.

La representante María Fernanda Carrascal, identificada con el sector de izquierda y miembro de la coalición de Gobierno Pacto Histórico, se refirió públicamente sobre las alternativas que se perfilan para la contienda electoral.

Desde su espacio político oficialista, Carrascal utilizó su cuenta de X para lanzar una crítica hacia los aspirantes de la tendencia opuesta, afirmando: “¡Hay mucho de donde escoger en la ‘centro derecha’!”

En un primer momento, Carrascal dirigió sus críticas hacia el líder del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.

La representante del Pacto Histórico cuestionó la posición de Galán frente a temas internacionales, señalando que se alinea con intereses ajenos al país y mostrando su desacuerdo con las posturas expresadas por el dirigente.

“El servilismo apátrida de @juanmanuelgalan, que sólo habla para apoyar las agresiones de Trump contra nuestra soberanía”, publicó Carrascal desde su cuenta de X.