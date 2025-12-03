Colombia

Las denuncias que ya se habían hecho sobre la banda de ‘la moto naranja’ en la localidad de Usaquén: “Estaba en el radar de la Policía”

La banda que le arrebató la vida a Jean Claude Bossard, en la calle 108 con carrera 19, ya había operado en varios sectores de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá

Las cámaras de seguridad de varios barrios de Usaquén captaron a los ladrones de la banda de 'la moto naranja' - crédito redes sociales/X

Desde la calle 100 hasta la 127, entre las carreras 9 y la autopista Norte se ha reportado la presencia de bandas delincuenciales dedicadas a los hurtos y asaltos a residentes y trabajadores de los barrios Chicó Navarra, San Patricio, Santa Paula y Santa Bárbara.

Específicamente en los barrios que se ubican entre la calle 100 y la 116, entre carreras 15 y autopista Norte, desde el mes de noviembre, los vecinos habían alzado su voz para denunciar recurrentes atracos perpetrados por una banda que se movilizaba en la misma motocicleta color naranja en la que estaban los atracadores que le quitaron la vida a Jean Claude Bossard, en la tarde del 2 de diciembre.

Hasta el alcalde Carlos Fernando Galán lo reconoció en su pronunciamiento público tras la muerte del joven administrador de empresas, que estaba cercano a cumplir los 30 años.

“Lamento profundamente la muerte de Jean Claude Bossard, que fue asesinado hoy en un intento por robarlo en la 108 con 19. Hace cerca de quince días, por denuncias ciudadanas, alertamos a la Policía de la presencia de una moto sospechosa de color naranja en ese mismo sector”, dijo el alcalde.

El alcalde se pronunció por lo ocurrido y anunció medidas en contra de los criminales - crédito @CarlosFGalan / X

Comentó que “la Policía ya tenía esa moto en el radar por un hecho ocurrido el 10 de noviembre pasado, en el que hubo un enfrentamiento con delincuentes que se movilizaban en un vehículo de esas características. A raíz de esto, la Policía empezó a trabajar con la comunidad para identificar y capturar a los hombres que se movilizaban y cometían delitos en esa moto”.

Incluso, el mandatario distrital aseguró que “se reforzó la vigilancia y los grupos especializados de reacción”. A pesar de esto, la moto no había sido localizada y no se habían realizado operativos para reportar la captura de los criminales.

Ladrones de la moto naranja en la localidad de Usaquén - crédito @lafm/X

“Desafortunadamente, a pesar de la alerta y las acciones de búsqueda, no fue posible capturarlos y hoy un ciudadano es asesinado en estos hechos”, dijo Galán.

El asunto es que en redes estas denuncias ya era conocidas, incluso en redes sociales.

De acuerdo con un reporte que emitió La FM., hay videos en varios sectores de los señalados de la localidad de Usaquén, en los que delincuentes en la misma moto habrían quedado registrados.

Banda de 'la moto naranja', que delinquía en la localidad de Usaquén - crédito @lafm/X

La denuncia del edil de Usaquén

Otra de las denuncias que resonó en redes sociales sobre los mismos sujetos o, al menos, sobre la misma motocicleta usada para atracos, es la del edil de la localidad de Usaquén, Andrés Ardila Vega, que el 14 de noviembre de 2025 escribió en su perfil X:

“Me preocupa la escalada de inseguridad en la Barrios de Navarra, San Patricio y Chico en Usaquén. Tenemos esta moto identificada como autora de varios hurtos. El miércoles tendremos un Consejo de Seguridad junto con @alcaldiausaquen. ¡Pedimos apoyo de las autoridades!“.

Una vez ocurrido el homicidio de Jean Claude Bossard, agregó: “El 14 de Noviembre reporté que en esta moto se estaba delinquiendo. Hoy en Usaquén se logra su captura pero queda un muerto en medio de la balacera en la Cll 104 con Kr 19 ¡Es muy triste que haya una víctima porque no se le dio la suficiente atención a la denuncia que se hizo!“.

Ya se habían denunciado hurtos
Ya se habían denunciado hurtos por parte de la banda de 'la moto naranja' - crédito @ardila_edil/X

Otra denuncia en Santa Paula

Un barrio contiguo a Chicó Navarra hacia el oriente es el sector de Santa Paula. Allí, el frente de seguridad había publicado un panfleto con la misma denuncia.

“FRENTE DE SEGURIDAD SANTA PAULA ¡Trabajando por tu tranquilidad! Se solicita a la comunidad reportar de inmediato a las autoridades. Motocicleta de alto cilindraje (Placa visible: ZSO-96E).Vehículo particular (Placa visible: DDO 603). CAI Navarra: 3017553379 - (601)6193327 ¡NO SE ARRIESGUE! REPORTE CUALQUIER ACTITUD SOSPECHOSA. (sic)“, se lee en el documento.

Denuncias sobre la moto naranja
Denuncias sobre la moto naranja en Usaquén - crédito redes sociales/X

Por su parte, un ciudadano residente del barrio vecino Santa Bárbara contó a Infobae Colombia que tanto las calles 116 como 119 se han convertido en focos de atracos por motorizados, que ocurren a plena luz del día.

El ciudadano, que prefirió no revelar su identidad, contó que raptores en moto le quitaron su celular y sus audífonos profesionales en el cruce de la calle 116 con carrera 11 por dos hombres en una moto.

Estaba esperando que la luz del cruce peatonal pasara a verde. Estaba en una llamada con mi familia. Apenas la luz marcó verde, crucé hacia el norte. El semáforo vehicular lógicamente estaba en luz roja. Dos manes en una moto se lanzaron para atropellarme, mientras yo caminaba. O sea, como si se pasaran en rojo”, narró el joven.

“Yo les digo como ‘hey, están en rojo’. De inmediato me halaron el cable de los audífonos y con él, el teléfono. Salieron pitados por el puente de la novena, que da a Hacienda Santa Bárbara”, dijo.

