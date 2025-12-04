Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al encuentro de sus exparejas Westcol y ‘El agropecuario’ en ‘La mansión de los streamers’

Juan David Tejada y Westcol en el mismo proyecto y ponen en el ojo de las redes sociales a Aida Victoria - crédito @westcol - @aidavictoriam - @jdt21_5/Instagram

Una inesperada colaboración entre Westcol y Juan David Tejada, conocido en redes sociales como “el agropecuario”, ha generado revuelo entre sus seguidores en las redes sociales.

El vínculo entre los dos personajes va más allá del trabajo: ambos son exparejas de Aida Victoria Merlano, quien ha captado la atención del público debido a su reacción ante el reciente proyecto en conjunto de los creadores de contenido.

El nuevo formato liderado por Westcol y que llevará el nombre de La mansión de los streamers propone enseñar a varios creadores de contenido las claves para convertirse en “buenos streamer”.

El anuncio de que los exnovios de Aida Victoria, Westcol y Tejada, participarán juntos en el mismo reality desató un torrente de especulaciones - crédito redes sociales

Dentro de este grupo de aprendices se destaca la presencia de “el agropecuario”, que busca aprovechar la oportunidad para “mostrar más a los seguidores cómo es la vida del campo” y así poder compartir su conocimiento a los demás”, según declaró cuando se presentó al frente del paisa.

La noticia de que dos de los excompañeros sentimentales de Aida Victoria Merlano compartirán cátedra ha sido motivo de sorpresa entre los internautas, quienes no han tardado en expresar su asombro y alimentar el debate en redes sociales.

Asimismo, estaban a la espera de la reacción de la barranquillera, que finalmente decidió compartir un video a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 8 millones de seguidores, en el que muchos vieron un guiño directo a la colaboración de sus exnovios.

Westcol compartió la Nochebuena en compañía de Aida Victoria Merlano en Barranquilla - crédito @westcol/Instagram

La grabación muestra a Aida Victoria Merlano con gafas de lectura con un marco negro y un estilo que recuerda al de una profesora, acompañada de un texto provocador que también gesticuló con su mirada: “¿Qué outfit se pondrían para dar unas clases?, recibo sugerencias”.

Esta frase, que para sus seguidores representa una respuesta al nuevo dúo formado por Westcol y “El agropecuario”, ha alimentado la expectativa sobre una posible “cátedra” en tono humorístico dirigida a sus ex, como ya los tiene acostumbrados en sus publicaciones cuando de responder indirectas se trata.

Especialmente, considerando que la dinámica del proyecto de Westcol se basa en el formato académico, con él en el rol de rector y Tejada como alumno.

Aida Victoria Merlano le habría enviado una indirecta a Westcol y a El Agropecuario tras su encuentro - crédito @aidavictoriam/IG

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que varios internautas dejaron mensajes como: “Estoy esperando la levantada que les meterá Aida dándoles cátedra de lo que puede pasar dentro de la casa”; “se imaginan donde Aida esté planeando con Westcol alguna situación rara por ahí”; “ya quiero escuchar la cátedra que les va a dar Aida a esos dos en redes”, entre otros.

Por qué Westcol buscó a ‘El Agropecuario’

Previo a las presentaciones de cada participante en el nuevo proyecto de Westcol, que durará una semana, el streamer daba algunas palabras sobre los motivos por los que tomó la decisión de invitar al exnovio y padre del hijo de Aida Victoria Merlano.

De acuerdo con el video, Luis Fernando Villa, nombre de pila del joven creador de contenido, fue él el que tomó la decisión de buscar al exnovio de Merlano Manzaneda por la historia que tiene con la barranquillera.

El empresario y ganadero habló de las acusaciones de Yina Calderón que lo vincularon con una nueva mujer después de terminar con Aida Victoria - crédito @jdt21_5/ Instagram

“Antes de que digan cualquier cosa yo personalmente el que le dije a Carlos (mánager) que quería que El agropecuario estuviera en La mansión porque siento que era lo único que faltaba, un agropecuario, y para que vea cómo nosotros nos tomamos la vida”, confesó Westcol.

Adicionalmente, Tejada confesó que inicialmente tuvo rabia cuando Westcol se comunicó con el para contarle del proyecto, pero cuando pasó el tiempo, dejó de lado el resentimiento y vio esta oportunidad como algo positivo.

“Vengo un año dándole y con ganas de romper (...) me metí en el mundo de las redes y me empezó a gustar, me empezó a ir bien, me busca mucha gente, muchas empresas y me ha ido bien gracias a Dios”, dijo.