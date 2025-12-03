María Fernanda Cabal respondió crítica de Petro, quien aseguró que el Centro Democrático “gobernó con el paramilitarismo”: “No tiene autoridad moral”

Luego de que Gustavo Petro calificara al Centro Democrático como una fuerza totalitaria, la congresista replicó en redes sociales, asegurando que el presidente carece de autoridad para hacer ese tipo de afirmaciones - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

En la noche del 1 de diciembre, Gustavo Petro provocó fuertes reacciones dentro del ámbito político colombiano luego de publicar en sus redes sociales un mensaje donde señala que el Centro Democrático representa, según él, una postura “de extrema derecha totalitaria”.

Tras la publicación de Gustavo Petro, María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, respondió directamente al presidente a través de un mensaje difundido en su cuenta de X. Refiriéndose a Petro, afirmó: “No tiene autoridad moral”.

De este modo, Cabal rechaza los señalamientos y cuestiona la legitimidad del jefe de Estado para emitir ese tipo de juicios sobre su partido.

El mensaje al que María Fernanda Cabal respondió fue un pronunciamiento de Gustavo Petro en X donde el presidente expresó: “En mi país hay un partido que se llama Centro Democrático, pero no es de centro ni democrático, es de extrema derecha totalitaria. Gobernó con el paramilitarismo para controlar la población, y el punto uno de su plan de desarrollo presentado al Congreso decía: encuadrar la sociedad dentro del Estado”.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó duros dardos al Centro Democrático, al que comparó con el partido Nazi alemán - crédito @petrogustavo/X

Dicha publicación del presidente Petro surgió como reacción a una crítica realizada por el escritor y abogado Axel Kaiser.

En su respuesta la senadora Cabal desestimó la legitimidad de las acusaciones hechas por Gustavo Petro. La legisladora opositora sostuvo que el pasado del presidente en la guerrilla del M-19 lo inhabilita para emitir señalamientos sobre quienes, según sus palabras, han defendido la democracia desde los estamentos legales. De igual manera, le reprochó las acciones del grupo armado al que Petro perteneció, mencionando hechos violentos como el asalto al Palacio de Justicia.

“Petro, usted, que hizo parte de un grupo guerrillero responsable de secuestros, asesinatos y asaltos armados, como el del Palacio de Justicia, no tiene autoridad moral para señalar a quienes siempre hemos defendido la democracia desde las instituciones”, escribió la precandidata presidencial en su respuesta el jefe de Estado.

También defendió el origen del Centro Democrático, subrayando que su partido surgió del respaldo electoral y del respeto a la legalidad. Además, calificó de irónico que alguien con antecedentes en una organización armada intente dictar qué fuerzas políticas pueden ostentar credenciales democráticas.

María Fernanda Cabal contestó al mensaje de Gustavo Petro sobre el Centro Democrático - crédito @MariaFdaCabal

“El Centro Democrático no nació de las armas ni del crimen, nació del mandato ciudadano, del voto popular y de la defensa del Estado de Derecho. Es irónico que alguien con ese pasado como el suyo, pretenda hoy adjudicarse la potestad de definir quién es democrático y quién no”, aseveró Cabal en su mensaje.

La congresista concluyó su mensaje rechazando cualquier intento del presidente de deslegitimar al Centro Democrático. Además, lo acusó de evadir el debate sobre su anterior militancia en un grupo armado, estableciendo una diferencia marcada respecto al origen de su partido.

“Por más que intente reescribir el pasado, los colombianos conocen perfectamente de dónde viene cada quien. Y no vamos a permitir que usted estigmatice a mi partido mientras evade la responsabilidad de la organización criminal a la cual perteneció”, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje de Gustavo Petro al que María Fernanda Cabal respondió, el presidente también abordó el uso de determinados términos en la política alemana del siglo XX - crédito Colprensa

En el mismo mensaje de Gustavo Petro al que María Fernanda Cabal respondió, el presidente también abordó el uso de determinados términos en la política alemana del siglo XX. Según Petro, el régimen nazi recurrió al nombre “socialista” como una táctica para atraer votantes, aunque su propósito real difería de los auténticos partidos obreros.

Petro señaló: “Los Nazis le pusieron socialista y obrero a su partido porque los partidos socialistas y verdaderamente obreros tenían la mayoría electoral”. Además, añadió: “Usando sus nombres, buscaba quitarle electorado y fuerza, pero para fines diferentes. Los Nazis eran la última carta que tenía el gran capital alemán para contener la revolución socialista”.

Y concluyó diciendo: “Por eso, cuando se hicieron al poder mataron a casi todos los socialistas y acabaron de manera armada con las organizaciones obreras”.