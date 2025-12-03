Jennifer Pedraza invitó a los partidos del país a unirse “en defensa de la soberanía” por declaraciones de Donald Trump: “Ningún resultado sobre la política antidrogas es argumento”

Tras los comentarios del presidente estadounidense sobre eventuales operaciones militares, Jennifer Pedraza solicitó a los partidos políticos unirse para salvaguardar la independencia nacional y cuestionó los argumentos sobre la lucha antidrogas - crédito oficina de prensa representante a la Cámara de Jennifer Pedraza

En una declaración formulada el martes dos de diciembre, Donald Trump —presidente de Estados Unidos— lanzó un mensaje respecto a la política antidrogas.

El mandatario sostuvo que naciones involucradas en la fabricación y el envío de estupefacientes al territorio estadounidense “están sujetas a ataques”.

Además, deslizó la posibilidad de que Colombia también sea considerada como susceptible de ser alcanzada por las acciones terrestres que Washington contempla en su ofensiva contra el narcotráfico dirigida principalmente a Venezuela.

Después de las declaraciones de Trump, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, reaccionó públicamente desde su cuenta de X.

La congresista convocó a los partidos políticos colombianos a formar un bloque conjunto “en defensa de la soberanía” ante las afirmaciones del mandatario estadounidense.

Pedraza remarcó: “Ningún resultado sobre la política antidrogas es argumento”.

Pedraza inició su mensaje expresando de manera enfática su postura frente a los comentarios de Trump.

La representante escribió: “Como congresista de Colombia rechazo las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos @realDonaldTrump en donde amenaza con intervenir militarmente en nuestro territorio”.