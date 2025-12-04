Los cortes de agua en Bogotá este 4 de diciembre

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diversas zonas de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 4 de diciembre.
Los cortes de agua de hoy
Localidad: Suba.Barrios: Canódromo, Prado Veraniego Sur.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula
Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto
Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho Occidental, Hipotecho, Igualdad.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates e Instalación de válvula
Localidad: San Cristóbal.Barrios: Hoya San Cristóbal, Ramírez, Buenos Aires, La María, Vitelma, Santa Ana Sur, San Cristóbal Sur, Monte Carlo, Las Mercedes, San Blas, San Blas II, San Pedro, Santa Inés Sur.Lugar: De la Transversal 1 Este a la Carrera 10 Este, entre la Calle 8 Sur a la Calle 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo
Localidad: Bosa.Barrios: Alameda del Parque, Carlos Alban, Charles de Gaulle, El Palmar, Israelitas, José María Carbonel, Despensa, Nueva Granada Bosa, Villa Anny II, Villas del Velero.Lugar: De la Carrera 77G a la Transversal 79D, entre la Calle 69B Sur a la Diagonal 73F Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros
¿Qué hacer en caso de cortes de agua?
Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:
Antes del corte de agua, realice una reserva.
Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.
Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.
Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.