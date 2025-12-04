Colombia

El precandidato Daniel Palacios propuso hacer “la lista Olmedo” para quienes hayan sido condenados por corrupción “sea sacado del sistema financiero”

El exministro de Interior plantea una medida para restringir el acceso al sistema financiero a personas condenadas por actos ilícitos, como estrategia económica contra los políticos corruptos

El precandidato presidencial colombiano impulsa
El precandidato presidencial colombiano impulsa una iniciativa que busca excluir a quienes hayan sido sentenciados por delitos de corrupción, endureciendo las sanciones económicas y dificultando su acceso a servicios bancarios - crédito Camila Díaz/Colprensa

Mientras se aproxima la cita electoral de 2026, los precandidatos presidenciales de Colombia intensifican la divulgación de sus propuestas y planes de gobierno.

Cada aspirante busca diferenciarse ante el electorado, presentando iniciativas y compromisos que pondrían en marcha en caso de alcanzar la presidencia y asumir el liderazgo en la Casa de Nariño.

En ese panorama, Daniel Palacios, precandidato presidencial y también exministro de Interior durante el gobierno de Iván Duque, expuso una de sus iniciativas principales: propuso implementar “la lista Olmedo”, en referencia al exdirector de la Ungrd Olmedo López, para que toda persona condenada por corrupción “sea sacado del sistema financiero”.

Sobre dicha propuesta Palacios utilizó su cuenta de X para reafirmar la importancia de sancionar con fuerza los delitos de corrupción.

Palacios resaltó la necesidad de atacar este flagelo desde un frente económico, asegurando que los responsables y sus cómplices enfrentarán restricciones en el sistema financiero.

“La corrupción es un enemigo silencioso que debemos combatir con toda firmeza y vamos a darle duro a los corruptos en donde más les duele: el bolsillo. Con la #ListaOlmedo los corruptos y sus testaferros serán vetados del sistema financiero y no volverán a dormir tranquilos”, escribió el exministro de Interior por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Daniel Palacios expuso su propuesta
Daniel Palacios expuso su propuesta en redes sociales - crédito @DanielPalam

En el video, Daniel Palacios enfatizó que la corrupción impacta a toda la sociedad y defendió la necesidad de adoptar acciones directas que afecten los intereses económicos de quienes cometen este delito. Planteó que ha llegado el momento de reforzar las respuestas institucionales para sancionar de manera efectiva.

“La corrupción es un enemigo silencioso que nos afecta a todos y es hora de que tomemos decisiones que realmente le toque el bolsillo a los corruptos. Por eso hoy le quiero presentar al país una propuesta para combatir y dar castigo ejemplar a los corruptos”, comentó en el metraje.

Daniel Palacios habló de crear una "lista Olmedo" para personas que sean condenadas por corrupción - crédito @DanielPalam

Palacios comparó la propuesta para Colombia con el modelo de la “lista Clinton” existente en Estados Unidos. Explicó que esa herramienta permite a las autoridades estadounidenses sancionar y expulsar del sistema financiero a personas asociadas a delitos como lavado de activos, narcotráfico o terrorismo.

Según Palacios, la versión colombiana, denominada “lista Olmedo”, buscaría aplicar sanciones similares a quienes hayan sido sentenciados por corrupción, sin importar si se trata de servidores públicos o contratistas.

Detalló que, al incluirlos en esta lista, se congelarían sus bienes y se les impediría realizar cualquier transacción bancaria, como obtener tarjetas de crédito o disponer de los fondos obtenidos ilegalmente.

“Así como en Estados Unidos existe la lista Clinton, que busca sancionar y sacar del sistema financiero a quienes hagan lavado de activos, apoyen el narcotráfico o el terrorismo, en Colombia vamos a proponer la creación de la lista Olmedo, para que todo aquel que haya sido condenado por corrupción, sea funcionario público o sea contratista, sea sacado del sistema financiero, se le congelen sus recursos, que no pueda ni siquiera sacar una tarjeta de crédito y mucho menos gastar o mover los recursos que le ha robado al Estado. Y hay que decirlo, de este gobierno hay varios candidatos”, comentó el exministro del Gobierno Duque con respecto a su propuesta.

El planteamiento busca imponer medidas severas a individuos implicados en escándalos de corrupción de alto perfil. Entre los nombres que se han visto involucrados en esta red destacan Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Luis Fernando Velasco, quien ocupó el cargo de ministro del Interior; y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, todos señalados como parte de ese esquema.

Por otra parte, Daniel Palacios utilizó recientemente sus redes sociales para manifestar su crítica al actual gobierno, liderado por Gustavo Petro. Señaló que durante la administración conocida como “el gobierno del cambio” se han incrementado tarifas de servicios básicos como la gasolina, la energía y el gas, afectando directamente la economía de los colombianos. Además, expresó su intención de revertir lo que denomina un “desastre” atribuido a la gestión de Petro.

Daniel Palacios criticó al Gobierno
Daniel Palacios criticó al Gobierno Petro en otra de sus publicaciones recientes - crédito @DanielPalam

“En el gobierno del cambio subió el precio de la gasolina, subió el precio de la energía, subió el precio del gas… el presidente del pueblo le jodió el bolsillo a la gente. Vamos a Rescatar a los colombianos de este desastre llamado @petrogustavo”.

