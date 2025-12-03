Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Semana a semana, Prime Video actualiza su top con las películas más reproducidos en Colombia, con nuevos filmes que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Colombia

1. Fritos a balazos (Guns Up)

Cuando un trabajo sale terriblemente mal, un ex policía y hombre de familia que trabaja como secuaz de la mafia tiene una noche para sacar a su familia de la ciudad.

2. La educación de Polly McClusky (She Rides Shotgun)

Tras salir de prisión, Nate debe proteger a su hija Polly de una peligrosa banda que ha puesto precio a sus vidas. Juntos emprenden una huida violenta y desesperada por el desierto, mientras él le enseña a sobrevivir en un mundo brutal. En el camino, padre e hija forjan un profundo vínculo marcado por la redención y el crecimiento mutuo.. Adaptación de la premiada novela de Jordan Harper.

3. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

4. Caza de brujas (After the Hunt)

Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante estrella acusa a uno de sus compañeros de trabajo y un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz.

5. Código: Traje rojo (Red One)

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

6. Novembre

Cinco días en el corazón de los servicios antiterroristas franceses durante la búsqueda de los sospechosos tras los atentados del 13 de noviembre 2015 en París. (FILMAFFINITY)

7. El asesino

Después de un fatídico error, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una persecución internacional de castigo, según él, no es nada personal.

8. Mira

Al darse cuenta de su tímida y no verbal vecina de ocho años, Mira, la compasiva Ainsley de veintidós años, se conecta con ella, construyendo una relación de hermanos. Su vínculo se ve amenazado por los padres abusivos de Mira cuando Ainsley se arriesga para proteger a su nueva amiga.

9. Migración: un viaje patas arriba

Una familia de patos intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vayan a las vacaciones de su vida.

10. Culpa nuestra

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de "Culpa tuya".

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.