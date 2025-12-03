Colombia

Jennifer Pedraza invitó a los partidos del país a unirse “en defensa de la soberanía” por declaraciones de Donald Trump: “Ningún resultado sobre la política antidrogas es argumento”

La congresista colombiana criticó las declaraciones del mandatario de Estados Unidos sobre posibles ataques a países vinculados al narcotráfico y pidió a las fuerzas políticas defender la autonomía del país

Tras los comentarios del presidente
En una declaración formulada el martes dos de diciembre, Donald Trump —presidente de Estados Unidos— lanzó un mensaje respecto a la política antidrogas.

El mandatario sostuvo que naciones involucradas en la fabricación y el envío de estupefacientes al territorio estadounidense “están sujetas a ataques”.

Además, deslizó la posibilidad de que Colombia también sea considerada como susceptible de ser alcanzada por las acciones terrestres que Washington contempla en su ofensiva contra el narcotráfico dirigida principalmente a Venezuela.

Después de las declaraciones de Trump, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, reaccionó públicamente desde su cuenta de X.

La congresista convocó a los partidos políticos colombianos a formar un bloque conjunto “en defensa de la soberanía” ante las afirmaciones del mandatario estadounidense.

Pedraza remarcó: “Ningún resultado sobre la política antidrogas es argumento”.

Pedraza inició su mensaje expresando de manera enfática su postura frente a los comentarios de Trump.

La representante escribió: “Como congresista de Colombia rechazo las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos @realDonaldTrump en donde amenaza con intervenir militarmente en nuestro territorio”.

