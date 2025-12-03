Colombia

Petro atacó a la Corte Constitucional tras tumbar decretos clave de conmoción interior por ola de violencia en el Catatumbo: “Fue un error”

El primer mandatario cuestionó la concepción del alto tribunal, que solo mantuvo las medidas orientadas hacia las armas

Petro atacó a la Corte Constitucional por anular varios decretos del estado de Conmoción Interior en el Catatumbo - crédito Presidencia

El 3 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la inauguración del Colegio–Universidad de El Tarra en Norte de Santander. Esta institución educativa beneficiará a 391 estudiantes de colegio y a 220 jóvenes que podrán cursar programas técnicos, tecnológicos y profesionales sin salir de su territorio.

El mandatario aprovechó para sacar pecho por los logros de su administración en materia de educación, ya que solo en 2025 hizo una inversión de $88 billones para fortalecer el aprendizaje en el país. “Ya van cerca de 1.800 estudiantes con educación superior en el Catatumbo. Queremos demostrar que la paz es transformar el territorio en un sentido de progreso social”, sostuvo.

Gustavo Petro anunció que el Gobierno garantizará los recursos para la construcción de la Troncal de la Paz y se comprometió a que el Ejército Nacional de Colombia será quien la ejecute.

“Prometimos, que me parece esencial, la troncal del Catatumbo, que yo le llamo Carretera de la Paz. Hay así varias en Colombia que hay que hacer, que nunca realmente se ha hecho porque se prefirió otro tipo de rutas, otro tipo de regiones y otro tipo de intereses, que no eran propiamente las de la gente campesina y trabajadora, sino otros. Ese propósito yo no lo abandoné”, expuso.

El primer mandatario cuestionó
El primer mandatario cuestionó la concepción del alto tribunal, que solo mantuvo las medidas orientadas hacia las armas - crédito Corte Constitucional y Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa

A lo largo de su intervención, el primer mandatario se fue contra la Corte Constitucional por tumbar varios de los artículos que propuso el Gobierno nacional de cara a la conmoción interior en el Catatumbo. En su opinión, los magistrados del alto tribunal solo autorizaron las medidas relacionadas con el aspecto bélico, dejando de lado las orientadas a los habitantes del territorio afectado.

“Tuvimos problemas. Cuando sacamos los decretos de conmoción, pues la Corte nos tumbó la mayoría. En un error que me parece de concepción de la Corte, porque la Corte solo dejó los decretos que van hacia las armas, que obviamente se necesitan, pero tumbó todos los decretos que iban hacia la gente”, aseveró.

Entre los no autorizados destacó los decretos en favor de la financiación de universidades, hospitales y carreteras para la población de Norte de Santander.

“El que tenía financiada la carretera, lo que financiaba la sustitución de cultivos, la universidad y otros. El hospital, los puestos de salud, reemplazados por otros recursos, no todo. Pero ese es un error que la Corte Constitucional debe reexaminar, porque es pensar que la paz solo se consigue vía armas. Cuando sucedió lo que sucedió y empezaron a caer muertos tantos campesinos que nos ha subido la tasa de homicidios en toda Colombia, solo lo que pasó en el Catatumbo, cómo sería de violento”, señaló Petro.

Y agregó: “Cuando eso pasó y decretamos el estado de conmoción interior, no era para solamente disparar, disparar y disparar. Así, al final no solucionamos los problemas, sino que era para que aquí se pudieran construir las bases que impidieran que de nuevo se produzcan matanzas de campesinos inocentes”.

El mensaje de Petro al ELN

El presidente aseguró que el ELN no tiene motivos para postergar la paz y advirtió sobre ataques militares en Colombia - crédito Redes sociales/X

En su intervención, el presidente Gustavo Petro pidió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que en enero de 2025 perpetró masacres en distintos municipios de Norte de Santander, optar por el camino de la paz para mejorar la situación actual del país.

Esta alternativa, según indicó, todavía está sobre la mesa, aunque también existen otras posibilidades de combatir a los grupos armados ligados con el narcotráfico que son más violentas y con las que no está de acuerdo. Al parecer, habría hecho referencia a la advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques perpetrados por el Ejército norteamericano en suelo colombiano.

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que el ELN debe optar por la paz, ante la posibilidad de que se efectúen ataques en suelo colombiano - crédito Brasil de Fato/Flickr/Europa Press

“Al ELN le digo, hermanos, hermanas, porque aquí todos somos hermanos, seres humanos que somos, hagan la paz ya, no hay nada que esperar. Bombazos, misiles, ahora, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No. Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie”, precisó el primer mandatario.

