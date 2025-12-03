Nuevos detalles sobre el ataque que cobró la vida de un joven barranquillero en Bogotá

Las autoridades atendieron la situación, pero los criminales acabaron con la vida del joven antes de que los uniformados actuaran - crédito X

En la tarde del 2 de diciembre de 2025 se presentó un tiroteo que dejó dos personas muertas tras un intento de robo que fue cometido por una banda de criminales que ha operado desde hace meses en el sector, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades y la ciudadanía a través de las redes sociales.

Según información entregada por el brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los criminales se movilizaban en una motocicleta y vieron al joven caminando con su celular en la mano, por lo que no dudaron en abordarlo para exigirle la entrega de sus pertenencias, pero él se opuso por lo que decidieron dispararle. Ante la rápida reacción de los uniformados, uno de los criminales fue abatido y el otro aprehendido, pues es un menor de 16 años.

De acuerdo con las declaraciones de los habitantes del sector, los criminales hacían parte de una banda que ha atacado a los transeúntes en repetidas ocasiones. Así lo confirmó Hernán Castro, coordinador de la zona segura de Usaquén: “La llamamos la banda de la moto naranja, que había cometido varios hurtos, entre ellos un atraco a un restaurante de la zona y, muy recientemente”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Sobre esta situación, el comandante Cristancho relató lo siguiente: “Ya la Policía Nacional había tenido un enfrentamiento el 10 de noviembre, habíamos ya enfrentado a estos delincuentes, incluso en esa ocasión también hubo intercambio de disparos”.

Además, aclaró que esa era la razón de que la zona estuviera priorizada: “Por eso teníamos unos puestos fijos, por eso teníamos acá en esta zona unos planes especiales para evitar que se presentaran estos hechos. Ya estábamos trabajando. Desafortunadamente, el día de hoy alcanzaron a cometer este delito. Sí, lamentablemente, acá en la zona ya se han presentado varios hechos, esta motocicleta y estos delincuentes”.

Jean Claude era motociclista y compartía sus aficiones a través de las redes sociales - crédito X

¿Quién era el joven asesinado por ladrones en Bogotá?

El estudiante que fue asesinado por los delincuentes en medio de este hecho criminal en el norte de la capital del país fue identificado como Jean Claude Bossard, de 29 años, un joven barranquillero, cuya madre es oriunda de La Arenosa y su padre, francés.

Sobre la víctima, se sabe que estudiaba noveno semestre de Administración de Empresas, además de ser un apasionado por las motos, afición que compartía a través de las redes sociales.

Del mismo modo, se sabe que cumplía años el viernes 5 de diciembre, por lo que sus perfiles en las diferentes plataformas se llenaron de calurosos mensajes de despedida, pues sus allegados lo recuerdan como un soñador.

Entre los mensajes destacados a través de las redes sociales se encuentran mensajes de aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir con él en vida: “Jean Claude! Jamás te olvidaré! Tus bromas en clase, tu manera de ser, dejaron huella en muchos de nosotros, tus profesores. Te queremos y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Descansa en la paz del señor, Fuerza a toda la familia”.

El joven era un apasionado por las motos y competía en carreras - crédito Instagram

Entre otros de los comentarios en su cuenta de Instagram se encuentran: “De no creerlo. Vuela alto. Colombia está podrido”, “Esto no se puede quedar así, que tristeza tan enorme. Dios mío, en paz descanses Jeancito” y “Mi hermano, no te lo merecías, vuela alto. Paz en tu tumba y mucha fortaleza para tu familia en estos momentos tan difíciles”.

El clamor de sus allegados y la ciudadanía en general insta a las autoridades a que continúen trabajando para evitar que estos delincuentes sigan acabando con la vida de colombianos inocentes, no solo en este, sino en las demás ciudades del territorio nacional.