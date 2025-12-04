Gustavo Bolívar envió contundente mensaje a Angie Rodríguez tras denunciar intimidación en su hogar: “El precio de tocar intocables”

El hecho ocurrió el viernes 21 de noviembre de 2025, cuando cinco hombres de civil ingresaron a la vivienda de la exfuncionaria - crédito Colprensa y Dapre

Angie Rodríguez, que ejerció como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció el miércoles 3 de diciembre un allanamiento e intimidación en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Según la denuncia, el viernes 21 de noviembre, cinco hombres de civil ingresaron a su residencia entre las 2:05 y las 3:17 de la madrugada, ocasionando daños en puertas, chapas, ventanas, muebles y elementos personales, pero sin sustraer objetos de valor económico, excepto monedas de las alcancías de su hijo y documentos personales en una bolsa azul.

En su video de denuncia, Rodríguez afirmó que el hecho no correspondió a delincuencia común, sino que presuntamente fue ejecutado por personas con conocimientos en seguridad y con intención de acceder a documentos relacionados con sus funciones públicas.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que los atacantes conocían la ubicación de sus pertenencias y los sistemas de seguridad, lo que indica planificación y conocimiento experto: “Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis padres y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”.

Angie Rodríguez aseguró que el ataque se perpetró con intención de acceder a información relacionada con sus funciones públicas - crédito @DapreCol/X

El mensaje de Gustavo Bolívar a Angie Rodríguez

Tras la denuncia de Angie Rodríguez, Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X para respaldar públicamente a la exdirectora del Dapre. En su mensaje, Bolívar subrayó que los funcionarios públicos que desempeñan roles estratégicos dentro del gobierno pueden verse expuestos a hostigamientos, amenazas y presiones internas, en especial cuando participan en la toma de decisiones con impacto político o social significativo.

“El precio de tocar intocables. El precio de subir donde quieren estar otros. El precio por entrar al hoyo negro de la política, donde priman las deslealtades, las envidias, las intrigas, la hipocresía, el odio. RT ¡Ánimo Angie! Como dice el dicho, lo que no te destruye te hace más fuerte", escribió.

Gustavo Bolívar manifestó su respaldo a Angie Rodríguez en redes sociales - crédito @GustavoBolivar/X

Estas declaraciones se suman a las del ministro del Interior, Armando Benedetti, que expresó: “A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también mostró respaldo a la exfuncionaria del Gobierno: “Nuestra total solidaridad con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Toda la disposición de la Defensoría del Pueblo para apoyar lo que pueda ser oportuno y necesario“.

Rodríguez fue designada directora del Dapre, entidad encargada de coordinar las políticas administrativas de la Presidencia de la República, supervisar los recursos de apoyo logístico y administrativo, y garantizar la eficiencia en la gestión de la Casa de Nariño. Previamente, como gerente del Fondo de Adaptación, lideró proyectos orientados a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, administración de recursos públicos y seguimiento a obras de infraestructura social.

Avances judiciales

El caso es llevado por la Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá desde el 24 de noviembre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre los hechos denunciados por la exdirectora del Dapre, con el objetivo de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del allanamiento. La Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá asumió el caso desde el 24 de noviembre, fecha en la que Rodríguez presentó la denuncia formal.

En este proceso se están recopilando videos de seguridad, análisis de expertos en protección y pruebas documentales para determinar si los actos constituyen concierto para delinquir o algún otro delito relacionado con la seguridad de funcionarios públicos.

Rodríguez solicitó que su seguridad, así como la de su hijo y padres, se mantenga o refuerce; y pidió que las autoridades garanticen que se investigue si los daños y la toma de documentos tuvieron relación directa con sus funciones en la Presidencia y en el Fondo de Adaptación. “Al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compañero de gabinete, y al director de la Policía General, general William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados. Y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, aseguró.

Hasta ahora, no se han reportado capturas por estos hechos y las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar la protección de la exdirectora y su familia.