Colombia

Mafe Carrascal arremetió en contra de varios precandidatos presidenciales: “¡Hay mucho de donde escoger en la “centro derecha”!”

La representante del Pacto Histórico criticó a políticos opositores, porque existen múltiples opciones en ese sector y critica a los precandidatos Juan Manuel Galán, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia

Guardar
La representante de izquierda utilizó
La representante de izquierda utilizó su cuenta de X para señalar la variedad de aspirantes opositores y lanzar comentarios directos contra personajes como Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo entre otros - crédito @MafeCarrascal/X

Mientras la fecha de las elecciones presidenciales 2026 se aproxima, distintas figuras políticas han comenzado a pronunciarse sobre los principales candidatos que aspiran a la presidencia.

Este escenario electoral cada vez más definido ha generado un aumento en los comentarios y análisis.

La representante María Fernanda Carrascal, identificada con el sector de izquierda y miembro de la coalición de Gobierno Pacto Histórico, se refirió públicamente sobre las alternativas que se perfilan para la contienda electoral.

Desde su espacio político oficialista, Carrascal utilizó su cuenta de X para lanzar una crítica hacia los aspirantes de la tendencia opuesta, afirmando: “¡Hay mucho de donde escoger en la ‘centro derecha’!”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un primer momento, Carrascal dirigió sus críticas hacia el líder del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.

La representante del Pacto Histórico cuestionó la posición de Galán frente a temas internacionales, señalando que se alinea con intereses ajenos al país y mostrando su desacuerdo con las posturas expresadas por el dirigente.

“El servilismo apátrida de @juanmanuelgalan, que sólo habla para apoyar las agresiones de Trump contra nuestra soberanía”, publicó Carrascal desde su cuenta de X.

Temas Relacionados

María Fernanda CarrascalElecciones ColombiaElecciones 2026Precandidatos presidencialesAbelardo De La EspriellaSergio FajardoPaloma ValenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

La red delictiva que cometió el secuestro el martes 18 de noviembre rendiría cuenta al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que comanda Iván Mordisco en el suroccidente del país

Enviaron a la cárcel al

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

La hermana de Yeferson Cossio afirmó que decidió tomarse una pausa en su carrera en redes sociales para enfocarse en su familia y asimilar el bloqueo creativo

Cintia Cossio confesó que la

Valor de apertura del dólar en Colombia este 4 de diciembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Benedetti afirmó que su Navidad empezó regular y enumeró ataques en su contra: “Me ‘chuzaron’ el celular, además Ofac”

El funcionario aseguró ser víctima de espionaje mediante el software espía Pegasus y denunció vigilancia aérea, incursiones ilegales y acoso asociado a su defensa del Gobierno Petro y de sectores vulnerables

Benedetti afirmó que su Navidad

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel al

Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio confesó que la

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

La presentadora Mónica Rodríguez cuestionó la gestión en Bogotá tras incidente de movilidad con Transmilenio: “Ciudad sin ley”

Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares