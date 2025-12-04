Colombia

Gustavo Bolívar envió contundente mensaje a Angie Rodríguez tras denunciar intimidación en su hogar: “El precio de tocar intocables”

La saliente directora del Dapre denunció el allanamiento de su vivienda familiar en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la funcionaria y su familia

Guardar
El hecho ocurrió el viernes
El hecho ocurrió el viernes 21 de noviembre de 2025, cuando cinco hombres de civil ingresaron a la vivienda de la exfuncionaria - crédito Colprensa y Dapre

Angie Rodríguez, que ejerció como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció el miércoles 3 de diciembre un allanamiento e intimidación en su vivienda familiar ubicada en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Según la denuncia, el viernes 21 de noviembre, cinco hombres de civil ingresaron a su residencia entre las 2:05 y las 3:17 de la madrugada, ocasionando daños en puertas, chapas, ventanas, muebles y elementos personales, pero sin sustraer objetos de valor económico, excepto monedas de las alcancías de su hijo y documentos personales en una bolsa azul.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su video de denuncia, Rodríguez afirmó que el hecho no correspondió a delincuencia común, sino que presuntamente fue ejecutado por personas con conocimientos en seguridad y con intención de acceder a documentos relacionados con sus funciones públicas.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que los atacantes conocían la ubicación de sus pertenencias y los sistemas de seguridad, lo que indica planificación y conocimiento experto: “Quiero hacer énfasis en lo siguiente: según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia. Los patrones de comportamiento como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis padres y la forma de acceder solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales”.

Angie Rodríguez aseguró que el
Angie Rodríguez aseguró que el ataque se perpetró con intención de acceder a información relacionada con sus funciones públicas - crédito @DapreCol/X

El mensaje de Gustavo Bolívar a Angie Rodríguez

Tras la denuncia de Angie Rodríguez, Gustavo Bolívar se pronunció en su cuenta de X para respaldar públicamente a la exdirectora del Dapre. En su mensaje, Bolívar subrayó que los funcionarios públicos que desempeñan roles estratégicos dentro del gobierno pueden verse expuestos a hostigamientos, amenazas y presiones internas, en especial cuando participan en la toma de decisiones con impacto político o social significativo.

“El precio de tocar intocables. El precio de subir donde quieren estar otros. El precio por entrar al hoyo negro de la política, donde priman las deslealtades, las envidias, las intrigas, la hipocresía, el odio. RT ¡Ánimo Angie! Como dice el dicho, lo que no te destruye te hace más fuerte", escribió.

Gustavo Bolívar manifestó su respaldo
Gustavo Bolívar manifestó su respaldo a Angie Rodríguez en redes sociales - crédito @GustavoBolivar/X

Estas declaraciones se suman a las del ministro del Interior, Armando Benedetti, que expresó: “A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también mostró respaldo a la exfuncionaria del Gobierno: “Nuestra total solidaridad con la directora del Dapre, Angie Rodríguez. Toda la disposición de la Defensoría del Pueblo para apoyar lo que pueda ser oportuno y necesario“.

Rodríguez fue designada directora del Dapre, entidad encargada de coordinar las políticas administrativas de la Presidencia de la República, supervisar los recursos de apoyo logístico y administrativo, y garantizar la eficiencia en la gestión de la Casa de Nariño. Previamente, como gerente del Fondo de Adaptación, lideró proyectos orientados a la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, administración de recursos públicos y seguimiento a obras de infraestructura social.

Avances judiciales

El caso es llevado por
El caso es llevado por la Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá desde el 24 de noviembre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre los hechos denunciados por la exdirectora del Dapre, con el objetivo de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del allanamiento. La Fiscalía de Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá asumió el caso desde el 24 de noviembre, fecha en la que Rodríguez presentó la denuncia formal.

En este proceso se están recopilando videos de seguridad, análisis de expertos en protección y pruebas documentales para determinar si los actos constituyen concierto para delinquir o algún otro delito relacionado con la seguridad de funcionarios públicos.

Rodríguez solicitó que su seguridad, así como la de su hijo y padres, se mantenga o refuerce; y pidió que las autoridades garanticen que se investigue si los daños y la toma de documentos tuvieron relación directa con sus funciones en la Presidencia y en el Fondo de Adaptación. “Al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compañero de gabinete, y al director de la Policía General, general William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados. Y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”, aseguró.

Hasta ahora, no se han reportado capturas por estos hechos y las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar la protección de la exdirectora y su familia.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarAngie RodríguezDapreDenunciaAllanamientoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares, que enfrenta a los dos equipos con chances en esa zona

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

María Fernanda Cabal reaccionó a la carta del ex jefe de inteligencia del chavismo a Donald Trump: “Un plan impulsado por Cuba”

La senadora y precandidata presidencial advirtió que la misiva revela estrategias del régimen venezolano para desestabilizar a Estados Unidos mediante migración, narcotráfico y espionaje

María Fernanda Cabal reaccionó a

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’ que prepara el Gobierno Petro para aprobar la reforma tributaria vía decreto: “Dilatan el debate”

La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’

Dominar alemán puede aumentar el salario hasta un 86% en Colombia: así puede aprender el idioma gratis y en línea

Recursos digitales, acceso inmediato y módulos especializados abren nuevas posibilidades para quienes desean ampliar sus competencias lingüísticas sin costo alguno

Dominar alemán puede aumentar el

Salario mínimo de 2026: así subirán los intereses de los bancos en Colombia desde enero, luego de que se confirme el aumento

Expertos advierten que la inflación y la subida del sueldo obligarán al Banco de la República a endurecer la política monetaria en un contexto de déficit fiscal y demanda interna fuerte

Salario mínimo de 2026: así
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Netflix: Así quedo el top

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

‘Estado de fuga 1986′: actores relataron detalles de la reconstrucción de uno de los hechos más oscuros de la historia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Sebastián Villa estaría muy cerca de un poderoso equipo en Brasil: esto se sabe sobre el posible fichaje

Sigue vivo el sueño de Sebastián Montoya para llegar a la Fórmula 1: se definió el futuro del piloto colombiano

Wolverhampton marcó el peor arranque de la historia de la Premier League, dos puntos de 42 posibles

Atlético Nacional buscaría un fichaje de peso en México: un recordado atacante se acerca al verde