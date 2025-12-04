Colombia

Centro Democrático desmintió informaciones sobre orden de su lista al Senado para las elecciones del 2026: “Son imprecisas”

El partido de oposición al Gobierno nacional, que confirmó al representante Andrés Forero como el primero en el escalafón radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, tuvo que salir a aclarar lo que está circulando en algunos medios

La colectividad advirtió sobre imprecisiones
La colectividad advirtió sobre imprecisiones que estarían replicándose sobre la conformación de la lista al Senado - crédito Colprensa

Las informaciones sobre cómo será finalmente la conformación de la lista del Centro Democrático al Senado de la República, más allá de que se confirmó que el representante a la Cámara Andrés Forero será el primero en el escalafón, llevaron a la colectividad de oposición a pronunciarse al respecto. En una publicación en sus redes sociales hizo una serie de precisiones frente a lo que se habría expresado en las plataformas digitales y en los medios de comunicación.

En su perfil de X, la representatividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó en claro que, en lo que concierne a lo que sería la posición de algunos de los aspirantes, existirían datos que no corresponderían a la realidad, por lo que invitó a que se ciñan solamente a los mensajes que se transmitan en los canales oficiales. Lo anterior, frente a una imagen que empezó a circular en la mañana del jueves 4 de diciembre, sobre los 14 primeros lugares.

“Las publicaciones que hacen referencia a los posibles candidatos al Senado del Centro Democrático, especialmente a partir del puesto número 6, son imprecisas y no corresponden al orden que se está confeccionando por parte del partido. Solicitamos a la opinión pública y a los miembros del Centro Democrático estar atentos a nuestros canales oficiales, en los cuales se dará información al respecto”, expresó la colectividad en sus redes sociales.

¿Cuál es la lista del Centro Democrático que se filtró en las redes sociales?

En los primeros cinco puestos, se destacan, además de Forero, el abogado Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta, exdiputada del Cesar e hija del cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta; el representante Hernán Cadavid y la también letrada Julia Correa Nuttin. Pero a partir de la sexta casilla que se filtró a los medios, el Centro Democrático advirtió que no corresponderian, en un 100%, a la intención del partido en la confección de esta lista.

En efecto, del 6 al 14, se divulgó un registro en el que aparecerían personajes como los senadores Carlos Meisel (6) y Honorio Henríquez (7), la estratega política María Clara Posada (8); los representantes Cristian Garcés (9) y Óscar Villamizar (10); los también senadores María Angélica Guerra (11) y Enrique Cabrales (12); Juan Caicedo, director político del partido (13) y el representante Juan Espinal (14). Pero el partido insistió en que no sería información real.

En desarrollo...

