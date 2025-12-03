Matador comparó caso de Miguel Uribe Londoño con su despido de reconocido medio y apuntó a Abelardo de La Espriella: “El mismo modus operandi”

Matador se refirió a la controversia que se gestó en el Centro Democrático, por cuenta de las informaciones de Abelardo de la Espriella contra Miguel Uribe Londoño - crédito @matador000/X - prensa Miguel Uribe Londoño - @DELAESPRIELLAE/X

Con un fuerte mensaje en sus redes sociales, el caricaturista Julio César González, conocido como Matador y que en su momento se presentó como precandidato al Senado por el Pacto Histórico, hizo una llamativa comparación entre el reciente episodio de expulsión de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático y su despido de un reconocido medio de comunicación, uno de los más leídos del país: y que tendría como hilo conductor al abogado Abelardo de la Espriella.

González, que es abiertamente defensor del actual presidente de la República, Gustavo Petro, parece haber dejado las diferencias ideológicas y personales con Uribe Londoño a un lado e indicó que ambos casos compartieron lo que denominó “el mismo modus operandi”, al apuntar de manera directa hacia el precandidato presidencial por su presunta participación en situaciones de persecución y difusión de información falsa contra ambos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según Matador, la exclusión de Uribe Londoño del proceso de selección de candidato en el Centro Democrático siguió un patrón similar de acoso y uso de tácticas de desprestigio que él mismo vivió al perder su trabajo, el medio impreso en el que salían impresas sus caricaturas. González aseguró que su situación se agravó después de que denunciara en redes sociales hechos de maltrato animal presuntamente cometidos por De La Espriella.

Con este mensaje, Matador se pronunció sobre el caso vivido por Miguel Uribe Londoño y lo comparó de su salida de un reconocido medio de comunicación - crédito @Matador000/X

"Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente. Ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy ya no estoy interesado, el tiempo juzgará quién estuvo del lado correcto de la historia“, expresó Uribe Londoño en su pronunciamiento, que motivó el mensaje del activista de izquierda, que parece haber salido, de algún modo, en respaldo del veterano político y la situación que vivió tras su tormentosa desvinculación.

La arremetida de Matador contra Abelardo de la Espriella

En sus palabras, se refirió a una “confesión hecha en televisión por el propio Abelardo”, que, según él, confirmaría esas acusaciones. Además, relató que De La Espriella usó los recursos de su firma jurídica, De la Espriella Lawyers, para diseminar audios falsos simulando la voz de su esposa, así como para acceder y divulgar datos reservados de la Fiscalía relativos a su familia: un acto que a su juicio constituye un delito, pues se trata de una violación legal.

Matador fue precandidato al Senado por el Pacto Histórico en la consulta del 26 de octubre - crédito Luisa González/REUTERS

“La forma en que sacaron del camino a Uribe Londoño del Centro Democrático sigue el mismo modus operandi de mi salida de El Tiempo. La persecución de Abelardo de la Espriella contra mí empezó porque yo fui la primera persona en redes sociales que desenmascaró el hecho de que De la Espriella torturaba gatos, haciéndolos explotar con voladores de pólvora para divertirse. La prueba reina fue la confesión hecha en televisión por el propio Abelardo”, recordó.

Cuando la Fiscalía, bajo la dirección de Francisco Barbosa, reabrió el caso en contra de González, que en su momento fue acusado de violencia de género contra su pareja sentimental, Alejandra María Valencia, el caricaturista lo interpretó como una nueva maniobra para hostigarlo. Y destacó que, pese a la gravedad de los hechos, la imposibilidad de costear defensa legal fue la razón para no proceder con demandas judiciales en su contra, impulsadas por De la Espriella.

Matador compartió que, ante la adversidad y el desempleo, se vio sumido en una crisis tan profunda que lo llevó a considerar el suicidio, pero logró superar esa etapa. “‘¿Entonces por qué no lo demandé?’, se preguntarán ustedes. No lo hice porque nadie me contrataba y no tenía con qué pagar un abogado ni con qué sostener mi hogar. Incluso, en el desespero de sentirme destruido, intenté suicidarme. Mi esposa, mis hijos, mi familia y mis amigos me salvaron", recordó.

En su mensaje, Miguel Uribe Londoño destacó que su renuncia es irrevocable, ya que no puede seguir en un partido que, a su juicio, no respetó el sacrificio de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

En su exposición, estableció un paralelo entre la capacidad de De la Espriella para regodearse con casos de figuras asociadas al paramilitarismo y el presunto disfrute del sufrimiento animal, y sugirió que los que pueden causar dolor a seres indefensos también son capaces de justificar graves crímenes contra seres humanos.

“Siempre me pregunté cómo hacía este abogado para defender y regodearse con paramilitares que descuartizaban y torturaban campesinos, asesinaban y violaban niñas y mujeres mientras bebían y metían ‘perico’. Incluso llegaron a tener hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas. La respuesta es muy clara: los gatos. Solo una persona enferma puede disfrutar el dolor de un animal indefenso, destripándolo con voladores llenos de pólvora”, señaló González.

Y dijo, incluso, entender a “ese viejo que perdió a su hijo y quiso -consciente o inconscientemente- mantener su legado ante una legión de hienas”, en un acto que si bien le pareció reprochable, trata de respetar, pues fue “el camino que eligió”. Y agregó que los ciudadanos, de forma errónea, creen que a De la Espriella le dicen ‘Hello Kitty’ por una condición sexual, pero explicó que su significado es más macabro. “Le dicen así porque ‘Hello Kitty’ traduce ‘Hola, gatito’”.