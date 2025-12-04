Los cortes de agua en Bogotá este 4 de diciembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 4 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Canódromo, Prado Veraniego Sur.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates e Instalación de válvula

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur.Lugar: De la Transversal 1 Este a la Carrera 10 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero.Lugar: De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.