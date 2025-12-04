Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 4 de diciembre

A lo largo del día se realizarán trabajos que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Guardar
La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 4 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Canódromo, Prado Veraniego Sur.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates e Instalación de válvula

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur.Lugar: De la Transversal 1 Este a la Carrera 10 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero.Lugar: De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Temas Relacionados

BogotáTurno racionamiento de agua hoyRacionamiento de aguaCortes de aguaServicios públicoscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Meta 3 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de

Pico y Placa: qué autos descansan en Cartagena este jueves 4 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos

Pico y Placa Villavicencio evita multas este jueves 4 de diciembre

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Villavicencio evita

Efraín Cepeda arremete contra el Gobierno por la reforma tributaria: “Exigimos respeto a la Constitución y la separación de poderes”

El senador recordó que dos comisiones ya habían decidido archivar la reforma y exigió que se respete el fallo legislativo sin presiones del Gobierno

Efraín Cepeda arremete contra el

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cali este jueves 4 de diciembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Año Nuevo Chino 2026: lo

Año Nuevo Chino 2026: lo que le espera a las celebridades colombianas bajo el Caballo de Fuego

Ibrahim Salem responsabilizó a La Toche de supuestas amenazas en su contra: “Quejándose de odio y vean lo que generó”

Polémico encuentro entre los ex de Aida Victoria: “El Agropecuario” se unió a Westcol en un ‘reality’ prometedor

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Deportes

Deportes Tolima es el primer

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

Sebastián Villa se acerca a un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles