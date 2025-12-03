Paola Holguín le respondió a Gustavo Petro tras graves señalamientos al Centro Democrático: “Llama Nazi a todos los que pensamos diferente”

Paola Holguín no ocultó su indignación frente a los recientes comentarios del presidente Gustavo Petro, que indirectamente los habría acusado de ser nazis - crédito Jesús Avilés/Infobae

En un nuevo cruce en las redes sociales, la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín le salió al paso el martes 2 de diciembre a los señalamientos hechos por el jefe de Estado, Gustavo Petro, que no dudó en comparar al partido Centro Democrático con el partido Nazi: el Nacionalsocialista Obrero Alemán, sobre el que cimentó el dictador Adolf Hitler su régimen de terror, que se extendió desde 1933 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

Holguín, en su perfil de X, intervino en la polémica previa entre Petro y el abogado, escritor y académico chileno-alemán Axel Kaiser, en relación con la comparación hecha por el jefe de Estado, que insistió en poner en un mismo renglón la colectividad que lideró Hitler con la que comanda el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una diatriba que tuvo una serie de mensajes entre el letrado y el presidente, antes de que se registrara la contundente respuesta de la congresista.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Así comparó Gustavo Petro al partido Nazi con el Centro Democrático

El comentario que ameritó la reacción de Holguín fue claro. “En mi país hay un partido que se llama Centro Democrático, pero no es de centro ni democrático, es de extrema derecha totalitaria. Gobernó con el paramilitarismo para controlar la población, y el punto uno de su plan de desarrollo presentado al Congreso decía: encuadrar la sociedad dentro del Estado", comentó Petro en un mensaje en la red social X, en respuesta a una crítica del escritor Kaiser.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó duros dardos al Centro Democrático, al que comparó con el partido Nazi alemán - crédito @petrogustavo/X

Del mismo modo, el jefe de Estado insistió en que los nazis hicieron uso estratégico del nombre “socialista” para captar electores. “Los Nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas y verdaderamente obreros tenían la mayoría electoral”, explicó. “Usando sus nombres, buscaba quitarle electorado y fuerza, pero para fines diferentes. Los Nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista”, agregó.

En esa misma línea discursiva, el primer mandatario, incluso, fue más allá. “Por eso, cuando se hicieron al poder mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras”, afirmó el presidente, como si con ello quisiera hacer un parangón hacia prácticas similares por parte de la colectividad colombiana: que desde el primer día hizo efectivo el ejercicio de oposición frente al Ejecutivo, al que le restan 248 días.

La dura respuesta de Paola Holguín a Gustavo Petro

La reacción de Holguín se hizo esperar, pero finalmente se dio. La congresista antioqueña, una de las figuras más visibles de la colectividad, y que aspira a ser candidata única, acusó a la izquierda radical de utilizar la etiqueta “nazi” para estigmatizar a todo aquel que piense diferente. “La izquierda radical llama Nazi a todos los que pensamos diferente, para justificar todo tipo de violencia contra nosotros”, afirmó Holguín en su cuenta de X.

Con este mensaje, la senadora Paola Holguín le respondió a Gustavo Petro por sus comparaciones del Centro Democrático con el partido Nazi de Adolf Hitler - crédito @PaolaHolguin/X

En su respuesta, la congresista cuestionó la gestión de seguridad del actual Gobierno. “¿Quién ondea la bandera de guerra a muerte? ¿Quién permitió que asesinaran un candidato presidencial opositor? ¿Quién ha permitido 278 masacres con más de 900 víctimas en su Gobierno y el asesinato de 609 líderes sociales?”, preguntó la senadora en su mensaje, en el que recordó lo que serían, según ella, las oscuras alianzas que llevaron a Petro al poder.

Y es que según la política, el presidente “ganó con apoyo de todo tipo de estructuras criminales, guerrilleros, paramilitares y mafiosos; a todos ellos los ha beneficiado nombrándolos gestores de paz, con eternas mesas de diálogo y negociación sin resultados”. Y remató su primera publicación haciendo lo que sería una remembranza que habría sido omitida por el gobernante. “Y frente a los Nazis, le recuerdo que era de izquierda”, puntualizó.

Holguín pidió que se procese disciplinariamente a Gustavo Petro por sus comentarios

En sus reclamos, a la Procuraduría General, Holguín citó el artículo 134B del Código Penal, que establece que incurre en delito de hostigamiento quien promueva o instigue actos o conductas que causen daño físico o moral a personas, grupos o comunidades por motivos como raza, religión, ideología política u otras razones de discriminación. Con ello, buscaría que se protejan derechos fundamentales de sus copartidarios y se sancione esta incitación a la violencia.

La senadora Paola Holguín pidió a la Procuraduría General de la Nación que investigue al presidente Gustavo Petro, por señalarlos, según ella, de ser nazis - crédito @PaolaHolguin/X

De la misma manera, trajo a colación el artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos participar en las actividades de partidos, movimientos y controversias políticas. La restricción, según recordó la senadora, fue interpretada y reafirmada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-127/21, que indica que los empleados del Estado no deben involucrarse en disputas políticas, salvo en los casos previstos por la ley.

Y, finalmente, la precandidata presidencial acudió al artículo 221 del Código Penal, que tipifica el delito de calumnia agravada, sancionando con prisión y multa a quien acuse falsamente a otra persona de una conducta delictiva. De esta forma pretendería que se adelantara contra Petro un proceso, ante lo que sería la imputación fraudulenta, en contravía del derecho fundamental al buen nombre y a la honra en el contexto legal colombiano.