Jota Pe Hernández generó polémica al llamar a Roy Barreras “politiquero asqueroso” tras invitar a Uribe Londoño unirse a su partido

El precandidato presidencial de La Fuerza de la Paz le ofreció un escaño en su lista al Senado al exaspirante, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, en pro de que pueda llegar al órgano legislativo - crédito @RoyBarreras/X

La política colombiana sigue siendo un terreno fértil para las disputas y es que el 2 de diciembre, el senador Jonathan Hernández Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, perteneciente al Partido Verde, mostró su rechazo hacia la invitación que Roy Barreras, exsenador y exembajador en Reino Unido, extendió a Miguel Uribe Londoño para unirse a su partido, La Fuerza.

Todo comenzó el 1 de diciembre, cuando Miguel Uribe Londoño fue excluido de manera radical del proceso interno del Centro Democrático para definir su candidato presidencial. La decisión, basada en una denuncia del abogado, empresario y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, afirmaba que el líder planeaba renunciar al partido para apoyar su aspiración presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta controversia, Uribe Londoño desmintió esta versión y presentó su renuncia irrevocable al Centro Democrático al día siguiente, al lamentar la falta de respeto y la no rectificación pública de los hechos, pese a que él era el puntero en todas las encuestas internas del colectivo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con sus palabras.

La salida de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático no fue solo política, sino una cuestión de moralidad y de valores, dijo en conferencia - crédito @migueluribel/X

Pero, lo que sorprendió en medio de todo el caos político en el Centro Democrático fue la propuesta de Barreras, que en un video en redes sociales extendió una invitación a Uribe Londoño.

“Quiero invitarlo de manera respetuosa, pero amplia, a que haga parte de la lista al Senado nuestra. Nuestro propósito es unir este país. Reconozco que en este padre sacrificado se simboliza el dolor de miles de colombianos ante ese crimen atroz. Creo que sería un honor que él ocupara la curul que su hijo ocupó”, señaló el exdiplomático y actual precandidato presidencial.

Con esta invitación, presentada como un acto de “unidad y fortaleza”, el líder político buscaba, además de apelar al vacío simbólico y político dejado por el asesinato de Uribe Turbay, aprovechar el 4,2% de apoyo que Miguel Uribe Londoño obtuvo en la última encuesta de Invamer.

Roy Barreras extendió una invitación a Miguel Uribe Londoño para que se uniera a su partido, en la lista al Senado - crédito @RoyBarreras/X

No obstante, la invitación no fue bien recibida por Jota Pe Hernández, que criticó duramente la postura de Barreras en su cuenta de X. En un mensaje contundente, el senador ‘verde’ calificó la propuesta del precandidato como “una burla” y una ofensa para un padre que aún sufría la pérdida de su hijo, Miguel Uribe Turbay, supuestamente a manos del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Jota Pe escribió en la red social que: “Qué politiquero tan asqueroso este. Su propuesta es una burla para un padre que aún se encuentra en duelo. Su hijo, Miguel Uribe, fue hostigado por el gobierno petrista que Roy Barreras ayudó a elegir”.

La crítica de Hernández reflejó el rechazo hacia lo que considera una incoherencia de Barreras. Según el senador, la invitación del diplomático es una estrategia política que carece de autenticidad, ya que resulta contradictoria con su vinculación al Gobierno de Petro, que es hostil con la familia Uribe.

Jota Pe Hernández estalló contra Roy Barreras por invitar a Miguel Uribe Londoño a unirse a sus filas - crédito @JotaPeHernadez/X

La renuncia irreversible de Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño anunció su renuncia al Centro Democrático —en todos los aspectos, pues dijo que dejaría de militar en él a pesar de que fue uno de sus cofundadores— en una conferencia de prensa donde explicó los motivos de su salida.

Uribe Londoño se mostró sorprendido por la forma en que su expulsión fue gestionada: “No lo había hecho. Por eso, sorprende que se haya anunciado mi supuesta renuncia sin haberme consultado jamás. Ni el director del partido ni ninguna autoridad me preguntó si era cierto”.

En su mensaje, Miguel Uribe Londoño destacó que su renuncia es irrevocable, ya que no puede seguir en un partido que, a su juicio, no respetó el sacrificio de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

Durante la conferencia, el líder resaltó que su campaña había sido sólida y transparente, liderando las encuestas, lo que fue el punto de quiebre de sus posteriores pullas: “Mi único objetivo es servir a Colombia y honrar el legado de mi amado hijo, Miguel Uribe Turbay (....) Es absurdo pensar que quien va ganando decide retirarse a pocos días de la meta”.

De esta forma, dejó claro que no fue su decisión renunciar, sino que la causa fue una falta de comunicación y, sobre todo, la sensación de que la competencia interna dentro del colectivo no se estaba manejando de la mejor manera. Esto lo llevó a tomar la decisión de cortar toda relación, incluida su militancia.